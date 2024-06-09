Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Вы посетите два самых красивых старинных дворца города: Топкапы и Долмабахче. Сравните их интерьеры, погуляете по живописным внутренним паркам и узнаете, как жили султаны и их жены. Раскроете, почему в турецком дворце висит картина Айвазовского, заглянете в гарем и проникнетесь шармом восточной архитектуры. Дворец Топкапы изнутри В историческом районе Султанахмет вы посетите дворец Топкапы. За 400 лет в нем успели пожить 24 османских правителя. Вы узнаете, как переводится слово «топкапы», сколько времени ушло на возведение дворца и какие архитектурные стили в нем доминируют. Пройдете по залам и оцените великолепные интерьеры — предмет гордости турецких султанов. А еще увидите старинные украшения знатных особ, покрытые золотом троны и серебряную кухонную утварь. Долмабахче: мир роскоши на берегу Босфора На трамвае мы переместимся в другой колоритный район — Бешикташ. Здесь вы увидите дворец Долмабахче, где жили и работали шесть последних османских султанов и Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции. В изящных залах дворца я покажу вам картины Айвазовского, самую большую хрустальную люстру в мире и гарем с окнами на живописный Босфор. Кроме того, расшифрую предназначение разных комнат и символизм деталей интерьера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у мечети Айя-София
Завершение: Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Входные билеты не включены в стоимость: дворец Долмабахче - 1050 лир с человека (осмотр гарема не входит в программу)
- Вход во дворец Топкапы - 1500 лир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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