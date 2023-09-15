Приглашаю раскрыть максимально нетуристический Стамбул! Вы подниметесь на купол мечети и крыши заброшенных домов, погуляете по тайным переулкам Гранд-Базара, заглянете в гости к ремесленникам и отведаете самый вкусный донер в городе. Я покажу вам изнаночный и невероятно атмосферный Стамбул.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гранд-Базар для своих

Мы отправимся исследовать нетуристические уголки Гранд-Базара. На его территории много узких улиц, старинных зданий и похожих на трущобы жилых зданий. По ним мы и будем гулять! Вы увидите дома, которые хозяева отказались продать под снос при расширении рынка, подниметесь на крышу одного из них и оцените Гранд-Базар сверху. А ещё я покажу секретную часть рынка, где делают медную посуду и продают её в 10 раз дешевле, чем в городских лавках.

Мечети, крыши и ремесленные мастерские

Углубляясь в Старый город, мы будем заходить в заброшенные здания и покорять доступные крыши в поисках лучших панорам. Даже поднимемся на купол старинной мечети! Параллельно я буду показывать вам аутентичную местную жизнь — по желанию, вы сможете выпить турецкий кофе, съесть самый вкусный донер в городе и сделать османские рисунки на серебре в мастерской. В завершение я покажу вам мечеть Рустем-Паши: вы услышите её историю и полюбуетесь изразцами.

Организационные детали