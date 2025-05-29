Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Археологический музей Стамбула» в Стамбуле
Археологический музей Стамбула: с профессиональным гидом
Пешая
2 часа
-
20%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Археологический музей Стамбула: с профессиональным гидом
Начало: В Археологическом музее в Стамбуле
Расписание: Ежедневно 09:30, 15:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€160€200 за всё до 6 чел.
Чудеса Стамбула: Айя София, дворец Топкапы и Археологический музей
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Чудеса Стамбула: Айя София, дворец Топкапы и Археологический музей
Начало: Немецкий фонтан Binbirdirek, At Meydanı Cd, 34122
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Археологический музей Стамбула
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Археологический музей Стамбула
Начало: Археологический музей Стамбула; Недалеко от парка ...
Завтра в 09:30
25 сен в 14:30
€66 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    29 мая 2025
    Археологический музей Стамбула: с профессиональным гидом
    Прекрасный гид, замечательные знания истории! Остались безумно довольны и наполнены информацией! Не стесняйтесь писать, если окошко недоступно, для нас открыли
    читать дальше

    за несколько часов до начала, которое указано в расписании- на экскурсии в итоге были только мы! То что пошли на встречу очень ценно, так как в поездках всегда время дорого, не хотелось терять день!

  • А
    Анастасия
    10 января 2025
    Археологический музей Стамбула: с профессиональным гидом
    К сожалению, часть музея была на реставрации. Экскурсия по экспозициям, которые удалось посмотреть, очень понравилась) особенно коллекция золотых украшений.
    Экскурсрвод был Nuri, профессионально и интересно рассказал, отвечал на вопросы.
  • В
    Владимир
    9 января 2025
    Археологический музей Стамбула: с профессиональным гидом
    Нури провел для меня отличную экскурсию по археологическому музею! Маршрут, рассказ экскурсовода и ответы на вопросы - все было на "пять с плюсом"! Очень редко можно встретить настолько грамотного и увлечённого гида! С удовольствием рекомендую!
  • E
    Evgenii
    9 января 2025
    Археологический музей Стамбула: с профессиональным гидом
    Были на экскурсии в Археологическом музее Стамбула с гидом Нури.
    Очень понравилось. Экскурсия длилась 2,5 часа, вместо запоанированных 2-х. Осмотрели и
    читать дальше

    обсудили богатейшую коллекцию музея. Анатолия, Кипр, Палестина, Троя, Эфес, Рим, Сирия, Месопотамия и др. Отдельно осмотрели множество артефактов на территории.
    Однозначно советую.

