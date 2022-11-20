Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору

Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды

Археологический музей Стамбула соединил в себе сотни мировых реликвий — от статуй античных богов до предметов Месопотамии.

Мы с вами исследуем самые значимые экспонаты коллекции: артефакты кельтов и египтян, древние свитки и саркофаги.

А затем отправимся бороздить воды Босфора и поговорим о прошлом и настоящем Стамбула, любуясь его лучшими ракурсами.
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Реликвии древних цивилизаций

Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула. Мы прикоснемся к культурам древнего Вавилона, Античности и Древнего Египта, Месопотамии и Византии, Сельджукского и Османского периодов:

  • вы услышите мифы кельтов и греков;
  • увидите свиток с первыми стихами о любви и Кадешский договор — первый в мире документ о заключении мира;
  • откроете тайны саркофага Александра Македонского и древнеегипетских саркофагов;
  • представите, как выглядели древнегреческие храмы, и рассмотрите статуи античных богов;
  • и многое-многое другое!

Взгляд на Стамбул с великого Босфора

После мы вернемся из древности в современность: отдохнем и побеседуем за чашечкой чая или кофе в аутентичном кафе в саду музея. А затем через живописный парк Гюльхане, мимо станции Восточного экспресса доберемся до пристани и отправимся покорять Босфор. С воды вы увидите дворцы Долмабахче и Бейлербей, знаменитые мосты, легендарную Девичью башню и разношерстные районы Стамбула — Эминёню, Кадыкей, Каракей, Ускюдар. Я непременно расскажу самое интересное о каждом из них и поделюсь с вами историями достопримечательностей, которые перед нами предстанут.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: входной билет в музей (100 лир с человека) и билет на паром (80 лир с человека), а также кофе и обед в кафе (по желанию)
  • Экскурсия в музее длится примерно 2 часа, столько же времени займет наша прогулка на пароме
  • Если в группе будут дети, я смогу адаптировать для них материал экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Археологический музей Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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