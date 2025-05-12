Водная прогулка
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
21 мая в 08:30
$35 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
$26 за человека
Билет на борт
Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница в 16:30
Завтра в 16:30
22 мая в 16:30
$57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 мая 2025Экскурсия полностью соответствовала описанию. Единственное зоопарк стоил 4евро,а не 3 доллара как было заявлено. Все остальное прошло без приключений. Понравилось! Особенно гид.
- ООльга10 мая 2025Ездили с ребенком 3 лет, очень понравилось, легкая экскурсия. С купанием и рыбалкой(правда рыбы там особо нет, никто ничего не
- ММария3 мая 2025Плюсы: Места безумно красивые, изумрудная вода и горы Минусы: Добирались почти два часа от отеля туда и обратно, т. к. нас первых
- ААлександр1 мая 2025Сама экскурсия понравилась красиво)Минусы автобус полный был и с абсолютно разных отелей в разных местах, развозили 2 часа до и после экскурсии,взяли на обед рыбу была не свежая,русскоговорящих гидов не было, хотя указано это.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Зеленый каньон»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в мае 2025
Сейчас в Сиде в категории "Зеленый каньон" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 57. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Зеленый каньон», 187 ⭐ отзывов, цены от $26. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль