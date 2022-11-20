Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула. Мы прикоснемся к культурам древнего Вавилона, Античности и Древнего Египта, Месопотамии и Византии, Сельджукского и Османского периодов:
После мы вернемся из древности в современность: отдохнем и побеседуем за чашечкой чая или кофе в аутентичном кафе в саду музея. А затем через живописный парк Гюльхане, мимо станции Восточного экспресса доберемся до пристани и отправимся покорять Босфор. С воды вы увидите дворцы Долмабахче и Бейлербей, знаменитые мосты, легендарную Девичью башню и разношерстные районы Стамбула — Эминёню, Кадыкей, Каракей, Ускюдар. Я непременно расскажу самое интересное о каждом из них и поделюсь с вами историями достопримечательностей, которые перед нами предстанут.