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Вечерний трансфер из Сиде в парк The Land of Legends

Оказаться в мире света, музыки и фантазии
С наступлением темноты The Land of Legends превращается в огромную сцену под открытым небом.

Световые инсталляции, музыка, водные эффекты, сказочные персонажи и знаменитый парад лодок создают атмосферу настоящего праздника.

А чтобы вам не пришлось думать о дороге, мы организуем комфортный трансфер из курортов Анталийского побережья и обратно. Останется только наслаждаться вечером и ярким шоу.
Вечерний трансфер из Сиде в парк The Land of Legends
Вечерний трансфер из Сиде в парк The Land of Legends
Вечерний трансфер из Сиде в парк The Land of Legends

Описание трансфер

Организационные детали

  • Это не экскурсия с гидом. Пожалуйста, имейте в виду, что данная услуга включает в себя только трансфер в обе стороны.
  • Поедем на современных микроавтобусах Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером.
  • Забираем гостей из отелей в Аланье, Анталье, Сиде и Кемере.
  • Вход в The Land of Legends бесплатный. Расходы на еду и личные покупки в стоимость не входят.
  • Ориентировочное время прибытия в парк — 20:00. Шоу обычно заканчивается около 22:45. В 23:00 предусмотрен обратный трансфер в отели.
  • По прибытии у вас будет свободное время, чтобы познакомиться с комплексом в удобном темпе. Можно прогуляться по торговой аллее с международными брендами и сувенирными магазинами, перекусить или просто отдохнуть.
  • Все представления организуются администрацией The Land of Legends. Изменения или отмены программ случаются редко, но могут произойти без предварительного уведомления.
  • Время сбора может меняться в зависимости от дорожной ситуации. Поскольку транспорт не всегда может заехать на узкие улицы, мы можем попросить пройти до ближайшей доступной точки сбора.

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Трансфер из Коньяалты, центра города, Лара, Кунду, Белека, Кадрие, Богазкента€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я проживаю в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
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и живописных местах этой страны. С радостью я стану для вас отличным помощником по исследованию Турции. Являюсь представителем компании, занимающей лидирующие позиции на туристическом рынке Анталии в сфере организации трансферов и экскурсий. У нас есть собственный автопарк современных микроавтобусов, оснащённый всем необходимым для максимального комфорта пассажиров. Вместе с нашей командой, проходящей специальную подготовку и обучение, мы подарим вам незабываемые эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда. Благодаря отсутствию посредников в организации экскурсий мы предлагаем минимальные цены на рынке. Выбирая отдых с нами, вы можете быть уверены в безопасности и комфорте.

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