Представь: золотой закат, отражающийся в водах Босфора, древние минареты, пронзающие небо, и ты — в центре этой совершенной композиции. Приглашаю тебя на фотосессию, где каждый кадр будет дышать магией Стамбула.
Описание фото-прогулкиХочешь кадры, от которых захватывает дух? Приглашаю тебя на волшебную фотосессию на крыше Стамбула — там, где купола мечетей растворяются в золоте заката, а Босфор переливается, как шелк. Здесь не нужны фильтры: только ты, ветер и чайки, танцующие в лазурном небе.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотосессия
- Reels
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет на крышу
- Аренда платья
Место начала и завершения?
Mercan, Tacirhane Sk. no:28, 34116 Fatih/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Стоимость указана за одного участника либо парную сьемку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
