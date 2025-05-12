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забирали и последних высаживали, это утомило. По пути туда гид курил в автобусе, окна с его стороны не было, весь дым шел в салон, что крайне не понравилось, так как мы были с ребенком. На обед попали в длинную очередь, минут 20-25 стояли за едой, на сам обед осталось менее 15 минут. В общем и целом поездка понравилась, но довольно затянуто получилось с 8.30 утра до 17 вечера