Приглашаю раскрыть максимально нетуристический Стамбул! Вы подниметесь на великолепный старинный купол и крыши заброшенных домов, погуляете по тайным переулкам Гранд-базара, заглянете в гости к ремесленникам и отведаете самый вкусный донер в городе. Я покажу вам изнаночный и невероятно атмосферный Стамбул.

Описание экскурсии

Гранд-базар для своих

Мы отправимся исследовать нетуристические уголки Гранд-базара. На его территории много узких улиц, старинных зданий и похожих на трущобы жилых зданий. По ним мы и будем гулять! Вы увидите дома, которые хозяева отказались продать под снос при расширении рынка, подниметесь на крышу одного из них и оцените Гранд-базар сверху. А ещё я покажу секретную часть рынка, где делают медную посуду и продают её в 10 раз дешевле, чем в городских лавках.

Мечети, крыши и ремесленные мастерские

Углубляясь в Старый город, мы будем заходить в заброшенные здания и покорять доступные крыши в поисках лучших панорам. Даже поднимемся на старинный купол! Параллельно я буду показывать вам аутентичную местную жизнь — по желанию, вы сможете выпить турецкий кофе, съесть самый вкусный донер в городе. В завершение я покажу вам мечеть Рустем-Паши: вы услышите её историю и полюбуетесь изразцами.

Организационные детали