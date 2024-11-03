28 отзывов

7 часов

Индивидуальная до 6 чел.

Увидеть Стамбул - город на семи холмах Начало: Мы заберем вас от вашего отеля

Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу