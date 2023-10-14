Балат и его разноцветные дома

Групповая экскурсия по самому красочному и толерантному району Стамбула

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Балат — очаровательный район Стамбула, расположенный на побережье Золотого Рога.

Он известен расслабленной атмосферой, старинными домами ярких цветов и тесным переплетением религий: здесь можно увидеть мечети, церкви и синагоги, соседствующие бок о бок. Мы прогуляемся по живописным улочкам Балата и поговорим о богатой истории этого района.
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Балат и его разноцветные дома
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и современность сливаются в Балате воедино, создавая его уникальный образ. Мы будем неспешно гулять по малолюдным старым улицам, разглядывать минареты и купола, украшенные каменной резьбой и мозаиками, говорить об изяществе архитектуры и исторических развилках, приведших разные конфессии в один район Стамбула. В некоторые христианские храмы мы зайдём, а синагоги осмотрим снаружи.

Балат также славится своими яркими домами, окрашенными в различные оттенки синего, жёлтого и красного. Необычная цветовая палитра делает район особенно фотогеничным — оставьте побольше свободного места в телефоне для снимков колоритных зданий. Кроме того, в Балате есть множество уютных кафе и ресторанчиков, куда мы сможем зайти отдохнуть и насладиться вкусной турецкой кухней.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы (по желанию) — перекус или кофе/чай в кафе

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Балат
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы

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