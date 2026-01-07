Хайдар проводит ещё 1 экскурсию

История Османской империи и любовь султанов на экскурсии роскошному комплексу
Эта прогулка — о том, что султаны тоже были людьми. Принимали судьбоносные решения, ошибались, любили. Во дворце Топкапы вы поймете, почему 16 век стал великолепным, и раскроете секреты гарема. А заодно полюбуетесь одними из лучших видов Стамбула!
Самые интересные фрагменты истории Стамбула и жизнь гарема
Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I. Почему это время стало «великолепным веком»? На экскурсии я расскажу об этом понятно и увлекательно. Кроме того, вы узнаете о расцвете и падении Османской империи; о том, как она управлялась и как пополнялась казна. Вместе мы исследуем залы и покои дворца, которые познакомят с бытом правящей династии.
В многочисленных комнатах гарема, вы погрузитесь в мир дворцовых интриг и услышите о роли женщин в управлении страной. Конечно, я расскажу правдивую историю Роксоланы.
Бонусом станут великолепные виды города и Босфора, открывающиеся со смотровой площадки дворца.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7213 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
122
4
2
3
2
2
1
1
–
Елена
Благодарим Хайдара за отличное сопровождение по Топкапы! С нами были двое подростков. Они в полном восторге и это очень важно! Экскурсия была насыщенная по материалу. Хайдару удавалось проводить параллели современности читать дальшеуменьшить
с погружением глубоко в далекое прошлое, не навязчиво оставляя паузы для раздумий. Рекомендуем Хайдара однозначно! Узнаете много деталей. Мы сразу отметили с какой любовью к профессии и к людям, интересующимся историей проводит Хайдар экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Камила
Заказывали экскурсию в Топкапы с гидом Ризманом и это было одно из лучших решений за всю поездку. Топкапы сам по себе огромный и сложный — без хорошего гида легко потеряться читать дальшеуменьшить
и ничего не понять. Но Ризман — это отдельный уровень. Он не просто рассказывает про залы и экспонаты, он погружает тебя в эпоху целиком: история Османской империи, жизнь султанов, интриги гарема, связь с другими цивилизациями. Эрудиция колоссальная — на любой вопрос находился ответ, причём интересный. четвре часа пролетели как один. Однозначно советуем!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Илья
Очень повезло с гидом! Ризман - отличный экскурсовод! Помимо этого он образованный, интересный и интересующийся человек с прекрасным русским языком и обширными знаниями. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Elena
Уже второй раз была во дворце с гидом из этой команды. Прекрасно провели время. Ризман отличный гид, интересный собеседник, ответил на все возникающие вопросы. Время во дворце пролетело незаметно)
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Экскурсия, которую мы пожелали… Все случилось именно так, и благодаря Хайдару!!! После обзорной экскурсии по городу, поняли, что без посещения дворца не уедем!) Наш поиск привел нас на Трипстер и читать дальшеуменьшить
индивидуальную экскурсию к нему… Накануне смогли забронировать!!! И вот в 9 утра мы на месте (благодаря совету Хайдара)!!! Увлекательный рассказ погрузил нас во времена эпохи царствования султанов… Великолепие покоев, одежда, дорогие подарки, которые преподносили послы разных стран… Рассказ, основанный только на исторических фактах-это действительно так (для нас это ценно!), привел нас в гарем… Обязателен к посещению! После этого ВСЕ рассказанное ранее «встает на свои места»!!! Время пролетело незаметно… благодаря теперь уже нашему Другу Хайдару!!! Если Вы также увлечены историей как и мы, и хотите раскрыть секреты Востока, то Вы правильно выбрали Гида!!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Спасибо большое Хайдару за экскурсию. Мы в восторге!!! А теперь по порядку: 1. очень интересный рассказ, Хайдар увлечен своим делом, много знает. Чувствует людей и рассказывает то, что им интересно. 2. читать дальшеуменьшить
Знает куда лучше пойти сначала, куда попозже, чтобы было меньше людей. По нашим фото и видео складывается ощущение, что мы практически одни) 3. отмечу, что Хайдар спокойно рассказывал, не подгонял, не смотрел на часы. Был заинтересован в том, чтобы показать по максимуму и ответить на вопросы. 4. Хайдар эрудированный, с юмором и очень располагающий к себе человек.
От души советую. Получите удовольствие от проведенного времени.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Дворец Топкапы: Стамбул и его Великолепный век»