Акын Ваш гид в Стамбуле Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов — но они станут вашим идеальным началом путешествия!) Не просто для галочки, без неприятной коммерции, под авторским соусом — мы покажем вам настоящий Стамбул. Это будет большой день на двух континентах, наполненный живыми историями о людях, деталями, беседами за кофе и чаем. От улицы Истикляль и Галатской башни до дворца Бейлербей и района Балат: вы увидите знаковые места и попадёте в секретные, сравните разные районы и ощутите себя стамбульцами.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь

История Турецкой Республики началась на площади Таксим: здесь начнём прогулку и мы, поговорим о деятельности и жизни Ататюрка. Затем прогуляемся по улице Истикляль: за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах

Пера Палас, «Убийство в восточном экспрессе» и богемные улочки

Особым впечатлением в районе Бейоглу станет отель «Пера Палас», где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах. После немного погуляем по Джихангиру с его винтажными лавками, вновь попьём ароматный кофе в аутентичной кофейне под виноградником

На кораблике по Босфору - к дворцу Бейлербей

Мимо Галатской башни спустимся к бухте Золотой Рог, где сядем на городской кораблик и отправимся в азиатскую часть Стамбула по волнам Босфора. Захватите с собой симит, чтобы покормить чаек с палубы

Вы увидите мосты, соединяющие две части света, и знаменитый дворец Долмабахче, но посетите другой - тоже великолепный, но без туристических толп. Залы Бейлербей вы исследуете самостоятельно с бесплатным аудиогидом вместе полюбуемся садами

Обед: морепродукты с бокалом шардоне или семейный мясной ресторан

Вернёмся в европейскую часть Стамбула на метро (ветка Мармарай, которая проложена под Босфором). К этому моменту наступит время плотно поесть: предлагаем в рыбном ресторане с видом на бухту Золотой Рог и мечеть Сулеймание. В меню охлаждённое вино из местных погребов, традиционные мезе из запечённых баклажанов с хрустящим хлебом, оливки с вялеными томатами золотистые креветки с пряностями и, конечно, сочная рыбка на гриле. Если вы предпочитаете мясные блюда, то можно пообедать в аутентичном заведении в районе Нишанташи

Красочный квартал Балат

Приготовьте камеру, мы приехали в колоритный, фотогеничный и радужный еврейский квартал! Понаблюдаем за местными жителями, заглянем в антикварные магазинчики, попьём чай с чизкейком. Если наша встреча случится в летнее время, то по пути в Балат успеем пройти через Египетский рынок и мечеть Сулеймание

Небоскрёб Сапфир: Стамбул у ваших ног

Гаснет солнечный, шумный мегаполис - и начинает играть огнями другой Стамбул, так похожий с высоты на угли, тлеющие в камине… Этим видом вы полюбуетесь с открытой смотровой площадки 56-этажного небоскрёба

Достойным завершением такого насыщенного дня станет ужин под бокал холодного шампанского в ресторане с традиционной восточной кухней - мы проводим вас туда и дадим рекомендации по меню. Осталось только загадать желание - вновь вернуться в чарующий Стамбул Где начинаем и завершаем? Начало: Лобби отеля или другое место по договоренности Завершение: Отель туриста или другое место по договоренности