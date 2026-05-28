Турецкий хаммам — это целый ритуал отдыха и очищения, который сохранился со времён Османской империи. Вас ждут паровая и соляная комнаты, сауна, традиционный пилинг кесе, пенный массаж на тёплом мраморе и атмосфера полного расслабления. Идеальный способ восстановиться, перезагрузиться и подготовить кожу к красивому турецкому загару.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Трансфер и знакомство со спа-комплексом

Мы заберём вас прямо из отеля и отвезём в атмосферный хаммам, оформленный в восточном стиле.

Термальная зона

Перед основным ритуалом вы посетите сауну, паровую и соляную комнаты, чтобы расслабить тело и подготовить кожу к процедурам.

Традиционный пилинг кесе

На тёплом мраморе мастер выполнит глубокое очищение кожи специальной рукавицей кесе — один из главных ритуалов турецкого хаммама.

Пенный массаж

Самая расслабляющая часть программы: мягкий массаж в густом облаке ароматной мыльной пены.

Соляной пилинг и арома-массаж (для билета deluxe)

Дополнительные процедуры для максимального расслабления и ухода за кожей.

Уход за лицом

Освежающая гелевая маска поможет увлажнить кожу после термальных процедур.

Турецкий яблочный чай

После спа-программы вы сможете спокойно отдохнуть в лаундж-зоне за чашкой традиционного чая.

Организационные детали