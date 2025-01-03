Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в незабываемое путешествие к башне Камлика, самому высокому сооружению Стамбула, возвышающемуся на 369 метров над городом.



Отправьтесь в незабываемое путешествие к башне Камлика, самому высокому сооружению Стамбула, возвышающемуся на 369 метров над городом. Это архитектурное чудо является не только вершиной стамбульского горизонта, но и самым высоким сооружением на Балканах. Стеклянный фасад башни с футуристическим дизайном, включающим тонкий, сужающийся профиль, расширяющийся наверху, отражает яркий окружающий ландшафт, делая ее маяком современности и инноваций. Башня оборудована двумя смотровыми площадками, расположенными на высоте 220 метров (722 фута) и 268 метров (879 футов) соответственно. Достигните этих высот на скоростных лифтах, готовых подарить вам панорамные виды, которые запечатлеют суть Стамбула. Эти палубы являются частью 54 этажей башни, на которых также размещены различные объекты, включая ресторан, кафе и интерактивные выставки, которые обогащают ваше понимание наследия города. Важная информация: Примите во внимание В целях обеспечения здоровья и безопасности посетителей и сотрудников в башню Camlica не будут допускаться багаж, рюкзаки, бутылки с жидким содержимым, а также металлические предметы. Вы сможете оставить свои личные вещи в гардеробе после прохождения проверки безопасности.

Ответы на вопросы Что включено Вход на смотровую площадку башни Камлика

Аудиогид Место начала и завершения? 2388+JCR Ускюдар, Стамбул, Турция Когда и как рано покупать? Когда: ежедневно, 10:00 - 17:30 Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Важная информация Примите во внимание

В целях обеспечения здоровья и безопасности посетителей и сотрудников в башню Camlica не будут допускаться багаж, рюкзаки, бутылки с жидким содержимым, а также металлические предметы. Вы сможете оставить свои личные вещи в гардеробе после прохождения проверки безопасности Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

