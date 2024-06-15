Описание фото-прогулки

Фотосессия в стиле lifestyle - это картинка про Вас, про Ваши эмоции, про чувства, про счастливый момент, про настроение. Красочные фотографии в дальнейшем станут не только неповторимыми воспоминаниями, но и тепло украсят уголок вашего дома. Это может быть встреча рассвета или съемка на закате, ужин в колоритных кафе или что-то другое на ваш выбор. Я не буду просить вас позировать — вы будете гулять и наслаждаться красотой колоритного Стамбула.