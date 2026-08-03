Старинные рынки, заброшенные османские здания и крыши с шикарными видами на нетривиальной экскурсии
Приглашаю раскрыть максимально нетуристический Стамбул! Вы подниметесь на великолепный старинный купол и крыши заброшенных домов, погуляете по тайным переулкам Гранд-базара, заглянете в гости к ремесленникам и отведаете самый вкусный донер в городе. Я покажу вам изнаночный и невероятно атмосферный Стамбул.
Мы отправимся исследовать нетуристические уголки Гранд-базара. На его территории много узких улиц, старинных зданий и похожих на трущобы жилых зданий. По ним мы и будем гулять! Вы увидите дома, которые хозяева отказались продать под снос при расширении рынка, подниметесь на крышу одного из них и оцените Гранд-базар сверху. А ещё я покажу секретную часть рынка, где делают медную посуду и продают её в 10 раз дешевле, чем в городских лавках.
Мечети, крыши и ремесленные мастерские
Углубляясь в Старый город, мы будем заходить в заброшенные здания и покорять доступные крыши в поисках лучших панорам. Даже поднимемся на старинный купол! Параллельно я буду показывать вам аутентичную местную жизнь — по желанию, вы сможете выпить турецкий кофе, съесть самый вкусный донер в городе. В завершение я покажу вам мечеть Рустем-Паши: вы услышите её историю и полюбуетесь изразцами.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт тем, кто уверен в себе физически и любит лазить по крышам и трущобам
На экскурсии строго запрещено подходить к краю крыши для фото и других целей. При несоблюдении правил безопасности мы оставляем за собой право прервать экскурсию.
Дополнительно оплачиваются: подъём на крышу исторического хана с чаем или кофе на выбор + фотосессия на ваше устройство в комнате с фонариками — 500 лир с чел.; вход на крышу Гранд-базара — 50 лир с чел., еда и напитки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33931 туриста
Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам читать дальшеуменьшить
увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 220 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
1
–
Ирина
Спасибо Баяне за невероятную экскурсию! Было видно, как сильно она любит свой город и этой энергией удалось зарядить каждого из нас, слушать ее было безумно интересно, а на все вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Отдельное спасибо за чудесные фото, которые теперь будут напоминать нам об этом дне!
+1
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О
Оксана
Замечательная экскурсия, которая знакомит с Гранд Базаром не только изнутри, но и позволяет взглянуть на него с высоты! А вид сверху всегда круче!!! Потрясающая Баяна показала, рассказала много интересного о читать дальшеуменьшить
посещаемых местах, в т. ч сделала потрясающие фотографии и видео. Отдельная благодарность за Buyuk Yeni Han. Экскурсия рекомендуется, в т. ч для любителей крыш и турецких сериалов. Восторг и благодарность Сабри и Баяне за прогулку!
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Ольга
Добрый день! Хотите погрузится в интересный, не изведанный Стамбул… значит вам на эту экскурсию. Баяна, провела экскурсию захватывающе и познавательно. Очень рекомендую 🔥
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Л
Леонид
Экскурсия понравилась, однозначно буду рекомендовать всем знакомым! Баяна оказалась очень милой и образованной девушкой, которая не только провела нас по маршруту и рассказала кучу интересного про Гранд Базар и его читать дальшеуменьшить
окрестности, но и ответила на все наши вопросы, не касающиеся темы экскурсии: дала рекомендации по турецкой кухне, подсказала, как лучше добраться до островов, где что покупать и где не покупать:) Оставалась на связи и после экскурсии и на следующий день. Сама экскурсия абсолютно ненапряжная, подъемы на крыши не требуют никакой подготовки и абсолютно безопасны. Виды - захватывающие!!! Фоток сделали не одну сотню. И даже согласились на фотосессию, хотя не очень такое любим;) Скрытые от глаз туристов места Гранд Базара, которые Баяна нам показала, тоже, конечно, впечатлили. В целом опыт очень запоминающийся! Было интересно и небанально.
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Ольга
Отличная экскурсия, Лина провела по местам, где мало туристов и много интересного Очень познавательно получилось, однозначно рекомендую
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Z
Zinaida
Мы спланировать эту экскурсию в последний день пребывания в Стамбуле. Благодаря Баяне у нас поставлен незабываемый аккорд в конце нашего маленького путешествия! Мы многое узнали из того, что скрыто от глаз туристов! Очень рекомендуем! 💯
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