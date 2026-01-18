Сефа проводит ещё 1 экскурсию

Вы уже побывали в Святой Софии и Голубой мечети? Самое время приправить Восток Западом. Вы представите жизнь султанов в барочном дворце с золотыми интерьерами и за несколько часов полюбите Стамбул во всём многообразии его образов и сюжетов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Роскошные интерьеры и истории султанов во дворце Долмабахче

В середине 19 века султан Абдул-Меджид велел построить себе новую резиденцию в европейском стиле — так на берегу Босфора появился красивейший дворец. Мы изучим залы селалымка — мужской половины, где султаны управляли Османской империей. Я рассажу о живших здесь правителях: о восшествиях на престол и свержениях, об Ататюрке и провозглашении Республики. Кроме того, вы представите проходившие во дворце церемонии и восхититесь хрустальными люстрами. Узнаете, где состоялись стамбульские переговоры между Россией и Украиной.

Гарем, картинная галерея и сады дворца или прогулка по Босфору

Вы побываете в покоях султанов и увидите спальню, где скончался Ататюрк. Полюбуетесь картинами Айвазовского и других знаменитых художников 19 века. Насладитесь цветением сезонных растений в садах дворца. Или сразу после посещения основной части селамлыка дворца Долмабахче отправитесь на прогулку по Босфору на кораблике (за доплату)

Стамбул с воды

Часть пути до следующей цели мы преодолеем на кораблике, рассекающем воды Босфора. Проплывем мимо охотничьего домика султанов, военного училища 19 века, летнего дворца Бейлербей, крепости Румелихисар и окутанной легендами Девичьей башни, а также под Босфорским мостом. Прогулка пройдет на комфортном городском пароме, но по вашему желанию можно арендовать частную яхту.

Организационные детали