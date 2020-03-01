Хайдар проводит ещё 1 экскурсию

Самые интересные фрагменты истории Стамбула Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I. Почему это время стало «великолепным веком»? На экскурсии я расскажу об этом понятно и увлекательно. Кроме того, вы узнаете о расцвете и падении Османской империи; о том, как она управлялась и как пополнялась казна. Вместе мы исследуем залы и покои дворца, которые познакомят с бытом правящей династии. Полюбуемся сокровищами султанов и видами Босфора со смотровой площадки.
Жизнь гарема и любовь Сулеймана и Роксоланы В Топкапы, в многочисленных комнатах гарема, вы погрузитесь в мир дворцовых интриг и услышите о роли женщин в управлении страной. Конечно, я расскажу правдивую историю Роксоланы. На этой теме остановимся подробнее в мечети Сулеймание, где обучались наследники — шехзаде. В интерьерах крупнейшей мечети Стамбула вы услышите о её архитекторе, османском зодчем Синане. А еще на территории комплекса вас ждут панорамы Стамбула с открыток и усыпальница Сулеймана и Роксоланы.
Организационные детали
Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 100 лир/взрослый, детям до 9 лет бесплатно, детям 10-12 лет скидка 50%. Для детей необходим документ, подтверждающий возраст.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Познакомиться с «визитными карточками» города и пройти во все музеи без очередей
Приглашаю на классическую экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула, без которых невозможно понять историю и характер этого чудесного города. Будучи счастливым обладателем лицензии Министерства культуры и туризма, я проведу вас во все знаковые места без очереди и живым языком расскажу о них не только популярные, но и малоизвестные факты!
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля. Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы увидите роскошную Перу, первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой на Золотой Рог.
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.