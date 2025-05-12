Экскурсии на Зелёный каньон из Анталии

Найдено 3 экскурсии в категории «Зеленый каньон» в Сиде, цены от $26. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Зелёный каньон из Сиде
На автобусе
8 часов
140 отзывов
Водная прогулка
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
21 мая в 08:30
$35 за человека
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
На автобусе
8 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
$26 за человека
Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей
6 часов
Билет на борт
Круиз на закате по Зеленому каньону и шоу кружащихся дервишей
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница в 16:30
Завтра в 16:30
22 мая в 16:30
$57 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
    Экскурсия полностью соответствовала описанию. Единственное зоопарк стоил 4евро,а не 3 доллара как было заявлено. Все остальное прошло без приключений. Понравилось! Особенно гид.
  • О
    Ольга
    10 мая 2025
    Зелёный каньон из Сиде
    Ездили с ребенком 3 лет, очень понравилось, легкая экскурсия. С купанием и рыбалкой(правда рыбы там особо нет, никто ничего не
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    поймал). Обед на 3, холодное, не очень чистая посуда. Но наш гид на кораблике даже разносил напитки, это большой плюс в моей ситуации, чтобы не бежать с ребенком вниз за горячим напитком. Также хотелось отметить, что не было тента на крыше и припекало солнце сильно, обгорели, если летом так, то можно угореть… программа продумана, вплоть до подбора музыки на кораблике-это очень классно создает атмосферу. Спасибо!

  • М
    Мария
    3 мая 2025
    Зелёный каньон из Сиде
    Плюсы: Места безумно красивые, изумрудная вода и горы Минусы: Добирались почти два часа от отеля туда и обратно, т. к. нас первых
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    забирали и последних высаживали, это утомило. По пути туда гид курил в автобусе, окна с его стороны не было, весь дым шел в салон, что крайне не понравилось, так как мы были с ребенком. На обед попали в длинную очередь, минут 20-25 стояли за едой, на сам обед осталось менее 15 минут. В общем и целом поездка понравилась, но довольно затянуто получилось с 8.30 утра до 17 вечера

  • А
    Александр
    1 мая 2025
    Зелёный каньон из Сиде
    Сама экскурсия понравилась красиво)Минусы автобус полный был и с абсолютно разных отелей в разных местах, развозили 2 часа до и после экскурсии,взяли на обед рыбу была не свежая,русскоговорящих гидов не было, хотя указано это.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Зеленый каньон»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Античный город
  3. Амфитеатр
  4. Памуккале
  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Площадь Агора
  8. Археологический музей
  9. Иераполис
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в мае 2025
Сейчас в Сиде в категории "Зеленый каньон" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 57. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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