читать дальше добавила несколько мест по маршруту. Нашла контакт с дочкой и старалась преподнести материал на доступном ей уровне. Подсказала какие еще места стоит посетить с дочкой. Рекомендуем гида!

Замечательный гид! Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Елена учла пожелания по маршруту с учетом интересов ребенка. Так же внесла изменения и