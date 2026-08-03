Kemal проводит ещё 1 экскурсию

Стамбул — потрясающе колоритное место.
Чтобы узнать и ощутить этот город, вы побываете в его европейской и азиатской частях, прокатитесь на пароме. Посетите старинные мечети и собор Святой Софии, впечатлитесь роскошью султанского дворца Топкапы.
А я расскажу о местных традициях, истории и архитектуре и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя желанными гостями.
Чтобы узнать и ощутить этот город, вы побываете в его европейской и азиатской частях, прокатитесь на пароме. Посетите старинные мечети и собор Святой Софии, впечатлитесь роскошью султанского дворца Топкапы.
А я расскажу о местных традициях, истории и архитектуре и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя желанными гостями.
Описание экскурсии
Многоликий Стамбул
Вы познакомитесь с «визитными карточками» города. В программе экскурсии:
- Площадь Султанахмет — главная площадь Стамбула, на месте которой в византийский период находился ипподром.
- Собор Святой Софии — важнейший символ города, который впечатлит вас изящными арками, цветным мрамором и декоративными мозаиками. Я поделюсь историей его строительства и расшифрую его архитектурные особенности.
- Дворец Топкапы — место, где на протяжении 400 лет жили османские правители. Вы пройдете по его роскошным залам и оцените великолепные интерьеры.
- Прогулка по Босфору — вы прокатитесь на пароме по важнейшей «дороге» Турции, соединяющей Черное и Мраморное моря, и насладитесь приятным ветерком и чудесными видами на город и традиционные рыбацкие корабли.
- Голубая Мечеть — здесь вы раскроете тайну шести минаретов, полюбуетесь изящными балконами и тысячами небесно-голубых изразцов ручной работы.
Организационные детали
- Посещение дворца Топкапы оплачивается отдельно — 2750 лир с чел.
- Прогулка по Босфору проводится на частной яхте, стоимость уточняйте при бронировании. Если не хотите кататься на яхте, можно будет посетить Цистерну Базилику (+1950 лир с чел. за вход)
- Осмотр гарема не входит в программу. Посещение гарема занимает дополнительные 45-60 минут, + €10 за чел.
- Айя-Софию осматриваем только снаружи
- По желанию вместо дворца Топкапы можно посетить Гранд Базар или мечеть Сулеймание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кемал — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1116 туристов
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Кемалу, который провел экскурсию для нашей семьи на 10 из 10. Очень сложно найти человека, который бы так тонко чувствовал город и так искренне
+6
Вам был полезен этот отзыв?
огромное спасибо Кемалю - он делал нам экскурсии в первый и на пятый день пребывания в Стамбуле. Везде прогулялись, все посмотрели по центру Султанахсет рядом с нашим отелем, покатались на небольшой яхте, попробовали местную еду. Он просто воплощение терпения! в последний день сопровождал нас на гранд-базаре и в районе цветных домиков, показывал видовые интересные кафе. огромное спасибо! чудесный приятный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Приезжали на выходные с братом познакомиться со Стамбулом. Взяли большую обзорную экскурсию с Кемалом. Остались очень довольны. Кемал перед началом уточнил наши ожидания и подстроил под нас маршрут и содержание,
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Кемаль - лучший гид на свете!!! 1000/10!!!
(прошли много экскурсий по миру, есть с чем сравнить)
Очень приятная, внимательная и дружелюбная атмосфера! Прекрасный рассказ про город! Нам очень понравилось и повезло с Кемалем! От души большое спасибо за день с нами!
PS. Кроме невероятной экскурсии Кемаль помогает сделать прекрасные фотографии у знаковых локаций и показывает вкусные места для обеда
(прошли много экскурсий по миру, есть с чем сравнить)
Очень приятная, внимательная и дружелюбная атмосфера! Прекрасный рассказ про город! Нам очень понравилось и повезло с Кемалем! От души большое спасибо за день с нами!
PS. Кроме невероятной экскурсии Кемаль помогает сделать прекрасные фотографии у знаковых локаций и показывает вкусные места для обеда
Вам был полезен этот отзыв?
Никогда не пишу отзывы, но тут очень захотелось! Были с подругами на концерте А. Бочелли в мае, знакомились со Стамбулом.
Экскурсия с Кемаль была одна из самых лучших в моей жизни!
Экскурсия с Кемаль была одна из самых лучших в моей жизни!
Вам был полезен этот отзыв?
Был прекрасный день! Невероятно чудесная и классная экскурсия! Однозначно рекомендую 🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Большая обзорная прогулка по Стамбулу»
-
5%
Индивидуальная
Лучший выборБольшая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Целый день знакомства со Стамбулом. Его историей, контрастами районов и атмосферой двух континентов
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €262
€275 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула: панорамные виды, прогулки по Истикляль и история города. Отличный выбор для первого знакомства с мегаполисом
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
от €220 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорный Стамбул - самое главное снаружи и внутри
Узнать, как город стал столицей трёх империй и сохранил неповторимый облик
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€32 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
Начало: Фатих
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от €420
€700 за всё до 8 чел.
от €199 за экскурсию