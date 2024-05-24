Улица с зонтиками – экскурсии в Стамбуле

Найдено 7 экскурсий в категории «Улица с зонтиками» в Стамбуле, цены от €100, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка «В твоих глазах-Стамбул»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
31 отзыв
Фотопрогулка «В твоих глазах-Стамбул»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125100 за всё до 2 чел.
Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за человека
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Стамбул со вкусом - индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Стамбул со вкусом - индивидуальная экскурсия
Начало: Ebusuud Caddesi No14
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 5 чел.
Неизведанный азиатский Стамбул
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Неизведанный азиатский Стамбул
Начало: Пристань Эминоню
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за человека
Фотосессия в стиле Лайфстайл
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в стиле Лайфстайл
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
  • E
    Ekaterina
    23 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
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    все очень понравилось- Стамбул прекрасен, и Вероника рассказала интересные истории из жизни современного города, показала местные рестораны и кафе. Мы попробовали вкусную необычную баклаву с турецким чаем и турецкие уличные бургеры с айраном. Потом мы прогулялись до «пьяной лестницы» популярной среди местной молодежи и прокатились на пароме до азиатской части Стамбула. Все было хорошо спланировано и, проходив весь день, мы совершенно не устали. Вероника также проводит автомобильные экскурсии до мест, куда проблематично добраться на общественном транспорте. В следующий раз мы обязательно воспользуемся. Если историческую часть города вы уже знаете, то эта экскурсия откроет для вас Стамбул совершенно с другой стороны.

  • L
    Larisa
    21 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
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    видом на Босфор. Да и в принципе вся прогулка была интересная, подчерпнули много нового. Рады что нашли такого гида и эту экскурсию))

  • Ю
    Юлия
    17 апреля 2024
    Фотопрогулка «В твоих глазах-Стамбул»
    Прогулка великолепна! Хасан профессионал своего дела) Знает миллион отличных локаций, подскажет как лучше позировать. Поддерживает беседу, шутит) Это помогает расслабиться.
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    Для меня, это был еще и день практики турецкого языка. Кроме того, он не считается с личным временем. Все делает, чтобы клиент остался доволен. Закончилась прогулка вкусным кофе. Безмерно счастлива. 😊

  • В
    Вадим
    28 января 2024
    Фото прогулка: Стамбул под другим углом
    Я в восторге от результата! Кервен отличный фотограф и приятный собеседник! Показал интересные места! Фото 🔥🔥🔥
  • Н
    Наталья
    15 января 2024
    Фото прогулка: Стамбул под другим углом
    Замечательная экскурсия! Кервен замечательный экскурсовод и фотограф! Все прошло на отлично! Прогулка была очень интересной и познавательной! Рекомендую.
  • И
    Ирина
    7 декабря 2023
    Константинополь - обзорная экскурсия
    Очень хорошо продуман маршрут. Великолепная экскурсовод!!!! С увлечением и глубоким знанием рассказывающая о прекрасном городе и отвечающая на любые вопросы,
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    в том числе и о жизни местной публики. Когда закончилась экскурсия, не хотелось расставаться. За полдня успели многое увидеть и узнать. Хотя я заранее купила аудиоэкскурсии по всем маршрутам и изучила много видео, узнала много нового. Человек, очень внимательный к проблемам пожилых людей, которые уже не могут бежать за общей массой. Мы с ней буквально ходили под ручку. Маршрут построен очень удачно, успеваешь посмотреть много мест и немного отдохнуть и сфоторграфироваться. Всем рекомендую этот маршрут, особенно тем, у кого мало времени, как у меня на подробное изучение всех интересных мест Стамбула. Этот маршрут позволяет увидеть Стамбул с разных мест и с разных ракурсов и почувствовать его особенность. Отдельное спасибо Salli за организацию трансфера из гостиницы и обратно. Все организованно четко и профессионально.

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2023
    Мультикультурный Стамбул групповая экскурсия
    Великолепная экскурсия! Большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    2 июля 2023
    Фотопрогулка «В твоих глазах-Стамбул»
    Отличный фотограф! Прекрасно провели фото-прогулку, поболтали и посмеялись ☺️ Рекомендую от всей души 🙌
  • А
    Андрей
    17 мая 2023
    Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
    Мы с женой прилетели в день экскурсии а наши друзья тоже семейная пара были уже в отеле, пожалели что не
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    взяли у вас трансфер из аэропорта такси увезло нас в другой отель с таким же названием но в другом районе и наш гид Бурхан нас ждал с водителем в отеле, было очень удобный, с гидом мы посмотрели столько много интересног, конечно мы сами бы не смогли это все найти, спасибо большое за отличную организацию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Улица с зонтиками»

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  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Улица с зонтиками" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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