Смотровая площадка – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка» в Стамбуле, цены от €32. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Скрытые жемчужины Стамбула
Пешая
453 отзыва
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Скрытые жемчужины Стамбула
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 14.30
Завтра в 09:30
10 ноя в 09:30
65 за человека
Увидеть Стамбул - город на семи холмах
На машине
28 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть Стамбул - город на семи холмах
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Башня Чамлыджа: билет, еда и трансфер на выбор (сопровождение на англ.)
8 отзывов
3 часа
Билеты
Башня Чамлыджа: билет, еда и трансфер на выбор (сопровождение на англ.)
Расписание: Время работы: 10:00 - 20:00
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
от 32 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    3 ноября 2024
    Увидеть Стамбул - город на семи холмах
    Мы с удовольствием вспоминаем экскурсию по Стамбулу с нашим гидом Валерием. Организация была на высшем уровне: нас встретили на чистом
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    и удобном автомобиле, что позволило нам спокойно и с комфортом насладиться поездкой. Валерий показал нам как европейскую, так и азиатскую части города, познакомил с несколькими удивительными мечетями, и всё это сопровождалось его увлекательными рассказами. Мы узнали много интересных фактов и деталей о богатой истории Стамбула, которые сделали нашу экскурсию незабываемой. Спасибо за великолепное путешествие!

  • В
    Валерия
    31 октября 2024
    Увидеть Стамбул - город на семи холмах
    Отличный формат для понимания истинного масштаба Стамбула. Валерий - знающий, умеющий заинтересовать и при этом не утомить. Очень хорошо подстроил программу под наши нужды (из-за опоздания лайнера мы начали экскурсию на 2 часа позже запланированного и увидели все).
  • С
    Станислав
    21 сентября 2024
    Увидеть Стамбул - город на семи холмах
    Отличная экскурсия, чтобы закрыть большую часть достопримечательностей за один день (кроме района Святой Софии), включая азиатскую часть города. Трансфер по всем местам на минивене (от отеля к отелю). Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Смотровая площадка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Скрытые жемчужины Стамбула
  2. Увидеть Стамбул - город на семи холмах
  3. Башня Чамлыджа: билет, еда и трансфер на выбор (сопровождение на англ.)
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Цистерна Базилика
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в ноябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Смотровая площадка" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 250. Туристы уже оставили гидам 489 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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