Архитектура и археология – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Стамбуле, цены от €144, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
180 за всё до 8 чел.
Три эпохи Стамбула за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
3 часа
2 отзыва
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
Экскурсия в Археологический музей и Цистерну Базилика
Начало: Возле Археологического музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    28 апреля 2024
    Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
    Отличная экскурсия, гид Адэм прекрасный рассказчик и профессионал, также с хорошим чувством юмора) Очень рекомендуем, спасибо!
  • В
    Вадим
    20 апреля 2024
    Три эпохи Стамбула за 3 часа
    Елена отличный гид, очень понравилась программа, было интересно, советую всем к посещению!
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2024
    Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
    однозначно рекомендую. профессиональный опыт, глубокие знания, интересная подача информации. 3 часа в музее пролетели на одном дыхании.
  • А
    Анастасия
    26 декабря 2023
    Три эпохи Стамбула за 3 часа
    Замечательный гид! Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Елена учла пожелания по маршруту с учетом интересов ребенка. Так же внесла изменения и
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    добавила несколько мест по маршруту. Нашла контакт с дочкой и старалась преподнести материал на доступном ей уровне. Подсказала какие еще места стоит посетить с дочкой. Рекомендуем гида!

  • Л
    Лариса
    14 декабря 2023
    Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
    Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    2 ноября 2023
    Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
    Археологический музей в Стамбуле однозначно стоит посещения! Наследие ушедших культур, существовавших на территории бывшей Османской империи, в порядке хронологии. Очень
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    интересен зал, посвященный Трое, с макетом культурных слоев разных эпох. Экскурсию проводил Adem, интересный рассказчик, увлекательно сочетает историю, мифологию и экспонаты музея. Не пропустите Медузу Горгону (сестру той, что в цистерне) на улице перед входом в музей.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Архитектура и археология»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
  2. Три эпохи Стамбула за 3 часа
  3. Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 180 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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