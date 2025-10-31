Уединённый уголок природы в Анталии Зелёный каньон — это скрытое природное чудо, начинающееся от плотины озера Оймапынар и расположенное в районе Манавгат. Его кристально чистая вода изумрудно-зелёного цвета, а окружают его живописные горы Тавра. Путешествие на яхте Комфортабельный автобус с кондиционером доставит вас из отеля в Сиде к Зеленому озеру, откуда начнется ваша прогулка на яхте. Далее вы отправитесь в круиз по изумрудным водам, наслаждаясь солнцем, пейзажами и звуками природы. Примерно через два часа яхта остановится для купания в чистой воде. Это отличная возможность освежиться в прохладной воде, понаблюдать за редкой флорой и фауной и исследовать местность. После прогулки вас ждет вкусный обед в ресторане на берегу озера. Почему стоит выбрать этот тур Зелёный Каньон подходит для гостей всех возрастов. Это путешествие сочетает природу, релакс и возможность активно провести время. Незабываемые виды, тишина и уют создадут воспоминания, к которым вы захотите вернуться снова. Дополнительные развлечения • Рыбалка. На борту имеются снасти для любителей рыбалки.

• Каноэ. После обеда вы можете воспользоваться каноэ, чтобы исследовать озеро с его кристально чистой водой. Важная информация:

Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.