Kemal проводит ещё 1 экскурсию

Kemal – Гид из Стамбула

Стамбул — потрясающе колоритное место.



Вы побываете в европейской и азиатской частях города, прокатитесь на пароме, посетите старинные мечети и впечатлитесь роскошью султанского дворца Топкапы.



А я расскажу о местных традициях, истории 📖 и архитектуре и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя желанными гостями.

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