Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Профессиональная фотосессия в Стамбуле

Погулять по центру города и получить на память яркие снимки

Tarlan
Tarlan – экскурсионное агентство из Стамбула
Мы запечатлеем вас на фоне самых известных мест Стамбула: Айя-Софии, Галатской башни, Голубой мечети и улицы Истикляль.

А также покажем самобытный район Каракей, который украсит фотосессию 📷 яркими нотами уличной культуры: граффити, цветными зонтами и неожиданно украшенными домами.
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  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 100€60 за экскурсиюскидка40%

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Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле

Что вас ожидает

Все краски Стамбула
Вы пройдете по Истикляль — одной из самых известных туристических улиц Стамбула. Полюбуетесь старинными домами, очаруетесь красными историческими трамваями и оцените величественную Галатскую башню. Далее отправитесь в колоритный район Каракей, где мы пофотографируем вас на фоне улицы с цветными зонтиками, граффити и красивых 🤩 кафе. Кроме того, вас ждут яркие снимки на площади Султанахмет, рядом с Голубой мечетью и Айя-Софией.

Профессиональные и душевные снимки
Стамбул — идеальное место для фотосессии. Здесь есть все, что нужно для удачных кадров: старинная архитектура, уютные извилистые улочки, воды Босфора, стрит-арт, мосты и корабли. Мы поймаем в объектив самые искренние и эмоциональные моменты вашего знакомства с городом, с душой обработаем снимки и в течение недели вышлем вам профессиональную фотоисторию, которая станет прекрасным напоминанием о красоте Стамбула и нашей встрече.

Организационные детали

  • Это профессиональная фотосессия 📷, не предполагающая рассказов о городе и достопримечательностях
  • Мы отправим вам 100 фото с цветокоррекцией
Начало и место завершения
🚩 у метро Şişhane
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Профессиональная фотосессия в Стамбуле

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Tarlan
Tarlan
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тарлан. Я владелец агентства, предоставляющего услуги профессиональной фото- и видеосъемки. Мы работаем более 8 лет и с радостью запечатлеем вас на фоне невероятного Стамбула.
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