Kemal проводит ещё 1 экскурсию

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хотел передать эту любовь туристам.

Потрясающие глубокие знания истории, архитектуры и быта турков. Все факты подавались легко, с юмором.

Нам было комфортно всегда — от выбора времени старта до рекомендаций лучшего ресторана с видом.

Гид знает все лучшие ракурсы в городе! Кемал не только рассказывал, но и показывал скрытые видовые площадки и точки для фото. Фотографировал нас с мастерством.

Отдельное спасибо за то, что Кемал потратил на нас значительно больше 5 заявленных часов. Он не смотрел на часы и не торопил нас, а водил по городу до тех пор, пока мы сами не выдохлись от впечатлений. Это говорит об огромном уважении к гостям и настоящей страсти к своему делу.

Видно, что гид живет этим делом. Спасибо за незабываемую экскурсии и за то, что вы вложили в нее не только время, но и частичку своей души. Стамбул теперь навсегда в нашем сердце!

Рекомендую Кемала всем, кто едет в Стамбул! И обратите внимание: он родился, вырос и всю жизнь живет в этом городе. Кто, как не коренной житель, сможет познакомить вас с настоящим Стамбулом