Стамбул – это великий город с историей более 3000 лет и населением 17 млн. человек! Представили масштаб? Поэтому немудрено без знающего проводника затеряться в многочисленных улочках этого огромного города. Наши гиды покажут вам знаковые достопримечательности города и его секретные места, дадут вам полезные советы и ответят на все вопросы.
Так как показать все самое важное в Стамбуле за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно – "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация").
Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.
Красный маршрут проходит по району Султанахмет – это исторический центр города. Вас ждут такие достопримечательности, как двор дворца Топкапы, церковь Св. Ирины, Софийский собор (внешний осмотр), Голубая Мечеть (внешний осмотр), площадь Ипподром, немецкий Фонтан В. Кайсера. Финальная точка красного маршрута – подземное водохранилище, часть системы обеспечения водой города Константинополя.
Синий маршрут проходит по району Бейолу – культурному центру города. Вы увидите памятник Ататюрку, вокзал Сиркеджи – последняя станция знаменитого Восточного экспресса, набережную бухты Золотой Рог, Новую мечеть, Египетский Рынок, Галатский мост, церковь св. Пантелеймона, связанная с историей белой эмиграции, мы проедем на метро, по старинному туннелю, которому 150 лет (с собой нужно иметь 8 лир на проезд или проездной - Стамбул-карта) и полюбуемся на один из главных символов города – Галатскую башню. Кроме этого, гид посоветует, где можно погадать на кофейной гуще и отведать настоящего турецкого вина.