Красочные дома, радужные ступеньки, антикварные лавки и невероятные локации для фото… Всё это — харизматичный Балат! Вы прогуляетесь по его уютным улочкам, сделаете атмосферные снимки и проникнетесь духом неклассического Стамбула. А по дороге туда полюбуетесь заливом Золотой Рог и панорамой города с холма Пьер Лоти.

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Описание

Что вас ожидает

Золотой Рог, канатная дорога и кафе на холме

На пароме мы доберёмся до района Эйюп. По пути насладимся пейзажами живописного залива Золотой Рог. В Эйюпе пересядем на канатную дорогу и поднимемся на холм Пьер Лоти. Захватывающие дух виды с высоты гарантированы!

Зайдём в кафе Pierre Loti на вершине холма у бухты. Вы попробуете настоящие турецкие чай и кофе, по желанию можете перекусить. Здесь же находится смотровая площадка (53 м над уровнем моря), с которой открывается шикарный панорамный вид на бухту и город.

Балат — самый разноцветный квартал Стамбула

Затем мы на трамвае поедем в колоритный Балат. По дороге вы узнаете, где находится Вселенский патриархат. И, если будет возможность, поставите свечку в старейшей православной церкви византийских времён — церкви Марии Монгольской.

В Балате вас ждут цветные дома и милые улочки. Прогуливаться здесь — словно ходить по страницам детской раскраски, настолько всё яркое! Вы полюбуетесь нестандартной архитектурой, сделаете сочные фотографии и по желанию зайдёте в антикварные магазины с диковинными винтажными вещицами. А мы расскажем о прошлом города и поделимся интересными фактами о нём.

Организационные детали