Kemal проводит ещё 1 экскурсию

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Большая обзорная прогулка по Стамбулу

Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом

Kemal
Kemal – Гид из Стамбула
Стамбул — потрясающе колоритное место.

Вы побываете в европейской и азиатской частях города, прокатитесь на пароме, посетите старинные мечети и впечатлитесь роскошью султанского дворца Топкапы.

А я расскажу о местных традициях, истории 📖 и архитектуре и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя желанными гостями.
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €130 за экскурсию

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Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу

Что вас ожидает

Многоликий Стамбул
Вы познакомитесь с «визитными карточками» города. В программе экскурсии:

  • Площадь Султанахмет — главная площадь Стамбула, на месте которой в византийский период находился ипподром.
  • Голубая мечеть — самая известная мечеть Турции. Вы раскроете секрет ее названия и узнаете, кем и когда она была возведена.
  • Дворец Топкапы — место, где на протяжении 400 лет жили и занимались государственными делами османские правители. Вы пройдете по его роскошным залам и оцените их великолепные интерьеры.
  • Мечеть Сулеймание — крупнейшая мечеть Стамбула, построенная в далеком XVI веке и вмещающая до пяти тысяч человек. Вы услышите о жизни ее основателя и увидите его могилу во дворе мечети.
  • Прогулка по Босфору — вы прокатитесь на пароме по важнейшей «дороге» Турции, соединяющей Черное и Мраморное моря 🌊, и насладитесь приятным ветерком и чудесными видами на город 🏙️ и традиционные рыбацкие корабли.
  • Мечеть Михримах Султан — вы услышите романтическое предание о ее строительстве и узнаете о любимой дочери султана Сулеймана Великолепного, сыгравшей важную роль в истории 📖 Османской империи.

Организационные детали

Дополнительные расходы: дворец Топкапы — 100 лир с человека, прогулка 👣 по Босфору — 25 лир с человека.

Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kemal
Kemal
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
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Kemal проводит ещё 1 экскурсию

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