Зелёный каньон из Сиде: природа, релакс и приключение

Зелёный каньон из Сиде
Путешествие в Зелёный Каньон — идеальный выбор для тех, кто хочет сбежать от городской суеты и насладиться природой.

Это уникальное место, начинающееся от плотины озера Оймапынар в районе Манавгат, является скрытой жемчужиной региона.

Его изумрудно-зелёная вода, редкие растения и животные, а также окружение гор Тавра создают поистине магическую атмосферу.
6 отзывов
Описание водной прогулки

Уединённый уголок природы в Анталии Зелёный каньон — это скрытое природное чудо, начинающееся от плотины озера Оймапынар и расположенное в районе Манавгат. Его кристально чистая вода изумрудно-зелёного цвета, а окружают его живописные горы Тавра. Путешествие на яхте Комфортабельный автобус с кондиционером доставит вас из отеля в Сиде к Зеленому озеру, откуда начнется ваша прогулка на яхте. Далее вы отправитесь в круиз по изумрудным водам, наслаждаясь солнцем, пейзажами и звуками природы. Примерно через два часа яхта остановится для купания в чистой воде. Это отличная возможность освежиться в прохладной воде, понаблюдать за редкой флорой и фауной и исследовать местность. После прогулки вас ждет вкусный обед в ресторане на берегу озера. Почему стоит выбрать этот тур Зелёный Каньон подходит для гостей всех возрастов. Это путешествие сочетает природу, релакс и возможность активно провести время. Незабываемые виды, тишина и уют создадут воспоминания, к которым вы захотите вернуться снова. Дополнительные развлечения • Рыбалка. На борту имеются снасти для любителей рыбалки.

• Каноэ. После обеда вы можете воспользоваться каноэ, чтобы исследовать озеро с его кристально чистой водой. Важная информация:

Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.

Ежедневно в 08:30.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до вашего места проживания
  • Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Фото и видео
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте
  • Трансфер ждет не более 5 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
31 окт 2025
Ездили в Зеленый каньон, автобус хороший, виды потрясающие, обед хороший, рыбка очень вкусная. Не хватило побольше информации на русском, и про каньон, и про ГЭС, и вообще. Вся информация уложилась в 3 предложения. А так все отлично!
E
Ekaterina
23 окт 2025
Замечательно организована поездка. Внимательное сопровождение. Каньон восхитительный. День провели очень хорошо. Обед достаточно простой и в то же время вкусно приготовоен. Я выбрала форель, булгур и овощи. Поездка была 23 октября. Часть времени на воде задувал холодный ветер. Мои рекомендаци туристам - взять теплую одежду и плед.
Н
Наталья
22 окт 2025
Сам каньон очень красивый. Но, чтоб вы понимали - сама экскурсия занимает часа 2. Прокатят по каньону, потом обратно. На. Этом все.
Потом завезут вас в «ресторан»,т. е в забегаловку. Но
читать дальше

рыба вкусная, ладно. Еще на обратном пути приедете в «лучшую текстильную фабрику турции»- а на самом деле в обычный магазин одежды самого низшего сорта, которую продают на каждом переулке.
Экскурсия стоила 36$. Девушки которые ехали с нами, купили за 30, что тоже не понятно.
Отдельная тема гид - девушка по разговору - русская. Как гид ноль) объявляла ресторан, шикарную турецкую фабрику и когда встречаемся на месте) ни слова за всю дорогу. Хороший гид из воздуха придумает историю, про каждый куст и каждое строение, чтобы было интересно даже по дороге. Но увы, видимо такие гиды только в России)

С
Сергей
4 сен 2025
В
Валерия
25 авг 2025
Место красивейшее! Всем советую посетить. Группа сборная, гид один на два автобуса был, турок, на английском говорил. Наш микроавтобус был без кондиционера!!! И только за это ставлю тройку. Остальное все
читать дальше

организовано нормально. Спутнику доверяю. Сколько по России ездили от него на экскурсии, были довольны. Тут у Спутника была самая дешевая цена. Даже на улице у отеля чуть дороже было. Надеюсь возьмут во внимание. В следующий раз, лучше подороже заплачу, но чтоб комфортно ехать было.

А
Анастасия
23 авг 2025
Все было отлично. Спасибо за прекрасно проведенное время

Входит в следующие категории Сиде

