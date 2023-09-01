Популярный Стамбул в мини-группе

Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города

5
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Знакомство со Стамбулом следует начинать с тех мест, о которых больше всего говорят — вы убедитесь, что они того заслуживают! Наша экскурсия даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул, и углубит ваши знания о древнем Константинополе.
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
Популярный Стамбул в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Собор Святой Софии — великолепный символ золотого века Константинополя, памятник средневекового зодчества и византийской архитектуры. Вы узнаете о непростой судьбе храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и Османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена основания Турецкой республики, когда Айе-Софии присвоили статус музея.
  • Цистерна Базилика (Йребатан) — прохладное, таинственное и неожиданно тихое для популярной достопримечательности место, которое оставляет сильное впечатление. Цистерну называют “Затонувший дворец” из-за эффектно поднимающихся из воды колонн, украшенных изображением головы Медузы Горгоны.
  • Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет — выдающийся образец исламского зодчества 17 века. На его примере я научу вас разбираться в двух архитектурных стилях: классическом османском и византийском. Вы осмотрите голубую керамическую отделку, полюбуетесь изящными витражами и поймёте, почему купол кажется подвешенным в воздухе.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в Цистерну Базилика — 450 лир/чел.

ежедневно в 09:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Olga
1 сен 2023
Экскурсия получилась замечательная! Гид - профессиональный историк, истинно увлеченный своим делом. Множество увлекательных подробностей, ответы на любые вопросы. Масса интересного в динамичом темпе, да и просто приятное общение. Экскурсия могла бы длиться и длиться. В конце экскурсии я получила полезные советы на тему как провести оставшееся время в этом замечательном городе. Рекомендую эту экскурсию ещё и потому, что ближе к вечеру посетителей дворцов уже меньше и нет таких очередей.

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