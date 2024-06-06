1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите дома, которые хозяева отказались продать под снос при расширении рынка, подниметесь на крышу одного из них и оцените Гранд-базар сверху»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
«С лучшей крыши Стамбула вам откроется захватывающий вид на пролив Босфор и бухту Золотой рог, величественную мечеть Сулеймание, район Эминёню и Галатский мост»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
«Мы окунемся в повседневную жизнь стамбульчан, понаблюдаем за местными отдыхающими в маленьких уютных кофейнях и заберемся на крышу старейшего особняка, где выпьем турецкий кофе, насладимся невероятным видом города и услышим его сердцебиение»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
«Мы отправимся за идеальными фотокарточками на секретную открытую крышу Стамбула с панорамным видом на Босфор и Золотой Рог»
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
«Подниметесь на крышу старинного здания, где сейчас расположено кафе, и с высоты полюбуетесь дворцом Топкапы, Айя-Софией, Голубой мечетью и другими знаковыми достопримечательностями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
«Чтобы передохнуть за чашечкой чая или кофе и полюбоваться видами Стамбула, мы заглянем на две крыши (в византийском маршруте в Старом городе, в османском — в бухте Золотого рога)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула
Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья
Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши
«После бронирования фотосессии вам пришлют более детальную информацию с фото об открытых крышах, стоимости входа и аренде нарядов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи
Начало: На площади Таксим
15 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
«Мы побываем в кафе, на крыше, откуда открывается великолепная панорама города»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€175 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Стамбуле
Подняться на одну из самых красивых крыш города и сделать эффектные фото в летящем платье
Начало: У Галатской башни
«А после съёмки вы сможете отдохнуть на крыше с чашечкой кофе или чая»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: у вашего отеля
«Поднимемся на крышу старинного хана (отеля): полюбуемся панорамами города и взглянем на знаменитые достопримечательности Стамбула с высоты»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
Полюбоваться фантастическими пейзажами с антуражной крыши и получить яркие снимки на память
«Входные билеты на крышу оплачиваются дополнительно — от 30 евро с человека, дети до 7 лет бесплатно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
- ТТатьяна6 июня 2024Было очень легко работать с фотографом, несмотря на то, что, это была моя первая фотосессия) фотографии получились отличные! Благодарю за профессионализм!)
- ВВиктория3 июня 2024Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
- РРуслан3 июня 2024Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
- IInna28 мая 2024Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
- ЛЛюба28 мая 2024Точно рекомендую эту экскурсию и в случае если вы в Стамбуле впервые и если ранее были в нем, но хотите
- AAliaksei26 мая 2024это реально уровень 2 после всем известных Топкапэ-Долмабахче-Галата. Гид Ангелина рассказала много интересных и неожиданных деталей, провела по местам в которые просто так даже и не зайдёшь.
- ИИрина22 мая 2024Ну что я могу сказать….. рекомендую вам Наталью. Работать было с ней одно удовольствие. Внимательная, обходительная…. работает на результат. Фотки получились просто суперрр, и в летящем платье и в турецком. Сняла и видео и мини ролик с музыкой. Молодец!!! Рекомендую
- ТТатьяна19 мая 2024Были на экскурсии «Прогулка по европейской части Стамбула» с Ниной 19.05.2024. Все очень понравилось. Гид подстраивается под темп и пожелания
- ООлеся17 мая 2024Роскошные локация и костюм! прекрасная и внимательная Наталья) Как любитель фотосъемок, я получила огромнейшее наслаждение от процесса и от полученных фото) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Крыши»
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