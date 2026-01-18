Сефа проводит ещё 1 экскурсию

Роскошные интерьеры и истории султанов во дворце Долмабахче
В середине 19 века султан Абдул-Меджид велел построить себе новую резиденцию в европейском стиле — так на берегу Босфора появился красивейший дворец. Мы изучим залы селалымка — мужской половины, где султаны управляли Османской империей. Я рассажу о живших здесь правителях: о восшествиях на престол и свержениях, об Ататюрке и провозглашении Республики. Кроме того, вы представите проходившие во дворце церемонии и восхититесь хрустальными люстрами. Узнаете, где состоялись стамбульские переговоры между Россией и Украиной.
Гарем, картинная галерея и сады дворца или прогулка по Босфору
Вы побываете в покоях султанов и увидите спальню, где скончался Ататюрк. Полюбуетесь картинами Айвазовского и других знаменитых художников 19 века. Насладитесь цветением сезонных растений в садах дворца. Или сразу после посещения основной части селамлыка дворца Долмабахче отправитесь на прогулку по Босфору на кораблике (за доплату)
Стамбул с воды
Часть пути до следующей цели мы преодолеем на кораблике, рассекающем воды Босфора. Проплывем мимо охотничьего домика султанов, военного училища 19 века, летнего дворца Бейлербей, крепости Румелихисар и окутанной легендами Девичьей башни, а также под Босфорским мостом. Прогулка пройдет на комфортном городском пароме, но по вашему желанию можно арендовать частную яхту.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: — билеты во дворец Долмабахче — 2000 лир за чел., детям до 12 лет — 300 лир при предъявлении паспорта — билеты на кораблик (300 лир за чел.) — по желанию программу можно дополнить прогулкой по Босфору или заменить ею посещение гарема и картинной галереи. Доплата — €100
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около часовой башни на территории дворца Долмабахче
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4453 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда.
Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Были на экскурсии в декабре 25 года. Очень хорошая экскурсия!!! Сефа прекрасный экскурсовод! Прекрасно говорит по русски. Экскурсию подправили под наши желания и погодные условия. Рекомендую)))
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Н
Наталья
Были на 2-х экскурсиях у этого замечательного экскурсовода Сефа, маршрут подобран идеально, экскурсия не затянута, хорошее владение русским языком, интересная подача информации и просто очень приятный человек, ответил на все наши вопросы и показал нам интересные локации. Большое спасибо))
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С
Светлана
Мы прокатились на пароме по Босфору, потом посетили дворец Долмабахче. Во время прогулки по Босфору видели дворцы, бывший монастырь, крепость, бакланов, разные виды чаек, дельфинов, проплывали под мостами, слушали рассказ Озана. В Долмабахче осмотрели дорец и жемчужину картинной галереи - собрание картин Айвазовского. Большое спасибо!
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А
Алиса
Очень благодарны Серкану за экскурсию! Было познавательно, увлекательно, увидели Стамбул с нового ракурса (хоть и были там много раз) В итоге, у Серкана взяли еще одну экурсию на следующий день:) Рекомендуем, Гид очень заботливый и вежливый!
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В
Виктор
Серкан прекрасный, эрудированный, отлично знающий историю своей страны и доступно, интересно её преподносит в своём рассказе в ходе экскурсии. Замечательно продуманный маршрут, прекрасный русский. Спасибо большое, Серкан!!! Рекомендуем!!!!!
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Н
Надежда
Прекрасная экскурсия, посмотрели весь комплекс. Шираный гид, все обьяснил, показал, на все вопросы ответил. Очень содержательно и интересно. Остались довольны, всем рекомендуем.
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