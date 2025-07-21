Откройте для себя Айя-Софию совершенно по-новому с нашими инновационными дисплеями дополненной реальности и захватывающим аудиогидом. Пройдите мимо очереди и окунитесь в богатую историю этой достопримечательности. Используя свой телефон, вы исследуете самые важные достопримечательности.
Функции дополненной реальности оживляют древние стены и мозаики, предлагая уникальный интерактивный опыт.
Описание билета
ежедневно, 09:00 - 18:00
Что включено
- Входной билет в Айя-Софию
- Аудиогид для смартфона (доступно на 5 языках)
- Приложение дополненной реальности для смартфона (доступно на 23 языках)
Что не входит в цену
- Пропустите очередь на контроль безопасности
Место начала и завершения?
Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı No:1, 34122 Fatih
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 09:00 - 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Возьмите с собой
- Платок, косынка
- Заряженный смартфон
- Наушники
- Запрещено
- Короткие юбки
- Шорты
- Майки
- Примите во внимание
- Существует обязательная очередь на досмотр, и ее нельзя пропустить. В высокий сезон досмотр может занять до часа
- Лучшее время для посещения до 10:00 и после 15:00. С 10:00 до 15:00 здесь многолюдно, особенно в выходные и праздничные дни
- Обратите внимание, что вы не можете войти на аттракцион с ваучером GetYourGuide
- Женщины должны покрывать волосы и плечи. Платки можно приобрести за 100 турецких лир
- Мужчины и женщины должны покрывать колени. Если вы в шортах, вы можете купить накидку за 100 турецких лир
- Только гражданам Турции разрешено находиться в молитвенной зоне во время молитвы
- Возьмите с собой наушники или вы можете арендовать их за 100 турецких лир
- Этот билет дает вам доступ в зону для посещения и верхнюю галерею, но не в молитвенную зону внизу
- Аудиогид и AR работают на вашем смартфоне. На территории объекта ограничен доступ в Интернет. Перед посещением достопримечательности загрузите аудиогид, указанный в электронном письме с подтверждением посещения
- Аудиогид доступен на пяти языках: голландский, английский, испанский, итальянский, французский
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
21 июл 2025
Очень удобно и быстро, прошли без очереди! Собор впечатляет своим величием и великолепием, очень удобный аудиогид!
Т
Трошина
13 мая 2025
Не было аудиогида на русском языке.
Айя София прекрасна!
С
Сергей
1 мая 2025
Д
Дарья
1 апр 2025
Полнейший обман и развод!!!
Врагу не пожелаю
М
Мария
27 мар 2025
M
Maria
27 мар 2025
A
Anna
22 мар 2025
Билеты пришли во время. Все отлично!
А
Анна
9 мар 2025
У меня негативный опыт. Оплатив полную стоимость, мне на почту пришло письмо. В письме было указано, чт во вложении - билеты. В самом файле было написано, что это не является
S
Sergei
4 янв 2025
С
Светлана
27 авг 2024
Святая София есть Святая София! Надо увидеть хотя бы раз в жизни. Жаль, что первый этаж нельзя посетить, кроме как для молитвы (поэтому, если вы не мусульманин, не входите) или если вы гражданин Турции. Другим это запрещено.
А
Анна
1 авг 2024
Накануне предоставили всю информацию и ссылки на аудиогид. быстрый доступ без очередей
Н
Наталья
18 июн 2024
Айя София красива на вид, жаль, что аудиогид всегда приходится слушать заново, с большим трудом и множеством проблем с Интернетом.
П
Павел
7 июн 2024
Простой способ гарантировать вход в собор Святой Софии без очередей за билетами. Место встречи четко обозначено. Оттуда сотрудник проводит нас к линии досмотра и все. Большим преимуществом является возможность заранее спланировать свое пребывание.
И
Иван
4 июн 2024
Улучшите качество соединения для воспроизведения звука. Возможно, включите вайфай, который работает
М
Марина
3 июн 2024
Потрясающая мечеть. Приходите пораньше, когда мы начали просмотр в 9 утра, внутри было очень мало людей.
