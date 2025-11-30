Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Представь: золотой закат, отражающийся в водах Босфора, древние минареты, пронзающие небо, и ты — в центре этой совершенной композиции. Приглашаю тебя на фотосессию, где каждый кадр будет дышать магией Стамбула.

Описание фото-прогулки Хочешь кадры, от которых захватывает дух? Приглашаю тебя на волшебную фотосессию на крыше Стамбула — там, где купола мечетей растворяются в золоте заката, а Босфор переливается, как шелк. Здесь не нужны фильтры: только ты, ветер и чайки, танцующие в лазурном небе. Важная информация: Стоимость указана за одного участника либо парную сьемку

