Kemal проводит ещё 1 экскурсию

Многоликий Стамбул Вы познакомитесь с «визитными карточками» города. В программе экскурсии:
Площадь Султанахмет — главная площадь Стамбула, на месте которой в византийский период находился ипподром.
Голубая мечеть — самая известная мечеть Турции. Вы раскроете секрет ее названия и узнаете, кем и когда она была возведена.
Дворец Топкапы — место, где на протяжении 400 лет жили и занимались государственными делами османские правители. Вы пройдете по его роскошным залам и оцените их великолепные интерьеры.
Мечеть Сулеймание — крупнейшая мечеть Стамбула, построенная в далеком XVI веке и вмещающая до пяти тысяч человек. Вы услышите о жизни ее основателя и увидите его могилу во дворе мечети.
Прогулка по Босфору — вы прокатитесь на пароме по важнейшей «дороге» Турции, соединяющей Черное и Мраморное моря 🌊, и насладитесь приятным ветерком и чудесными видами на город 🏙️ и традиционные рыбацкие корабли.
Мечеть Михримах Султан — вы услышите романтическое предание о ее строительстве и узнаете о любимой дочери султана Сулеймана Великолепного, сыгравшей важную роль в истории 📖 Османской империи.
Организационные детали
Дополнительные расходы: дворец Топкапы — 100 лир с человека, прогулка 👣 по Босфору — 25 лир с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!