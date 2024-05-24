1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «В твоих глазах-Стамбул»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул со вкусом - индивидуальная экскурсия
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Неизведанный азиатский Стамбул
Начало: Пристань Эминоню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в стиле Лайфстайл
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 мая 2024Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
- EEkaterina23 апреля 2024Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
- LLarisa21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
- ЮЮлия17 апреля 2024Прогулка великолепна! Хасан профессионал своего дела) Знает миллион отличных локаций, подскажет как лучше позировать. Поддерживает беседу, шутит) Это помогает расслабиться.
- ВВадим28 января 2024Фото прогулка: Стамбул под другим угломЯ в восторге от результата! Кервен отличный фотограф и приятный собеседник! Показал интересные места! Фото 🔥🔥🔥
- ННаталья15 января 2024Фото прогулка: Стамбул под другим угломЗамечательная экскурсия! Кервен замечательный экскурсовод и фотограф! Все прошло на отлично! Прогулка была очень интересной и познавательной! Рекомендую.
- ИИрина7 декабря 2023Константинополь - обзорная экскурсияОчень хорошо продуман маршрут. Великолепная экскурсовод!!!! С увлечением и глубоким знанием рассказывающая о прекрасном городе и отвечающая на любые вопросы,
- ЕЕкатерина5 сентября 2023Мультикультурный Стамбул групповая экскурсияВеликолепная экскурсия! Большое спасибо!
- ААнастасия2 июля 2023Отличный фотограф! Прекрасно провели фото-прогулку, поболтали и посмеялись ☺️ Рекомендую от всей души 🙌
- ААндрей17 мая 2023Мы с женой прилетели в день экскурсии а наши друзья тоже семейная пара были уже в отеле, пожалели что не
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Улица с зонтиками»
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