Групповая экскурсия по самому красочному и толерантному району Стамбула
Он известен расслабленной атмосферой, старинными домами ярких цветов и тесным переплетением религий: здесь можно увидеть мечети, церкви и синагоги, соседствующие бок о бок. Мы прогуляемся по живописным улочкам Балата и поговорим о богатой истории этого района.
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Описание
Что вас ожидает
История и современность сливаются в Балате воедино, создавая его уникальный образ. Мы будем неспешно гулять по малолюдным старым улицам, разглядывать минареты и купола, украшенные каменной резьбой и мозаиками, говорить об изяществе архитектуры и исторических развилках, приведших разные конфессии в один район Стамбула. В некоторые христианские храмы мы зайдём, а синагоги осмотрим снаружи.
Балат также славится своими яркими домами, окрашенными в различные оттенки синего, жёлтого и красного. Необычная цветовая палитра делает район особенно фотогеничным — оставьте побольше свободного места в телефоне для снимков колоритных зданий. Кроме того, в Балате есть множество уютных кафе и ресторанчиков, куда мы сможем зайти отдохнуть и насладиться вкусной турецкой кухней.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Дополнительные расходы (по желанию) — перекус или кофе/чай в кафе
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Балат
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.