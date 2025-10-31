Путешествие в Зелёный Каньон — идеальный выбор для тех, кто хочет сбежать от городской суеты и насладиться природой.
Это уникальное место, начинающееся от плотины озера Оймапынар в районе Манавгат, является скрытой жемчужиной региона.
Его изумрудно-зелёная вода, редкие растения и животные, а также окружение гор Тавра создают поистине магическую атмосферу.
Это уникальное место, начинающееся от плотины озера Оймапынар в районе Манавгат, является скрытой жемчужиной региона.
Его изумрудно-зелёная вода, редкие растения и животные, а также окружение гор Тавра создают поистине магическую атмосферу.
Описание водной прогулки
Уединённый уголок природы в Анталии Зелёный каньон — это скрытое природное чудо, начинающееся от плотины озера Оймапынар и расположенное в районе Манавгат. Его кристально чистая вода изумрудно-зелёного цвета, а окружают его живописные горы Тавра. Путешествие на яхте Комфортабельный автобус с кондиционером доставит вас из отеля в Сиде к Зеленому озеру, откуда начнется ваша прогулка на яхте. Далее вы отправитесь в круиз по изумрудным водам, наслаждаясь солнцем, пейзажами и звуками природы. Примерно через два часа яхта остановится для купания в чистой воде. Это отличная возможность освежиться в прохладной воде, понаблюдать за редкой флорой и фауной и исследовать местность. После прогулки вас ждет вкусный обед в ресторане на берегу озера. Почему стоит выбрать этот тур Зелёный Каньон подходит для гостей всех возрастов. Это путешествие сочетает природу, релакс и возможность активно провести время. Незабываемые виды, тишина и уют создадут воспоминания, к которым вы захотите вернуться снова. Дополнительные развлечения • Рыбалка. На борту имеются снасти для любителей рыбалки.
• Каноэ. После обеда вы можете воспользоваться каноэ, чтобы исследовать озеро с его кристально чистой водой. Важная информация:
Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
Ежедневно в 08:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до вашего места проживания
- Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Фото и видео
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте
- Трансфер ждет не более 5 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
31 окт 2025
Ездили в Зеленый каньон, автобус хороший, виды потрясающие, обед хороший, рыбка очень вкусная. Не хватило побольше информации на русском, и про каньон, и про ГЭС, и вообще. Вся информация уложилась в 3 предложения. А так все отлично!
E
Ekaterina
23 окт 2025
Замечательно организована поездка. Внимательное сопровождение. Каньон восхитительный. День провели очень хорошо. Обед достаточно простой и в то же время вкусно приготовоен. Я выбрала форель, булгур и овощи. Поездка была 23 октября. Часть времени на воде задувал холодный ветер. Мои рекомендаци туристам - взять теплую одежду и плед.
Н
Наталья
22 окт 2025
Сам каньон очень красивый. Но, чтоб вы понимали - сама экскурсия занимает часа 2. Прокатят по каньону, потом обратно. На. Этом все.
Потом завезут вас в «ресторан»,т. е в забегаловку. Но
Потом завезут вас в «ресторан»,т. е в забегаловку. Но
С
Сергей
4 сен 2025
В
Валерия
25 авг 2025
Место красивейшее! Всем советую посетить. Группа сборная, гид один на два автобуса был, турок, на английском говорил. Наш микроавтобус был без кондиционера!!! И только за это ставлю тройку. Остальное все
А
Анастасия
23 авг 2025
Все было отлично. Спасибо за прекрасно проведенное время
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
16 ноя в 09:00
€411 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Зелёный каньон из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$37 за человека