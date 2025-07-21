Что вас ждет Откройте для себя Айя-Софию совершенно по-новому с нашими инновационными дисплеями дополненной реальности и захватывающим аудиогидом. Пройдите мимо очереди за билетами и окунитесь в богатую историю этой знаковой достопримечательности. Используя свой телефон, вы можете исследовать самые важные достопримечательности. Функции дополненной реальности оживляют древние стены и мозаики, предлагая уникальный интерактивный опыт. Наш аудиогид предоставляет подробные сведения и увлекательные истории, гарантируя, что вы ничего не пропустите. Наслаждайтесь плавным, бесконтактным путешествием по многовековой истории в своем собственном темпе, с вашим персональным устройством, указывающим путь. Важная информация: Возьмите с собой • Платок, косынка • Заряженный смартфон • Наушники Запрещено • Короткие юбки • Шорты • Майки Примите во внимание • Существует обязательная очередь на досмотр, и ее нельзя пропустить. В высокий сезон досмотр может занять до часа • Лучшее время для посещения до 10:00 и после 15:00. С 10:00 до 15:00 здесь многолюдно, особенно в выходные и праздничные дни • Обратите внимание, что вы не можете войти на аттракцион с ваучером Get

Женщины должны покрывать волосы и плечи. Платки можно приобрести за 100 турецких лир • Мужчины и женщины должны покрывать колени. Если вы в шортах, вы можете купить накидку за 100 турецких лир • Только гражданам Турции разрешено находиться в молитвенной зоне во время молитвы • Возьмите с собой наушники или вы можете арендовать их за 100 турецких лир • Этот билет дает вам доступ в зону для посещения и верхнюю галерею, но не в молитвенную зону внизу • Аудиогид и AR работают на вашем смартфоне. На территории объекта ограничен доступ в Интернет. Перед посещением достопримечательности загрузите аудиогид, указанный в электронном письме с подтверждением посещения • Аудиогид доступен на пяти языках: голландский, английский, испанский, итальянский, французский