Турецкий хаммам — это целый ритуал отдыха и очищения, который сохранился со времён Османской империи.
Вас ждут паровая и соляная комнаты, сауна, традиционный пилинг кесе, пенный массаж на тёплом мраморе и атмосфера полного расслабления. Идеальный способ восстановиться, перезагрузиться и подготовить кожу к красивому турецкому загару.
Описание трансфер
Трансфер и знакомство со спа-комплексом
Мы заберём вас прямо из отеля и отвезём в атмосферный хаммам, оформленный в восточном стиле.
Термальная зона
Перед основным ритуалом вы посетите сауну, паровую и соляную комнаты, чтобы расслабить тело и подготовить кожу к процедурам.
Традиционный пилинг кесе
На тёплом мраморе мастер выполнит глубокое очищение кожи специальной рукавицей кесе — один из главных ритуалов турецкого хаммама.
Пенный массаж
Самая расслабляющая часть программы: мягкий массаж в густом облаке ароматной мыльной пены.
Соляной пилинг и арома-массаж (для билета deluxe)
Дополнительные процедуры для максимального расслабления и ухода за кожей.
Уход за лицом
Освежающая гелевая маска поможет увлажнить кожу после термальных процедур.
Турецкий яблочный чай
После спа-программы вы сможете спокойно отдохнуть в лаундж-зоне за чашкой традиционного чая.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер и билет в спа-комплекс
- Мы предлагаем два формата отдыха на ваш выбор. Пожалуйста, укажите желаемый вариант при бронировании:
— стандартный билет (120 мин): включает посещение термальной зоны (сауна, паровая, соляная комната), пилинг рукавицей кесе, 20-минутный пенный массаж, маску для лица и яблочный чай
— делюкс билет (150 мин): включает всё, что входит в стандарт, плюс соляной пилинг и 30-минутный арома массаж для максимального расслабления
- Отдельно по желанию — напитки в баре и дополнительные спа-процедуры или массажи
- Каждому гостю бесплатно предоставляется традиционное турецкое полотенце (пештемаль) для хаммама, а также одноразовые тапочки
- Наш комплекс работает по строгим стандартам чистоты, все поверхности регулярно дезинфицируются, а пилинг выполняется новыми и индивидуальными рукавицами кесе
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€15
|Делюкс
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 549 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Входит в следующие категории Сиде
