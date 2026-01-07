Хайдар проводит ещё 1 экскурсию

Эта прогулка — о том, что султаны тоже были людьми. Принимали судьбоносные решения, ошибались, любили. Во дворце Топкапы вы поймете, почему 16 век стал великолепным, и раскроете секреты гарема. А заодно полюбуетесь одними из лучших видов Стамбула!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самые интересные фрагменты истории Стамбула и жизнь гарема

Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I. Почему это время стало «великолепным веком»? На экскурсии я расскажу об этом понятно и увлекательно. Кроме того, вы узнаете о расцвете и падении Османской империи; о том, как она управлялась и как пополнялась казна. Вместе мы исследуем залы и покои дворца, которые познакомят с бытом правящей династии.

В многочисленных комнатах гарема, вы погрузитесь в мир дворцовых интриг и услышите о роли женщин в управлении страной. Конечно, я расскажу правдивую историю Роксоланы.

Бонусом станут великолепные виды города и Босфора, открывающиеся со смотровой площадки дворца.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир за чел.