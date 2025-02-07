Гедик Паша Хамам: 4 уникальные программы в самом старом хамаме города

5
2 отзыва
Гедик Паша Хамам: 4 уникальные программы в самом старом хамаме города
Гедик Паша Хамам: 4 уникальные программы в самом старом хамаме города
Гедик Паша Хамам: 4 уникальные программы в самом старом хамаме города
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

История Gedik Pasa Hamam

Gedik Pasa Hamam — это историческое здание, построенное в 1475 году, которое является самым древним хамамом в городе. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу прошлого и насладиться традиционными процедурами.

Условия посещения

В этом хамаме мужская и женская части расположены отдельно, что обеспечивает комфорт и приватность для всех гостей. Обслуживание осуществляется спа-терапевтами одного пола, что добавляет уверенности в процессе релаксации.

Варианты бронирования

При бронировании доступны 8 различных вариантов с различными опциями. Важно отметить, что:

  • Всем гостям предоставляются полотенца, одноразовые кесе (варежки), одноразовое белье, тапочки и косметические средства.
  • Все массажные комнаты являются приватными, за исключением пенного массажа, который проходит во время хамам-ритуала в общих зонах.
  • Халвет — это приватная зона, полностью закрытая занавеской, которая может быть добавлена к любому из предложенных вариантов.

DIY (Сделай сам)

Опция DIY предоставляет возможность войти в хамам и воспользоваться всем необходимым без услуг спа-терапевта. Вы сможете насладиться процедурами самостоятельно после короткой демонстрации от нашего специалиста по спа-процедурам.

Посещение с детьми

Сеансы для детей от 6 до 10 лет проводятся с более мягким скрабом, ориентированным на создание веселой и пенной атмосферы. Однако стоит учитывать, что:

  • Детям до 6 лет вход в хамам запрещен.
  • Гости младше 14 лет могут посещать хамам только в сопровождении взрослого.

Угощения и напитки

Каждый гость может насладиться разнообразными напитками и угощениями, что добавляет еще больше удовольствия к вашему визиту в Gedik Pasa Hamam.

Каждый час с 09:00 утра до 21:00 вечера.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
CC (сделай сам) без участия спа-терапевта (6-11): Вы можете насладиться хамам, расслабиться в уютной атмосфере и провести время без участия спа-терапевта€27
Турецкий хаммам в женском или мужском отделении (6-99 лет): В этом варианте турецкий хаммам выполняется терапевтом, включая 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга (кесе), 20 минут пенного массажа.€63
Хаммам с массажем ног в женском/мужском отделении 6-99): турецкий хаммам выполняется терапевтом и включает 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга, 20 минут пенного массажа, 15 минут массажа ног.€95
Хаммам с 30-минутным массажем всего тела в женской/мужской секции (6-99): турецкий хаммам выполняется терапевтом и включает 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга, 20 минут пенного массажа, 30-минутным массажем всего тела.€121
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Отдых на горячем мраморном камне/n
  • 10 минут скраба и 20 минут пенного массажа (для всех вариантов, кроме Вариант «Сделай сам») /n
  • Классический массаж маслом или кремом в приватной комнате (если выбран этот вариант) /n
  • Массаж стоп (если выбран этот вариант) /n
  • Приватная раздевалка/n
  • Купание в халвете (частной зоне, если выбрано как дополнение) /n
  • Полотенца, одноразовые тапочки и нижнее белье/n
  • Турецкий кофе, чай, шербет и вода/n
  • Турецкие сладости, орехи и фрукты/n
  • Косметика: мыло, шампунь, лосьон для тела и крем для волос/n
  • Маска для лица (если выбрана эта опция) /n
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно/n
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Https://maps. app. goo. gl/vKA3b9JRHQymgT6x5
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый час с 09:00 утра до 21:00 вечера.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой
  • Сменная одежда
  • Запрещено
  • Курение
  • Алкоголь и наркотики
  • Нагота
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
7 фев 2025
Хамам просто невероятный🤩 Персонал вежливый, доброжелательный, хорошо нас встретили, после процедуры напоили вкусным чаем, щербетом и угостили турецкими сладостями😋 Рекомендую к посещению💯👍🤩
И
22 янв 2025
Чудесное место! Интересные старинные интерьеры, вежливый персонал на ресепшене, чудесная девушка-"банщица", крепкий чай со сладостями в красивой посуде после процедуры и небольшой подарочек с собой - все очень-очень мило! Прошло уже больше двух недель после моего визита, я уже давно дома в Сибири, а все еще нахожусь под впечатлением от этого места. Так что рекомендую!

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