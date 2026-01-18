Сефа проводит ещё 1 экскурсию

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Стамбул великолепный, атмосферный и живой

Экскурсия по дворцу-шкатулке Долмабахче, гарему, картинной галерее и садам
Вы уже побывали в Святой Софии и Голубой мечети? Самое время приправить Восток Западом.

Вы представите жизнь султанов в барочном дворце с золотыми интерьерами и за несколько часов полюбите Стамбул во всём многообразии его образов и сюжетов.
5
101 отзыв
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
Стамбул великолепный, атмосферный и живой

Описание билета

Роскошные интерьеры и истории султанов во дворце Долмабахче

В середине 19 века султан Абдул-Меджид велел построить себе новую резиденцию в европейском стиле — так на берегу Босфора появился красивейший дворец. Мы изучим залы селалымка — мужской половины, где султаны управляли Османской империей. Я рассажу о живших здесь правителях: о восшествиях на престол и свержениях, об Ататюрке и провозглашении Республики. Кроме того, вы представите проходившие во дворце церемонии и восхититесь хрустальными люстрами. Узнаете, где состоялись стамбульские переговоры между Россией и Украиной.

Гарем, картинная галерея и сады дворца или прогулка по Босфору

Вы побываете в покоях султанов и увидите спальню, где скончался Ататюрк. Полюбуетесь картинами Айвазовского и других знаменитых художников 19 века. Насладитесь цветением сезонных растений в садах дворца. Или сразу после посещения основной части селамлыка дворца Долмабахче отправитесь на прогулку по Босфору на кораблике (за доплату)

Стамбул с воды

Часть пути до следующей цели мы преодолеем на кораблике, рассекающем воды Босфора. Проплывем мимо охотничьего домика султанов, военного училища 19 века, летнего дворца Бейлербей, крепости Румелихисар и окутанной легендами Девичьей башни, а также под Босфорским мостом. Прогулка пройдет на комфортном городском пароме, но по вашему желанию можно арендовать частную яхту.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются:
    — билеты во дворец Долмабахче — 2000 лир за чел., детям до 12 лет — 300 лир при предъявлении паспорта
    — билеты на кораблик (300 лир за чел.)
    — по желанию программу можно дополнить прогулкой по Босфору или заменить ею посещение гарема и картинной галереи. Доплата — €100
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около часовой башни на территории дворца Долмабахче
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4453 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда. Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
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1
1
Е
Были на экскурсии в декабре 25 года. Очень хорошая экскурсия!!! Сефа прекрасный экскурсовод! Прекрасно говорит по русски. Экскурсию подправили под наши желания и погодные условия. Рекомендую)))
Были на экскурсии в декабре 25 года. Очень хорошая экскурсия!!! Сефа прекрасный экскурсовод! Прекрасно говорит по
Были на экскурсии в декабре 25 года. Очень хорошая экскурсия!!! Сефа прекрасный экскурсовод! Прекрасно говорит по
Были на экскурсии в декабре 25 года. Очень хорошая экскурсия!!! Сефа прекрасный экскурсовод! Прекрасно говорит по
Были на экскурсии в декабре 25 года. Очень хорошая экскурсия!!! Сефа прекрасный экскурсовод! Прекрасно говорит по
Были на экскурсии в декабре 25 года. Очень хорошая экскурсия!!! Сефа прекрасный экскурсовод! Прекрасно говорит по
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Н
Были на 2-х экскурсиях у этого замечательного экскурсовода Сефа, маршрут подобран идеально, экскурсия не затянута, хорошее владение русским языком, интересная подача информации и просто очень приятный человек, ответил на все наши вопросы и показал нам интересные локации. Большое спасибо))
Были на 2-х экскурсиях у этого замечательного экскурсовода Сефа, маршрут подобран идеально, экскурсия не затянута, хорошее
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С
Мы прокатились на пароме по Босфору, потом посетили дворец Долмабахче. Во время прогулки по Босфору видели дворцы, бывший монастырь, крепость, бакланов, разные виды чаек, дельфинов, проплывали под мостами, слушали рассказ Озана. В Долмабахче осмотрели дорец и жемчужину картинной галереи - собрание картин Айвазовского. Большое спасибо!
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А
Очень благодарны Серкану за экскурсию! Было познавательно, увлекательно, увидели Стамбул с нового ракурса (хоть и были там много раз) В итоге, у Серкана взяли еще одну экурсию на следующий день:) Рекомендуем, Гид очень заботливый и вежливый!
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В
Серкан прекрасный, эрудированный, отлично знающий историю своей страны и доступно, интересно её преподносит в своём рассказе в ходе экскурсии.
Замечательно продуманный маршрут, прекрасный русский.
Спасибо большое, Серкан!!!
Рекомендуем!!!!!
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Н
Прекрасная экскурсия, посмотрели весь комплекс. Шираный гид, все обьяснил, показал, на все вопросы ответил. Очень содержательно и интересно. Остались довольны, всем рекомендуем.
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