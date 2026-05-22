Предлагаем оценить древний ритуал очищения и перезагрузки, который остаётся частью турецкой культуры уже сотни лет. Тёплый мрамор хаммама, густой пар, медленный ритм, пенный массаж и ощущение полного обновления тела и головы. Мы доставим вас в спа-центр и заберём после процедур.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Сауна

Первый этап — мягкий прогрев тела. Тёплый воздух помогает расслабить мышцы и подготовить кожу к дальнейшим процедурам.

Паровая комната

После сауны вы перейдёте в комнату с тёплым влажным паром. Здесь раскрываются поры, а тело полностью расслабляется.

Бассейн

После прогрева можно освежиться. Контраст температуры помогает взбодриться и улучшает кровообращение.

Пилинг тела (кесе)

Специалист с помощью традиционной рукавицы кесе мягко удалит ороговевшие клетки. Кожа становится гладкой, чистой и лучше дышит.

Пенный массаж

Затем тело покрывают густой воздушной пеной и делают расслабляющий массаж. Это один из самых приятных и известных этапов турецкой бани.

Масляный массаж (20 мин)

В завершение программы вас ждёт расслабляющий массаж с ароматными маслами. Он помогает снять напряжение в мышцах и полностью завершает ритуал отдыха и восстановления.

Организационные детали