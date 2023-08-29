Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и инстаграмному кварталу города
5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Красочные дома, радужные ступеньки, антикварные лавки и невероятные локации для фото… Всё это — харизматичный Балат! Вы прогуляетесь по его уютным улочкам, сделаете атмосферные снимки и проникнетесь духом неклассического Стамбула. А по дороге туда полюбуетесь заливом Золотой Рог и панорамой города с холма Пьер Лоти.
Ближайшие даты:
10 сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Золотой Рог, канатная дорога и кафе на холме
На пароме мы доберёмся до района Эйюп. По пути насладимся пейзажами живописного залива Золотой Рог. В Эйюпе пересядем на канатную дорогу и поднимемся на холм Пьер Лоти. Захватывающие дух виды с высоты гарантированы!
Зайдём в кафе Pierre Loti на вершине холма у бухты. Вы попробуете настоящие турецкие чай и кофе, по желанию можете перекусить. Здесь же находится смотровая площадка (53 м над уровнем моря), с которой открывается шикарный панорамный вид на бухту и город.
Балат — самый разноцветный квартал Стамбула
Затем мы на трамвае поедем в колоритный Балат. По дороге вы узнаете, где находится Вселенский патриархат. И, если будет возможность, поставите свечку в старейшей православной церкви византийских времён — церкви Марии Монгольской.
В Балате вас ждут цветные дома и милые улочки. Прогуливаться здесь — словно ходить по страницам детской раскраски, настолько всё яркое! Вы полюбуетесь нестандартной архитектурой, сделаете сочные фотографии и по желанию зайдёте в антикварные магазины с диковинными винтажными вещицами. А мы расскажем о прошлом города и поделимся интересными фактами о нём.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты на паром, канатную дорогу и трамвай — около 5 евро/чел. Еда, напитки, личные покупки — по желанию.
Путешествие начинается и заканчивается в одной точке
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вокзала Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aydın — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 729 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Айдын.
Люблю историю, путешествия. Я лицензированный гид от Министерства Культуры и Туризма Турции. На своих экскурсиях я рассказываю не только об исторических фактах, но и турецких традициях, старых и современных, которые лучше помогают понять и прочувствовать атмосферу Стамбула и всей Турции.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
29 авг 2023
Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на изнуряющую жару! Лучше сказать не экскурсия, а увлекательно-познавательная прогулка с хорошим другом и великолепным рассказчиком! Айдын показал такие уголки Стамбула, в которые не так-то просто добраться и можно даже не знать о их существовании! Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию и послушать увлекательный рассказ,хорошо знающего историю Турции и в частности Стамбула, гида!!!
Екатерина
13 авг 2023
Выражаю огромную благодарность Айдыну за отличную экскурсию, даже наверное правильно написать дружескую прогулку! День был по-своему насыщенным и интересным. Благодаря прогулке смогла открыть для себя новые достопримечательности, новый, незнакомый для меня район, то как живут там люди. Искала экскурсию именно по Балату, а бонусом ещё получилось побывать на вершине Пьер Лоти, где открывается потрясающий вид на Стамбул и бухту Золотой Рог. Рекомендую экскурсию!!! Айдыну желаю успехов и хороших туристов!
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