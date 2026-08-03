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По крышам и трущобам Стамбула

Старинные рынки, заброшенные османские здания и крыши с шикарными видами на нетривиальной экскурсии
Приглашаю раскрыть максимально нетуристический Стамбул! Вы подниметесь на великолепный старинный купол и крыши заброшенных домов, погуляете по тайным переулкам Гранд-базара, заглянете в гости к ремесленникам и отведаете самый вкусный донер в городе. Я покажу вам изнаночный и невероятно атмосферный Стамбул.
5
220 отзывов
По крышам и трущобам Стамбула
По крышам и трущобам Стамбула
По крышам и трущобам Стамбула

Описание экскурсии

Гранд-базар для своих

Мы отправимся исследовать нетуристические уголки Гранд-базара. На его территории много узких улиц, старинных зданий и похожих на трущобы жилых зданий. По ним мы и будем гулять! Вы увидите дома, которые хозяева отказались продать под снос при расширении рынка, подниметесь на крышу одного из них и оцените Гранд-базар сверху. А ещё я покажу секретную часть рынка, где делают медную посуду и продают её в 10 раз дешевле, чем в городских лавках.

Мечети, крыши и ремесленные мастерские

Углубляясь в Старый город, мы будем заходить в заброшенные здания и покорять доступные крыши в поисках лучших панорам. Даже поднимемся на старинный купол! Параллельно я буду показывать вам аутентичную местную жизнь — по желанию, вы сможете выпить турецкий кофе, съесть самый вкусный донер в городе. В завершение я покажу вам мечеть Рустем-Паши: вы услышите её историю и полюбуетесь изразцами.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт тем, кто уверен в себе физически и любит лазить по крышам и трущобам
  • На экскурсии строго запрещено подходить к краю крыши для фото и других целей. При несоблюдении правил безопасности мы оставляем за собой право прервать экскурсию.
  • Дополнительно оплачиваются: подъём на крышу исторического хана с чаем или кофе на выбор + фотосессия на ваше устройство в комнате с фонариками — 500 лир с чел.; вход на крышу Гранд-базара — 50 лир с чел., еда и напитки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33931 туриста
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 220 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
212
4
4
3
4
2
1
Ирина
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией удалось зарядить каждого из нас, слушать ее было безумно интересно, а на все вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Отдельное спасибо за чудесные фото, которые теперь будут напоминать нам об этом дне!
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией+1
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией
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О
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него с высоты! А вид сверху всегда круче!!! Потрясающая Баяна показала, рассказала много интересного о
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посещаемых местах, в т. ч сделала потрясающие фотографии и видео. Отдельная благодарность за Buyuk Yeni Han. Экскурсия рекомендуется, в т. ч для любителей крыш и турецких сериалов. Восторг и благодарность Сабри и Баяне за прогулку!

Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него
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Ольга
Добрый день! Хотите погрузится в интересный, не изведанный Стамбул… значит вам на эту экскурсию. Баяна, провела экскурсию захватывающе и познавательно. Очень рекомендую 🔥
Добрый день! Хотите погрузится в интересный, не изведанный Стамбул… значит вам на эту экскурсию. Баяна, провела
Добрый день! Хотите погрузится в интересный, не изведанный Стамбул… значит вам на эту экскурсию. Баяна, провела
Добрый день! Хотите погрузится в интересный, не изведанный Стамбул… значит вам на эту экскурсию. Баяна, провела
Добрый день! Хотите погрузится в интересный, не изведанный Стамбул… значит вам на эту экскурсию. Баяна, провела
Добрый день! Хотите погрузится в интересный, не изведанный Стамбул… значит вам на эту экскурсию. Баяна, провела
Добрый день! Хотите погрузится в интересный, не изведанный Стамбул… значит вам на эту экскурсию. Баяна, провела
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Л
Экскурсия понравилась, однозначно буду рекомендовать всем знакомым! Баяна оказалась очень милой и образованной девушкой, которая не только провела нас по маршруту и рассказала кучу интересного про Гранд Базар и его
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окрестности, но и ответила на все наши вопросы, не касающиеся темы экскурсии: дала рекомендации по турецкой кухне, подсказала, как лучше добраться до островов, где что покупать и где не покупать:) Оставалась на связи и после экскурсии и на следующий день. Сама экскурсия абсолютно ненапряжная, подъемы на крыши не требуют никакой подготовки и абсолютно безопасны. Виды - захватывающие!!! Фоток сделали не одну сотню. И даже согласились на фотосессию, хотя не очень такое любим;) Скрытые от глаз туристов места Гранд Базара, которые Баяна нам показала, тоже, конечно, впечатлили. В целом опыт очень запоминающийся! Было интересно и небанально.

Экскурсия понравилась, однозначно буду рекомендовать всем знакомым! Баяна оказалась очень милой и образованной девушкой, которая не
Экскурсия понравилась, однозначно буду рекомендовать всем знакомым! Баяна оказалась очень милой и образованной девушкой, которая не
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Ольга
Отличная экскурсия, Лина провела по местам, где мало туристов и много интересного Очень познавательно получилось, однозначно рекомендую
Отличная экскурсия, Лина провела по местам, где мало туристов и много интересного Очень познавательно получилось, однозначно рекомендую
Отличная экскурсия, Лина провела по местам, где мало туристов и много интересного Очень познавательно получилось, однозначно рекомендую
Отличная экскурсия, Лина провела по местам, где мало туристов и много интересного Очень познавательно получилось, однозначно рекомендую
Отличная экскурсия, Лина провела по местам, где мало туристов и много интересного Очень познавательно получилось, однозначно рекомендую
Отличная экскурсия, Лина провела по местам, где мало туристов и много интересного Очень познавательно получилось, однозначно рекомендую
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Z
Мы спланировать эту экскурсию в последний день пребывания в Стамбуле. Благодаря Баяне у нас поставлен незабываемый аккорд в конце нашего маленького путешествия! Мы многое узнали из того, что скрыто от глаз туристов! Очень рекомендуем! 💯
Мы спланировать эту экскурсию в последний день пребывания в Стамбуле. Благодаря Баяне у нас поставлен незабываемый
Мы спланировать эту экскурсию в последний день пребывания в Стамбуле. Благодаря Баяне у нас поставлен незабываемый
Мы спланировать эту экскурсию в последний день пребывания в Стамбуле. Благодаря Баяне у нас поставлен незабываемый
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