Prestige T. проводит ещё 5 экскурсий

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VIP трансфер, аэропорт, отель

Prestige T.
Prestige T. – Гид из Сиде
VIP трансфер, аэропорт, отель
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €40 за экскурсию

    Заказать трансфер
VIP трансфер, аэропорт, отель
VIP трансфер, аэропорт, отель
Гости могут забронировать этот трансфер до начала полета. Когда Вы сообщите свой рейс и информацию об отеле, трансфер будет организован как можно скорее. Наш водитель 🚗 будет ждать гостей у выхода
Эта программа трансфера является частной (максимум 3 человека).
Что входит
  • Все расходы
  • Водитель
  • Страхование во время тура
Что не входит
  • Любые личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель / Аэропорт
VIP трансфер, аэропорт, отель
VIP трансфер, аэропорт, отель
VIP трансфер, аэропорт, отель
VIP трансфер, аэропорт, отель

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Prestige T.
Prestige T.
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