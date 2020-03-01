Сефа проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсия по дворцу-шкатулке Долмабахче, прогулка по Босфору и краски улицы Истикляль

Сефа
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Сефа – ваш гид
Вы уже побывали в Святой Софии и Голубой мечети? Самое время приправить Восток Западом.

Вы представите жизнь султанов в барочном дворце с золотыми интерьерами.

Полюбуетесь городом, плывя по Босфору, и проникнетесь его духом на шумной улице Истикляль.

За несколько часов вы полюбите Стамбул во всем многообразии его образов и сюжетов.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Возле входа в мечеть bezm-i alem.также называется долмабахче 50 метров от конечной трамвая т1 . Остановка Kabataş
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Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой

Что вас ожидает

Роскошные интерьеры и истории султанов во дворце Долмабахче
В середине 19 века султан Абдул-Меджид велел построить себе новую резиденцию в европейском стиле — так на берегу Босфора появился красивейший дворец. Мы изучим залы селалымка — мужской половины, где султаны управляли Османской империей. Я рассажу о живших здесь правителях: о восшествиях на престол и свержениях, об Ататюрке и провозглашении Республики. Кроме того, вы представите проходившие во дворце церемонии, восхититесь хрустальными люстрами и увидите подлинные полотна Айвазовского.

Стамбул с воды
Часть пути до следующей цели мы преодолеем на кораблике, рассекающем воды Босфора. Проплывем мимо охотничьего домика султанов, военного училища 19 века, летнего дворца Бейлербей, крепости Румелихисар и окутанной легендами Девичьей башни, а также под Босфорским мостом. Прогулка пройдет на комфортном городском пароме, но по вашему желанию можно арендовать частную яхту.

Истикляль: от белой эмиграции до ночных клубов
Подземный фуникулер доставит нас к площади Таксим. Отсюда начинается улица Истикляль, стамбульский Арбат со знаменитым красным трамвайчиком. Гуляя по ней, мы поговорим о знаковых зданиях, будто из Парижа, пройдем мимо пассажей и многочисленных кафе, консульств и католических церквей. Сегодня Истикляль стала центром ночной жизни Стамбула, а в начале 20 века здесь жили белые эмигранты из России — мы затронем эту тему. Завершится экскурсия у Галатской башни, куда стоит подняться за впечатляющими панорамами!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:
— билеты во дворец Долмабахче (90 лир с человека)
— билеты на кораблик (25 лир с человека)
— проезд на подземном фуникулере (3,70 лир с человека)

Билеты для гида не нужны

Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Возле входа в мечеть bezm-i alem.также называется долмабахче 50 метров от конечной трамвая т1 . Остановка Kabataş.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сефа
Сефа
Меня зовут Сефа. Я сам турок, вырос в замечательном городе Стамбул. Учился на факультете туризма по специальности «Гид». Мне безумно нравится моя профессия, для меня это работа для души, что часто подтверждают мои гости. Имею официальную лицензию Экскурсовода от Министерства Культуры и Туризма. Это даёт мне возможность входить в музеи без очереди, что очень важно в Стамбуле — иногда туристы стоят в очередях часами, что убивает время и нервы. Увлекаюсь историей и путешествиями. Наверно, поэтому с удовольствием рассказываю своим гостям об истории Стамбула, которую я сам лично очень уважаю и люблю. Я знаю, как получить от пребывания в этом городе самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно покушать, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я...
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Сефа проводит ещё 1 экскурсию

Классический СтамбулКлассический СтамбулКлассический Стамбул
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75 отзывов
Голубая мечеть, Айя-София, дворец Топкапы на экскурсии с лицензированным гидом
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Экскурсии по Босфору

Путешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и Босфору
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Круиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему Босфору
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Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
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Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
скидка50%
€50
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5 часов
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Это не экскурсия с погружением в историю Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору. Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза. В программу включен ужин и выступления фольклорных коллективов. Общая вместимость теплохода — около 200 человек.
Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
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Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
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Сокровища БосфораСокровища БосфораСокровища Босфора
107 за экскурсию
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Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
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