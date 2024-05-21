Экскурсии на автобусе в Стамбуле

Найдено 20 экскурсий в категории «На автобусе» в Стамбуле, цены от €26, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
🛻 На квадроциклах
Групповая
13 часов
9 отзывов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
329 за человека
Древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
5 часов
3 отзыва
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7568 за человека
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8976 за человека
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
Начало: Отель туриста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Принцевы Острова из Стамбула в группе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
42 отзыва
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Расписание: с 08:30 по понедельникам и четвергам.
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 2926 за человека
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
18 отзывов
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6962 за человека
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
6 отзывов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
69 за человека
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
90 за человека
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
75 за человека
Два сокровища Стамбула
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
4.5 часа
12 отзывов
Два сокровища Стамбула
Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание
Начало: У вашего отеля в Старом Городе
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9869 за человека
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 100 чел.
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
65 за всё до 16 чел.
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
4 часа
24 отзыва
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
170 за всё до 2 чел.
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Начало: В вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 9:30 и 12.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
30 за человека
Детская экскурсия по Стамбулу
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Детская экскурсия по Стамбулу
Начало: У отеля туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Таинственная Галата
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Таинственная Галата
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за человека
4 в 1: Долмабахче, Цистерна Феодосия, мечеть Сулеймание и Малая Айя-София
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
108 отзывов
Стамбул: Историческая экскурсия по 4 знаковым местам
Откройте сокровища Стамбула: дворец султанов, величественную мечеть, древнюю церковь и тайны подземелья
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
70 за человека
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13.5 часов
Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
490 за всё до 4 чел.
Неизведанный азиатский Стамбул
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Неизведанный азиатский Стамбул
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за человека
Аквариум «Флория»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Аквариум «Флория»
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    КорочкинаЕкатеринаИгоревна
    21 мая 2024
    4в1: Долмабахче и Гарем, Цистерна Феодосия, Сулеймание, Малая Айя София
    Очень познавательная экскурсия, Али экскурсоводу большая благодарность,. очень грамотный гид и интересно рассказывает.
  • В
    Валентина
    19 мая 2024
    Древний Стамбул
    Очень понравилось! Хорошее соотношение цены и качества. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    4в1: Долмабахче и Гарем, Цистерна Феодосия, Сулеймание, Малая Айя София
    Все понравилось, только с погодой не повезло. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
    Посмотрели основные мечети Стамбула. Оч понравилось. Гид хороший. Но путешествие на катере конечно было тяжким. Куча народа, экскурсия во время обеда…. если ты едешь с ребёнком, вся экскурсия проходит мимо тебя. Впредь такие экскурсии буду избегать
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Дворец Долмабахче и древний Стамбул
    Прекрасная и очень интересная экскурсия, и цистерна и мечеть и дворец и все в один день, отдельное спасибо гиду Тимуру за интересный и содержательный рассказ.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
    Фотопрогулка была непринужденной и очень комфортной для нас сыном. Кервен показал множество старинных улочек и рассказал много интересного об их
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    жизни и истории. Фотографировались с удовольствием на выходе получились замечательные фотографии. Во время экскурсии мы увидели много самобытных мест. Пили кофе в кафе на крыше одного из домов с чудесным видом на окрестности Стамбула. Кервен благодарю за профессионализм и знакомство с иным Стамбулом!

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Древний Стамбул
    Экскурсия интересная, очень удобно что билеты приобретаются заранее на всю группу, избежали многих очередей. 👍
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Древний Стамбул
    Экскурсия Древний Стамбул, очень интересная экскурсия, хорошая организация! Гид Али очень интересно проводит экскурсию! Спасибо большое.
  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Принцевы Острова из Стамбула в группе
    Добрый день. Давно мечтала побывать на Принцевых островах. И вот моя мечта осуществилась. В общем было все не плохо. Но
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    сама организация желает быть лучше. Не продуман сбор туристов, на теплоходе в закрытом помещении нам вообще не было места. Спасибо большое нашему экскурсоводу, Гульнаре, которая договорилась и нас пересадили на другой теплоход. Но изменилась программа экскурсии.

  • А
    Анна
    14 апреля 2024
    Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
    Мы в Стамбуле не первый раз, поэтому все основные достопримечательности были просмотрены и исхожены. В этот раз хотелось с наслаждением
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    гулять по улочкам, куда мы бы сами не забрели, а как бонус еще получить красивые фотографии. Прогулка с Кервеном была именно такой, как нам хотелось. Мы умудрились проехать и на трамвае и на историческом метро и на пароме, похожить по древним улочкам без толп народа, выпить чаю в местном можном кафе на крыше в районе Балат и перекусить самым вкусным балык дурумом в Каракёй. Было легко и интересно. Совсем другой взгляд на Стамбул. А какие у нас чудесные фотографии! 💕 Спасибо, Кервен!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На автобусе»

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  1. Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
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  3. Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
  4. Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
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Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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