Хайдар проводит ещё 1 экскурсию

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История Османской империи и любовь султанов на экскурсии по дворцу Топкапы и мечети Сулеймание

Хайдар
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Хайдар – ваш гид
Эта прогулка — о том, что султаны тоже были людьми.

Принимали судьбоносные решения, ошибались, любили.

Во дворце Топкапы вы поймете, почему 16 век стал великолепным, и раскроете секреты гарема.

В грандиозной мечети султана Сулеймана восхититесь идеями архитектора Синана и услышите о великой любви.

Кроме того, эти места подарят одни из лучших видов Стамбула!
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в любом удобном вам месте
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Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век

Что вас ожидает

Самые интересные фрагменты истории Стамбула
Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I. Почему это время стало «великолепным веком»? На экскурсии я расскажу об этом понятно и увлекательно. Кроме того, вы узнаете о расцвете и падении Османской империи; о том, как она управлялась и как пополнялась казна. Вместе мы исследуем залы и покои дворца, которые познакомят с бытом правящей династии. Полюбуемся сокровищами султанов и видами Босфора со смотровой площадки.

Жизнь гарема и любовь Сулеймана и Роксоланы
В Топкапы, в многочисленных комнатах гарема, вы погрузитесь в мир дворцовых интриг и услышите о роли женщин в управлении страной. Конечно, я расскажу правдивую историю Роксоланы. На этой теме остановимся подробнее в мечети Сулеймание, где обучались наследники — шехзаде. В интерьерах крупнейшей мечети Стамбула вы услышите о её архитекторе, османском зодчем Синане. А еще на территории комплекса вас ждут панорамы Стамбула с открыток и усыпальница Сулеймана и Роксоланы.

Организационные детали

Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 100 лир/взрослый, детям до 9 лет бесплатно, детям 10-12 лет скидка 50%. Для детей необходим документ, подтверждающий возраст.

Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век
Стамбул и его Великолепный век

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любом удобном вам месте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Хайдар
Хайдар
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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Хайдар проводит ещё 1 экскурсию

Стамбул с профессиональным гидомСтамбул с профессиональным гидомСтамбул с профессиональным гидом
125 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и пройти во все музеи без очередей
Приглашаю на классическую экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула, без которых невозможно понять историю и характер этого чудесного города. Будучи счастливым обладателем лицензии Министерства культуры и туризма, я проведу вас во все знаковые места без очереди и живым языком расскажу о них не только популярные, но и малоизвестные факты!

Пешеходные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
75 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
17 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
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5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
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3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Истикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой истории
20 за человека
4 часа
Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля. Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы увидите роскошную Перу, первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой на Золотой Рог.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.

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