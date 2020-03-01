Хайдар проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Самые интересные фрагменты истории Стамбула

Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I. Почему это время стало «великолепным веком»? На экскурсии я расскажу об этом понятно и увлекательно. Кроме того, вы узнаете о расцвете и падении Османской империи; о том, как она управлялась и как пополнялась казна. Вместе мы исследуем залы и покои дворца, которые познакомят с бытом правящей династии. Полюбуемся сокровищами султанов и видами Босфора со смотровой площадки.

Жизнь гарема и любовь Сулеймана и Роксоланы

В Топкапы, в многочисленных комнатах гарема, вы погрузитесь в мир дворцовых интриг и услышите о роли женщин в управлении страной. Конечно, я расскажу правдивую историю Роксоланы. На этой теме остановимся подробнее в мечети Сулеймание, где обучались наследники — шехзаде. В интерьерах крупнейшей мечети Стамбула вы услышите о её архитекторе, османском зодчем Синане. А еще на территории комплекса вас ждут панорамы Стамбула с открыток и усыпальница Сулеймана и Роксоланы.