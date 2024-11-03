5 часов
Групповая
до 20 чел.
Скрытые жемчужины Стамбула
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 14.30
Завтра в 09:30
10 ноя в 09:30
€65 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть Стамбул - город на семи холмах
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
3 часа
Билеты
Расписание: Время работы: 10:00 - 20:00
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
от €32 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина3 ноября 2024Мы с удовольствием вспоминаем экскурсию по Стамбулу с нашим гидом Валерием. Организация была на высшем уровне: нас встретили на чистом
- ВВалерия31 октября 2024Отличный формат для понимания истинного масштаба Стамбула. Валерий - знающий, умеющий заинтересовать и при этом не утомить. Очень хорошо подстроил программу под наши нужды (из-за опоздания лайнера мы начали экскурсию на 2 часа позже запланированного и увидели все).
- ССтанислав21 сентября 2024Отличная экскурсия, чтобы закрыть большую часть достопримечательностей за один день (кроме района Святой Софии), включая азиатскую часть города. Трансфер по всем местам на минивене (от отеля к отелю). Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Смотровая площадка»
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