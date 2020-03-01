Сефа проводит ещё 1 экскурсию

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Роскошные интерьеры и истории султанов во дворце Долмабахче

В середине 19 века султан Абдул-Меджид велел построить себе новую резиденцию в европейском стиле — так на берегу Босфора появился красивейший дворец. Мы изучим залы селалымка — мужской половины, где султаны управляли Османской империей. Я рассажу о живших здесь правителях: о восшествиях на престол и свержениях, об Ататюрке и провозглашении Республики. Кроме того, вы представите проходившие во дворце церемонии, восхититесь хрустальными люстрами и увидите подлинные полотна Айвазовского.

Стамбул с воды

Часть пути до следующей цели мы преодолеем на кораблике, рассекающем воды Босфора. Проплывем мимо охотничьего домика султанов, военного училища 19 века, летнего дворца Бейлербей, крепости Румелихисар и окутанной легендами Девичьей башни, а также под Босфорским мостом. Прогулка пройдет на комфортном городском пароме, но по вашему желанию можно арендовать частную яхту.

Истикляль: от белой эмиграции до ночных клубов

Подземный фуникулер доставит нас к площади Таксим. Отсюда начинается улица Истикляль, стамбульский Арбат со знаменитым красным трамвайчиком. Гуляя по ней, мы поговорим о знаковых зданиях, будто из Парижа, пройдем мимо пассажей и многочисленных кафе, консульств и католических церквей. Сегодня Истикляль стала центром ночной жизни Стамбула, а в начале 20 века здесь жили белые эмигранты из России — мы затронем эту тему. Завершится экскурсия у Галатской башни, куда стоит подняться за впечатляющими панорамами!