Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулки
Фотосессия в стиле lifestyle - это картинка про Вас, про Ваши эмоции, про чувства, про счастливый момент, про настроение. Красочные фотографии в дальнейшем станут не только неповторимыми воспоминаниями, но и тепло украсят уголок вашего дома. Это может быть встреча рассвета или съемка на закате, ужин в колоритных кафе или что-то другое на ваш выбор. Я не буду просить вас позировать — вы будете гулять и наслаждаться красотой колоритного Стамбула.
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Завершение: Место окончания зависит от выбранной фотозоны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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