Prestige T. проводит ещё 5 экскурсий

Гости могут забронировать этот трансфер до начала полета. Когда Вы сообщите свой рейс и информацию об отеле, трансфер будет организован как можно скорее. Наш водитель 🚗 будет ждать гостей у выхода
Эта программа трансфера является частной (максимум 3 человека).
Что входит
- Все расходы
- Водитель
- Страхование во время тура
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель / Аэропорт
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Prestige T.
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