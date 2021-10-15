Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу

Пешеходная

4
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу

Что вас ожидает 🤩

  • Голубая мечеть
  • Софийский собор
  • Дворец Топкапы
  • Гранд-базар
  • Мечеть Сулеймание
  • Галатская башня
  • Галатский мост
  • Вокзал Восточного экспресса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Стамбул – это великий город с историей более 3000 лет и населением 17 млн. человек! Представили масштаб? Поэтому немудрено без знающего проводника затеряться в многочисленных улочках этого огромного города. Наши гиды покажут вам знаковые достопримечательности города и его секретные места, дадут вам полезные советы и ответят на все вопросы.

Так как показать все самое важное в Стамбуле за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно – "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Программа

Красный маршрут проходит по району Султанахмет – это исторический центр города. Вас ждут такие достопримечательности, как двор дворца Топкапы, церковь Св. Ирины, Софийский собор (внешний осмотр), Голубая Мечеть (внешний осмотр), площадь Ипподром, немецкий Фонтан В. Кайсера. Финальная точка красного маршрута – подземное водохранилище, часть системы обеспечения водой города Константинополя.

Синий маршрут проходит по району Бейолу – культурному центру города. Вы увидите памятник Ататюрку, вокзал Сиркеджи – последняя станция знаменитого Восточного экспресса, набережную бухты Золотой Рог, Новую мечеть, Египетский Рынок, Галатский мост, церковь св. Пантелеймона, связанная с историей белой эмиграции, мы проедем на метро, по старинному туннелю, которому 150 лет (с собой нужно иметь 8 лир на проезд или проездной - Стамбул-карта) и полюбуемся на один из главных символов города – Галатскую башню. Кроме этого, гид посоветует, где можно погадать на кофейной гуще и отведать настоящего турецкого вина.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. При посещении экскурсии по cинему маршруту дополнительно оплачивается проезд на историческом трамвае Тюнель - 8 лир
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
15 окт 2021
Все было хорошо, но есть пожелание для гида выделить мини микрофон и динамик чтобы на улице было лучше слышно и не толпиться слишком рядом друг с другом

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