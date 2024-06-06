Экскурсии по каньонам

Найдено 14 экскурсий в категории «Каньоны» в Сиде, цены от €16, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
скидка
6%
Групповая
10 часов
4 отзыва
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Кёпрюлю Каньон»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1716 за человека
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
8 часов
10 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
«плотина Оймапинар и панорама Зелёного каньона (свободное время — 20 мин»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2722 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
28 отзывов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
«Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3330 за человека
Групповая поездка в каньон Сападере
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
21 отзыв
Каньон Сападере из Сиде: групповая экскурсия с обедом
Погрузитесь в красоту Каньона Сападере: водопады, лагуны и Пещера гномов ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: В вашем отеле в Сиде
«Каньон Сападере находится на северо-востоке района Аланья»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
25 за человека
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
«Тазы каньон — со смотровой площадки вы увидите гигантское скалистое ущелье, на дне которого течет бирюзовая река Кёпрючай»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 за человека
Зелёный каньон из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
11%
Групповая
8 часов
85 отзывов
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
«Зеленый Каньон из Сиде Зеленый Каньон из Сиде подходит для всех возрастных категорий»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от 37$33 за человека
Рафтинг в каньону Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
27 отзывов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Рафтинг в живописном каньоне Движение – это жизнь»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
«Тазы каньон Тазы каньон воистину завораживающее место»
Расписание: Среда, пятница 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Зеленый каньон
Групповая
7 часов
Зеленый каньон
«Зеленый Каньон – отличный выбор для тех, кто устал от летнего зноя и хочет провести день в тишине и прохладе»
Расписание: Ежедневно в 08:20
$30 за человека
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
«Вас ждет уникальное по красоте место – Тазы Каньон»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
«Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
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    жару больше 40 градусов это почти экстрим. Но было весело) купание в зеленом озере - супер!! Вода бирюзовая, чистейшая! Поразил древний город Селеквия либре. Чудесный сад цитрусовых, вкуснейший апельсиновый и гранатовый сок! Интересные рассказы об Александре Македонском! Водопад Манавгат хоть и небольшой, но очень впечатляет! Смотреть на эту красоту можно бесконечно! А плотина! Смотровая и вид на плотину тоже очень впечатлил! Спасибо! Нам с дочкой очень понравилось! С маленьким детьми по такой погоде будет сложновато.

    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)
  • Д
    Дарья
    31 мая 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
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    комментариев о местности, истории и тп. Но трансфер от отеля до корабля комфортабельный и пунктуальный, на судне тоже всё хорошо прошло. Места на кораблике достаточно для большого количества гостей, напитки предоставляют бесплатно. На одной из стоянок есть возможность поудить рыбу. Две стоянки с купанием и ещё одна остановка на обед. Ресторанчик для обеда очень симпатичный, можно сесть за столики с панорамным видом на водохранилище и горы. Питание по принципу шведского стола, выбор небольшой но всё очень вкусное: курица гриль, котлеты, рыба, два вида гарнира, много зелени и овощей, апельсины, напитки, булочки. Есть сувенирная лавка. На корабле работает фотограф. По ходу поездки на судне на нескольких языках, в том числе на русском, сопровождающие кураторы дают информацию о тайминга и прочих организационных моментах.

  • М
    Майя
    19 мая 2024
    Зелёный каньон из Сиде
    Спасибо огромное, понравилось. Очень красивое место. Экскурсия отлично организованна. На кораблике гиды говорят на трех языках, английском, польском и русском. Так что всё понятно и доступно. Однозначно советую эту экскурсию, такие красоты обязательно надо увидеть своими глазами!
  • В
    Вуколова
    18 мая 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
    Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍
  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
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    было достаточно много, популярное место. Но времени везде дали достаточно: и посмотреть, и пофотографироваться. Мост тоже прекрасен. Очень приятно было приехать на обед, после того как все посмотрели ☺️ Единственный небольшой минус – нас забирали и отвозили на открытых джипах и обратно было уже прохладно ехать (поднялся ветер и похолодало). Надо рассчитывать, что в дороге может быть прохладно и брать теплые вещи

    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру
  • E
    Egor
    12 мая 2024
    Групповая поездка в каньон Сападере
    Сам каньон супер. Но канатная дорога и замок даже круче, самого каньона. В описании нужно добавить что заезжаете на канатную дорогу
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    и можно подняться на замок за 9$, но 1 часа что нам дали было очень мало для замка. Дорога до каньона довольно долга (2 часа +- без остановок, с остановками 3.5 часа) каньон прекрасен, водопады в которых можно искупаться, питание очень простенькое курица и булгур, но пойдет. Про каньон есть нюанс!!! Вход стоит 60 лир = 2$, по сути 25$ за экскурсию из них на сам билет уходит 2$ остальные за организацию, когда едешь один это ОК, но когда вас компания 3 человека, конечно лучше арендовать машину экономия значительная) За экскурсовода 1 звезда по идеи он вообще не нужен, никакой интересной информации получено не было, говорил только то что мы сейчас направляемся туда то туда то и время в пути столько то минут. .

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Рафтинг в каньону Кёпрюлю
    Оперативно привезли на экскурсию. Прокатили по инстаграмм местам. Сплав был весёлый - инструктор нашего бота не давал скучать ни нам ни другим лодкам))) домой ехали уставшие, но довольные.
  • Б
    Борис
    10 мая 2024
    Групповая поездка в каньон Сападере
    Всё понравилось, Евгений вёл экскурсию на двух языках, информации давал в нужном объёме, рекомендуем
  • A
    Alex
    1 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Очень интересная экскурсия. Веселый гид Николай, много шутил, помогал фоткаться и рассказывал интересные вещи. Накормили вкусным обедом. Из минусов - старенький автомобиль.
  • М
    Максим
    9 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
  2. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
  3. Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
  4. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  5. Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Каньоны" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 16 до 385 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 224 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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