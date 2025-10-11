Археологический музей Стамбула соединил в себе сотни мировых реликвий — от статуй античных богов до предметов Месопотамии. Мы с вами исследуем самые значимые экспонаты коллекции: артефакты кельтов и египтян, древние свитки и саркофаги. А затем отправимся бороздить воды Босфора и поговорим о прошлом и настоящем Стамбула, любуясь его лучшими ракурсами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Реликвии древних цивилизаций

Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула. Мы прикоснемся к культурам древнего Вавилона, Античности и Древнего Египта, Месопотамии и Византии, Сельджукского и Османского периодов:

вы услышите мифы кельтов и греков;

увидите свиток с первыми стихами о любви и Кадешский договор — первый в мире документ о заключении мира;

откроете тайны саркофага Александра Македонского и древнеегипетских саркофагов;

представите, как выглядели древнегреческие храмы, и рассмотрите статуи античных богов;

и многое-многое другое!

Взгляд на Стамбул с великого Босфора

После мы вернемся из древности в современность: отдохнем и побеседуем за чашечкой чая или кофе в аутентичном кафе в саду музея. А затем через живописный парк Гюльхане, мимо станции Восточного экспресса доберемся до пристани и отправимся покорять Босфор. С воды вы увидите дворцы Долмабахче и Бейлербей, знаменитые мосты, легендарную Девичью башню и разношерстные районы Стамбула — Эминёню, Кадыкей, Каракей, Ускюдар. Я непременно расскажу самое интересное о каждом из них и поделюсь с вами историями достопримечательностей, которые перед нами предстанут.

Организационные детали

Обратите внимание: Археологический музей состоит из трех зданий, и одно из них (в котором хранятся произведения восточной культуры, в том числе Кадешский договор и первая любовная поэма) временно находится на реставрации.