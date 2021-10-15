Стамбул – это великий город с историей более 3000 лет и населением 17 млн. человек! Представили масштаб? Поэтому немудрено без знающего проводника затеряться в многочисленных улочках этого огромного города. Наши гиды покажут вам знаковые достопримечательности города и его секретные места, дадут вам полезные советы и ответят на все вопросы.

Так как показать все самое важное в Стамбуле за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно – "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.