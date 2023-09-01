Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Знакомство со Стамбулом следует начинать с тех мест, о которых больше всего говорят — вы убедитесь, что они того заслуживают! Наша экскурсия даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул, и углубит ваши знания о древнем Константинополе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Собор Святой Софии — великолепный символ золотого века Константинополя, памятник средневекового зодчества и византийской архитектуры. Вы узнаете о непростой судьбе храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и Османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена основания Турецкой республики, когда Айе-Софии присвоили статус музея.
- Цистерна Базилика (Йребатан) — прохладное, таинственное и неожиданно тихое для популярной достопримечательности место, которое оставляет сильное впечатление. Цистерну называют “Затонувший дворец” из-за эффектно поднимающихся из воды колонн, украшенных изображением головы Медузы Горгоны.
- Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет — выдающийся образец исламского зодчества 17 века. На его примере я научу вас разбираться в двух архитектурных стилях: классическом османском и византийском. Вы осмотрите голубую керамическую отделку, полюбуетесь изящными витражами и поймёте, почему купол кажется подвешенным в воздухе.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Цистерну Базилика — 450 лир/чел.
ежедневно в 09:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у дворца Топкапы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жесим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 113 туристов
Меня зовут Жесим, и я с радостью познакомлю вас с удивительной красотой и историей Турции. Уверен, благодаря моим экскурсиям вы полюбите эту страну так же, как люблю её я! Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции. Окончил два университета — в Каппадокии и в Стамбуле. Уже более 10 лет провожу увлекательные экскурсии для русскоязычных гостей по всей стране, в частности по Стамбулу. В моём арсенале были экскурсии с известными личностями из разных стран. При встрече расскажу вам о секретах и интересных фактах мест, в которых мы будем. Познакомлю с настоящими традициями Турции. Поведу туда, куда обычно вход для туристов закрыт. Поведаю историю, о которой вы могли не слышать. Ну а в музеи мы будем с вами проходить без очереди. Напишите мне, и мы подберём лучшую экскурсию, учитывая ваши пожелания. Обещаю, вы будете впечатлены! До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Olga
1 сен 2023
Экскурсия получилась замечательная! Гид - профессиональный историк, истинно увлеченный своим делом. Множество увлекательных подробностей, ответы на любые вопросы. Масса интересного в динамичом темпе, да и просто приятное общение. Экскурсия могла бы длиться и длиться. В конце экскурсии я получила полезные советы на тему как провести оставшееся время в этом замечательном городе. Рекомендую эту экскурсию ещё и потому, что ближе к вечеру посетителей дворцов уже меньше и нет таких очередей.
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