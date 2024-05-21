По популярности

🚌 На автобусе 🛫 Полеты на самолетах 🛻 На квадроциклах Групповая 13 часов 9 отзывов Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 329 за человека

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 5 часов 3 отзыва Древний Стамбул Начало: На ресепшн вашего отеля 75 € 68 за человека

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 5.5 часов 77 отзывов Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги Начало: У вашего отеля Расписание: Каждый день, кроме воскресения от 89 € 76 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Европейский восток. Стамбул - город двух континентов Начало: Отель туриста € 120 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 42 отзыва Принцевы Острова из Стамбула в группе Расписание: с 08:30 по понедельникам и четвергам. от 29 € 26 за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 18 отзывов Дворец Долмабахче и древний Стамбул Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника от 69 € 62 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 6 отзывов Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке Начало: в вашем отеле Расписание: ежедневно в 11:00 € 69 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 2 отзыва Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии Начало: В вашем отеле (туристические районы) Расписание: Каждый день в 9.30 € 90 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 36 отзывов Стамбул и Босфор - вечный дуэт Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду Начало: ваш отель или же у остановки € 75 за человека

🚌 На автобусе 30% скидка Групповая 4.5 часа 12 отзывов Два сокровища Стамбула Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание Начало: У вашего отеля в Старом Городе Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30 98 € 69 за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 1 час 10 отзывов Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт Расписание: 24/7 € 250 за всё до 100 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час 8 отзывов Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек Начало: В аэропорту или в отеле € 65 за всё до 16 чел.

🚌 На автобусе Фотопрогулка 4 часа 24 отзыва Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша» Начало: У Вашего отеля Расписание: Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00 € 170 за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 1 отзыв Поездка в Аквариум - билет + трансфер Начало: В вашем отеле Расписание: Ежедневно в 9:30 и 12.30 € 30 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Детская экскурсия по Стамбулу Начало: У отеля туристов € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Таинственная Галата Начало: На ресепшн вашего отеля Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля € 75 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 108 отзывов Стамбул: Историческая экскурсия по 4 знаковым местам Откройте сокровища Стамбула: дворец султанов, величественную мечеть, древнюю церковь и тайны подземелья Начало: у вашего отеля Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45 € 70 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 13.5 часов Экскурсия на озеро Сапанджа с англоязычным гидом Начало: Ресепшн вашего отеля Расписание: Ежедневно с 07:30 € 490 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа Неизведанный азиатский Стамбул Начало: Пристань Эминоню € 170 за человека