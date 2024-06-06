1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
скидка
6%
Групповая
10 часов
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Кёпрюлю Каньон»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17€16 за человека
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
«плотина Оймапинар и панорама Зелёного каньона (свободное время — 20 мин»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
«Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Сападере из Сиде: групповая экскурсия с обедом
Погрузитесь в красоту Каньона Сападере: водопады, лагуны и Пещера гномов ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: В вашем отеле в Сиде
«Каньон Сападере находится на северо-востоке района Аланья»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
«Тазы каньон — со смотровой площадки вы увидите гигантское скалистое ущелье, на дне которого течет бирюзовая река Кёпрючай»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
скидка
11%
Групповая
8 часов
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
«Зеленый Каньон из Сиде Зеленый Каньон из Сиде подходит для всех возрастных категорий»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от 37$33 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Рафтинг в живописном каньоне Движение – это жизнь»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Групповая
10 часов
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
«Тазы каньон Тазы каньон воистину завораживающее место»
Расписание: Среда, пятница 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
7 часов
Зеленый каньон
«Зеленый Каньон – отличный выбор для тех, кто устал от летнего зноя и хочет провести день в тишине и прохладе»
Расписание: Ежедневно в 08:20
$30 за человека
Групповая
10 часов
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
«Вас ждет уникальное по красоте место – Тазы Каньон»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
«Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
- ДДарья31 мая 2024Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
- ММайя19 мая 2024Спасибо огромное, понравилось. Очень красивое место. Экскурсия отлично организованна. На кораблике гиды говорят на трех языках, английском, польском и русском. Так что всё понятно и доступно. Однозначно советую эту экскурсию, такие красоты обязательно надо увидеть своими глазами!
- ВВуколова18 мая 2024Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
- ККсения14 мая 2024Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
- EEgor12 мая 2024Сам каньон супер. Но канатная дорога и замок даже круче, самого каньона. В описании нужно добавить что заезжаете на канатную дорогу
- ССергей11 мая 2024Оперативно привезли на экскурсию. Прокатили по инстаграмм местам. Сплав был весёлый - инструктор нашего бота не давал скучать ни нам ни другим лодкам))) домой ехали уставшие, но довольные.
- ББорис10 мая 2024Всё понравилось, Евгений вёл экскурсию на двух языках, информации давал в нужном объёме, рекомендуем
- AAlex1 мая 2024Очень интересная экскурсия. Веселый гид Николай, много шутил, помогал фоткаться и рассказывал интересные вещи. Накормили вкусным обедом. Из минусов - старенький автомобиль.
- ММаксим9 апреля 2024Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Каньоны»
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