1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
Экскурсия в Археологический музей и Цистерну Базилика
Начало: Возле Археологического музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 апреля 2024Отличная экскурсия, гид Адэм прекрасный рассказчик и профессионал, также с хорошим чувством юмора) Очень рекомендуем, спасибо!
- ВВадим20 апреля 2024Елена отличный гид, очень понравилась программа, было интересно, советую всем к посещению!
- ТТатьяна3 апреля 2024однозначно рекомендую. профессиональный опыт, глубокие знания, интересная подача информации. 3 часа в музее пролетели на одном дыхании.
- ААнастасия26 декабря 2023Замечательный гид! Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Елена учла пожелания по маршруту с учетом интересов ребенка. Так же внесла изменения и
- ЛЛариса14 декабря 2023Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ССергей2 ноября 2023Археологический музей в Стамбуле однозначно стоит посещения! Наследие ушедших культур, существовавших на территории бывшей Османской империи, в порядке хронологии. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Архитектура и археология»
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