Старинные рынки, заброшенные османские здания и крыши с шикарными видами на нетривиальной экскурсии
5
5 отзывов
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Ответы на вопросы
Приглашаю раскрыть максимально нетуристический Стамбул! Вы подниметесь на купол мечети и крыши заброшенных домов, погуляете по тайным переулкам Гранд-Базара, заглянете в гости к ремесленникам и отведаете самый вкусный донер в городе. Я покажу вам изнаночный и невероятно атмосферный Стамбул.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гранд-Базар для своих
Мы отправимся исследовать нетуристические уголки Гранд-Базара. На его территории много узких улиц, старинных зданий и похожих на трущобы жилых зданий. По ним мы и будем гулять! Вы увидите дома, которые хозяева отказались продать под снос при расширении рынка, подниметесь на крышу одного из них и оцените Гранд-Базар сверху. А ещё я покажу секретную часть рынка, где делают медную посуду и продают её в 10 раз дешевле, чем в городских лавках.
Мечети, крыши и ремесленные мастерские
Углубляясь в Старый город, мы будем заходить в заброшенные здания и покорять доступные крыши в поисках лучших панорам. Даже поднимемся на купол старинной мечети! Параллельно я буду показывать вам аутентичную местную жизнь — по желанию, вы сможете выпить турецкий кофе, съесть самый вкусный донер в городе и сделать османские рисунки на серебре в мастерской. В завершение я покажу вам мечеть Рустем-Паши: вы услышите её историю и полюбуетесь изразцами.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт тем, кто уверен в себе физически и любит лазить по крышам и трущобам
На экскурсии строго запрещено подходить к краю крыши для фото и других целей. При несоблюдении правил безопасности мы оставляем за собой право прервать экскурсию.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sabri — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 14796 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюбленных в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Измайлова
15 сен 2023
Спасибо большое Ирине. Очень энергичная и позитивная девушка, отличный рассказчик. Обладает высокими значениями. Экскурсия очень необычная и оригинальная.
О
Оксана
23 авг 2023
Одна из самых запоминающихся экскурсий в Стамбуле! Помимо обещанных прогулок про крышам с очень красивыми видами мы также получили объемный рассказ о Стамбуле и его многовековой истории, прогулялись по Гранд Базару (куда тоже давно хотели попасть), увидели мечеть Рустема Паши и пили кофе на террасе с видом на старый город. У нас была прекрасная гид Ирина, которая везде провела, все показала, рассказала, на все вопросы ответила и зарядила хорошим настроением на весь день. Очень рекомендую к посещению!
А
Анна
18 авг 2023
Были на экскурсии с Викторией! Уже с первых минут стало понятно, что человек обладает огромным багажом знаний и любви к своему городу. И в тоже время не было перегруза датами и фактами. Золотая серединная я бы так сказала. Это был наш 3 день в Стамбуле, мы уже успели посмотреть памятники исторической части. Дочке очень хотелось увидеть крышы, где снимали фильм "Скайфолл. 007" и ее мечта исполнилась. Попасть туда самостоятельно невозможно. Потом мы прошлись с Викторией по очень интересным и запоминающимся местам "не туристического города". И если вам захочется узнать Стамбул с разных сторон, то Этот маршрут настоятельно рекомендую. Попили кофе в атмосферном месте на крыше-опять таки самостоятельно, не зная города, туда не попасть. Было приятно общаться с Викторией-интеллигентный,образованный человек. Прекрасная экскурсия для тех кто хочет узнать Стамбул более глубоко.
В
Вадим
10 авг 2023
Экскурсию вела Виктория. Виктория провела нас по очень интересным местам, куда самостоятельно мы бы вряд ли когда попали, в путеводителях из нет. Крыша мечети, скрытая арт кофейня в закоулках и много чего еще. Пусть слово трущобы, которое фигурирует в названии экскурсии, вас не пугает, я бы сказал, что это скорее закулисье. Другой Стамбул. Глубинный. Настоящий, живой и совсе не страшный. Сама экскурсия проходит в формате непринужденной прогулки. Виктория глубоко знает историю города и Турции и рассказывает много интересных фактов. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории за этот опыт.
С
Савва
9 авг 2023
Спасибо большое Виктории за проведенную экскурсию! Вместе с гидом погрузились в историю древнейшего района Стамбула - Фатиха. Узнали много нового о всей истории Стамбула от Константинополя до первого президента Турции - Мустафы Кемаля Ататюрка. Вместе с этим на экскурсии мы посетили очень много мест, которые обычно ускользают от туристов: крыши Гран-Базара (и сам Гранд-Базар с его небольшими кофейнями внутри, скрытыми от посторонних глаз), древнейшая мечеть и бывший дворец, ставший пристанищем небольших мастерских и кафе (с потрясающим видом на Стамбул). Особенно по вкусу прогулка должна прийтись любителям красивых пейзажей и панорамных видов:)
Как итог, очень сильно рекомендую экскурсию как людям, которые приезжают в Стамбул впервые, так и тем кто уже обошел основные туристические места и ищет, что в городе может еще удивить.
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