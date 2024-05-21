1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€329 за человека
скидка
9%
Групповая
5 часов
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
75€68 за человека
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
4 часа
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
Начало: Отель туриста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Расписание: с 08:30 по понедельникам и четвергам.
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 29€26 за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 69€62 за человека
Групповая
5 часов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€69 за человека
Групповая
9 часов
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€90 за человека
Индивидуальная
5 часов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€75 за человека
скидка
30%
Групповая
4.5 часа
Два сокровища Стамбула
Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание
Начало: У вашего отеля в Старом Городе
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
98€69 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за всё до 100 чел.
Индивидуальная
1 час
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
€65 за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€170 за всё до 2 чел.
Групповая
4 часа
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Начало: В вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 9:30 и 12.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Детская экскурсия по Стамбулу
Начало: У отеля туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Таинственная Галата
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за человека
Групповая
5 часов
Стамбул: Историческая экскурсия по 4 знаковым местам
Откройте сокровища Стамбула: дворец султанов, величественную мечеть, древнюю церковь и тайны подземелья
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€70 за человека
Индивидуальная
13.5 часов
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
€490 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Неизведанный азиатский Стамбул
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за человека
Групповая
4 часа
Аквариум «Флория»
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККорочкинаЕкатеринаИгоревна21 мая 20244в1: Долмабахче и Гарем, Цистерна Феодосия, Сулеймание, Малая Айя СофияОчень познавательная экскурсия, Али экскурсоводу большая благодарность,. очень грамотный гид и интересно рассказывает.
- ВВалентина19 мая 2024Очень понравилось! Хорошее соотношение цены и качества. Рекомендую!
- ААнастасия14 мая 20244в1: Долмабахче и Гарем, Цистерна Феодосия, Сулеймание, Малая Айя СофияВсе понравилось, только с погодой не повезло. Рекомендую.
- ООльга7 мая 2024Посмотрели основные мечети Стамбула. Оч понравилось. Гид хороший. Но путешествие на катере конечно было тяжким. Куча народа, экскурсия во время обеда…. если ты едешь с ребёнком, вся экскурсия проходит мимо тебя. Впредь такие экскурсии буду избегать
- ММария5 мая 2024Прекрасная и очень интересная экскурсия, и цистерна и мечеть и дворец и все в один день, отдельное спасибо гиду Тимуру за интересный и содержательный рассказ.
- ТТатьяна2 мая 2024Фотопрогулка была непринужденной и очень комфортной для нас сыном. Кервен показал множество старинных улочек и рассказал много интересного об их
- ЕЕлена1 мая 2024Экскурсия интересная, очень удобно что билеты приобретаются заранее на всю группу, избежали многих очередей. 👍
- ММарина24 апреля 2024Экскурсия Древний Стамбул, очень интересная экскурсия, хорошая организация! Гид Али очень интересно проводит экскурсию! Спасибо большое.
- ИИрина16 апреля 2024Добрый день. Давно мечтала побывать на Принцевых островах. И вот моя мечта осуществилась. В общем было все не плохо. Но
- ААнна14 апреля 2024Мы в Стамбуле не первый раз, поэтому все основные достопримечательности были просмотрены и исхожены. В этот раз хотелось с наслаждением
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На автобусе»
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