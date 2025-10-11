Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула. Мы прикоснемся к культурам древнего Вавилона, Античности и Древнего Египта, Месопотамии и Византии, Сельджукского и Османского периодов:
вы услышите мифы кельтов и греков;
увидите свиток с первыми стихами о любви и Кадешский договор — первый в мире документ о заключении мира;
откроете тайны саркофага Александра Македонского и древнеегипетских саркофагов;
представите, как выглядели древнегреческие храмы, и рассмотрите статуи античных богов;
и многое-многое другое!
Взгляд на Стамбул с великого Босфора
После мы вернемся из древности в современность: отдохнем и побеседуем за чашечкой чая или кофе в аутентичном кафе в саду музея. А затем через живописный парк Гюльхане, мимо станции Восточного экспресса доберемся до пристани и отправимся покорять Босфор. С воды вы увидите дворцы Долмабахче и Бейлербей, знаменитые мосты, легендарную Девичью башню и разношерстные районы Стамбула — Эминёню, Кадыкей, Каракей, Ускюдар. Я непременно расскажу самое интересное о каждом из них и поделюсь с вами историями достопримечательностей, которые перед нами предстанут.
Организационные детали
Обратите внимание: Археологический музей состоит из трех зданий, и одно из них (в котором хранятся произведения восточной культуры, в том числе Кадешский договор и первая любовная поэма) временно находится на реставрации.
Дополнительно оплачиваются: входной билет в музей (€15 с чел.) и билет на паром (300 лир с чел.), а также кофе и обед в кафе (по желанию)
Экскурсия в музее длится примерно 2 часа, столько же времени займет наша прогулка на пароме
Если в группе будут дети, я смогу адаптировать для них материал экскурсии
С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Археологический музей Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стамбул — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1119 туристов
Мы искренне любим Стамбул и хотим, чтобы вы тоже почувствовали его неповторимую атмосферу. Наши лицензированные гиды — профессионалы с большим опытом, аккредитованные Министерством культуры и туризма Турции.
С нами вы не просто увидите достопримечательности, а по-настоящему узнаете и полюбите этот удивительный город — его историю, культуру и жизнь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ANZHELA
Потрясающая экскурсия с гидом Адэм. Очень чуткий Адэм живо и интересно показал нам сокровища музея Археологии. Мы не знали, что Археологический музей богат на экспонаты. Раскопки из Трои, Измира и читать дальшеуменьшить
многих городов разных эпох с территории Турции потрясли нас. Адэм отлично разбирается в историческом контексте событий. Вишенка на торте была экскурсия прогулка по Босфору. Мы посмотрели с воды старые и новые районы Стамбула, прошли под 2мя мостами. В вечернее время они были прекрасны! Всем рекомендую. Лучшая экскурсия в Стамбуле! 10 из 10!
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Дарья
были в Археологическом музее. замечательно. всем советуем. остатки древнейших цивилизаций, уникальные экспонаты, насыщенный материал. Адем прекрасен. потом с удовольствием прокатились по Босфору. полны впечатлений! рекомендуем однозначно!
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Виталий
Очень познавательная и увлекательная экскурсия! Ахмед хорошо знает материал и при этом умеет рассказывать его увлекательно, разбавляя сухие факты интересными легендами и байками. В начале экскурсии он рассказал хорошую вводную по истории читать дальшеуменьшить
Турции, начиная с эпохи древней Греции и заканчивая становлением турецкой республики. Это было очень полезно, так как дальнейшее изучение экспонатов накладывалось на рассказанное в начале. К тому же Ахмед хорошо владеет русским языком не будучи его носителем. Очень понравилось, что он смог поддержать разговор и ответить на вопросы вне программы экскурсии.
P.S. При поиске экскурсии немного напрягло, что на сайте не было указано свободных дат. Поэтому решил спросить о возможности её проведения, благо трипстер это позволяет. И оказалось, что Ахмед нагружен другими экскурсиями и поэтому о дате нужно договариваться заранее.
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Николай
Нам экскурсия очень понравилась! Очень познавательная была. Наш гид Ахмет очень хорошо владеет русским языком и знание истории было на высоте. Отличная, познавательная программа. Получили огромное удовольствие. Побольше бы таких гидов, так держать 👍. Спасибо вам и ему большое.
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Е
Екатерина
Добрый день! Хочу поблагодарить нашего гида Адэма за прекрасную экскурсию! За наше путешествие у нас было три гида, но Адэм несомненно лучший! Очень глубокие познания в своем деле, интересный рассказ, отдельное спасибо, что уделил внимание детям и адаптировал экскурсию для них! Да просто о жизни поболтать было очень приятно)) Всем буду рекомендовать.
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Т
Татьяна
Информативная и увлекательная экскурсия.
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