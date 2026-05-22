Турецкая баня в Сиде + трансфер

Расслабиться после экскурсий и мягко подготовить кожу к загару
Предлагаем оценить древний ритуал очищения и перезагрузки, который остаётся частью турецкой культуры уже сотни лет.

Тёплый мрамор хаммама, густой пар, медленный ритм, пенный массаж и ощущение полного обновления тела и головы. Мы доставим вас в спа-центр и заберём после процедур.
Описание экскурсии

Сауна

Первый этап — мягкий прогрев тела. Тёплый воздух помогает расслабить мышцы и подготовить кожу к дальнейшим процедурам.

Паровая комната

После сауны вы перейдёте в комнату с тёплым влажным паром. Здесь раскрываются поры, а тело полностью расслабляется.

Бассейн

После прогрева можно освежиться. Контраст температуры помогает взбодриться и улучшает кровообращение.

Пилинг тела (кесе)

Специалист с помощью традиционной рукавицы кесе мягко удалит ороговевшие клетки. Кожа становится гладкой, чистой и лучше дышит.

Пенный массаж

Затем тело покрывают густой воздушной пеной и делают расслабляющий массаж. Это один из самых приятных и известных этапов турецкой бани.

Масляный массаж (20 мин)
В завершение программы вас ждёт расслабляющий массаж с ароматными маслами. Он помогает снять напряжение в мышцах и полностью завершает ритуал отдыха и восстановления.

Организационные детали

  • Трансфер от и до вашего отеля на автобусе
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€15
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1795 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
Всё прошло отлично! Я ездила одна, трансфер пришёл вовремя, привезли в красивый хамам в Сиде. Сауна, пенный массаж, пилинг и масляный массаж понравились. Бассейна не было, но мне это не важно. Многие сотрудники говорят по-русски. Продлила массаж на час за дополнительную плату (30 евро).
А
Отлично провели время в хамаме, цена - качество просто потрясающие! Однозначно советую данного гида!
Е
Все прошло отлично. Все понравилось
Ольга
хороший хамам, особенно учитывая цену. Пилинг сделали хороший, массаж отличный, без навязывание лишних услуг. Трансфер у меня вообще получился индивидуальный. Сняла звезду только потому что в хамам в день моего приезда ни работал бассейн, но это не вина организатора.
