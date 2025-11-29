Посещение Археологического Музея — это увлекательное путешествие сквозь века, где можно узнать о предках древних греков и эпохе Александра Македонского.
Экспозиции римской культуры познакомят с императорами и мифами, а уникальный саркофаг Александра Македонского станет яркой точкой в этом захватывающем приключении.
Описание экскурсииАрхеологический Музей: путешествие по древним мирам Посещение одного из великолепнейших Археологических Музеев страны обещает стать увлекательным путешествием. Музей большой, хаотичный и разнообразный, и во время экскурсии внимание сосредоточится на зале Хронологии доантичного мира, охватывающем предков древних греков, персов, период классической греческой культуры и эпоху Александра Македонского. Далее экскурсия продолжится в залах эллинистической и римской культур, где можно познакомиться с императорами, богами и знатными людьми той эпохи, а также вспомнить мифы Древней Греции и Рима. Важная информация:
- Мы затрагиваем не все залы, лишь те, что перечислены в тематике экскурсии.
- Вход стоит 15 евро с человека.
- Оплата с картой или наличными лирами по курсу евро.
- В кассах не принимаются евро и доллары.
- Российские карты к оплате не принимаются.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход - 15 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Археологический музей Стамбула; Недалеко от парка Гюльхане (park Gülhane)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
