Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Все краски Стамбула

Вы пройдете по Истикляль — одной из самых известных туристических улиц Стамбула. Полюбуетесь старинными домами, очаруетесь красными историческими трамваями и оцените величественную Галатскую башню. Далее отправитесь в колоритный район Каракей, где мы пофотографируем вас на фоне улицы с цветными зонтиками, граффити и красивых 🤩 кафе. Кроме того, вас ждут яркие снимки на площади Султанахмет, рядом с Голубой мечетью и Айя-Софией.

Профессиональные и душевные снимки

Стамбул — идеальное место для фотосессии. Здесь есть все, что нужно для удачных кадров: старинная архитектура, уютные извилистые улочки, воды Босфора, стрит-арт, мосты и корабли. Мы поймаем в объектив самые искренние и эмоциональные моменты вашего знакомства с городом, с душой обработаем снимки и в течение недели вышлем вам профессиональную фотоисторию, которая станет прекрасным напоминанием о красоте Стамбула и нашей встрече.

Организационные детали