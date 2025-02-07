Описание экскурсии
История Gedik Pasa Hamam
Gedik Pasa Hamam — это историческое здание, построенное в 1475 году, которое является самым древним хамамом в городе. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу прошлого и насладиться традиционными процедурами.
Условия посещения
В этом хамаме мужская и женская части расположены отдельно, что обеспечивает комфорт и приватность для всех гостей. Обслуживание осуществляется спа-терапевтами одного пола, что добавляет уверенности в процессе релаксации.
Варианты бронирования
При бронировании доступны 8 различных вариантов с различными опциями. Важно отметить, что:
- Всем гостям предоставляются полотенца, одноразовые кесе (варежки), одноразовое белье, тапочки и косметические средства.
- Все массажные комнаты являются приватными, за исключением пенного массажа, который проходит во время хамам-ритуала в общих зонах.
- Халвет — это приватная зона, полностью закрытая занавеской, которая может быть добавлена к любому из предложенных вариантов.
DIY (Сделай сам)
Опция DIY предоставляет возможность войти в хамам и воспользоваться всем необходимым без услуг спа-терапевта. Вы сможете насладиться процедурами самостоятельно после короткой демонстрации от нашего специалиста по спа-процедурам.
Посещение с детьми
Сеансы для детей от 6 до 10 лет проводятся с более мягким скрабом, ориентированным на создание веселой и пенной атмосферы. Однако стоит учитывать, что:
- Детям до 6 лет вход в хамам запрещен.
- Гости младше 14 лет могут посещать хамам только в сопровождении взрослого.
Угощения и напитки
Каждый гость может насладиться разнообразными напитками и угощениями, что добавляет еще больше удовольствия к вашему визиту в Gedik Pasa Hamam.
Каждый час с 09:00 утра до 21:00 вечера.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|CC (сделай сам) без участия спа-терапевта (6-11): Вы можете насладиться хамам, расслабиться в уютной атмосфере и провести время без участия спа-терапевта
|€27
|Турецкий хаммам в женском или мужском отделении (6-99 лет): В этом варианте турецкий хаммам выполняется терапевтом, включая 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга (кесе), 20 минут пенного массажа.
|€63
|Хаммам с массажем ног в женском/мужском отделении 6-99): турецкий хаммам выполняется терапевтом и включает 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга, 20 минут пенного массажа, 15 минут массажа ног.
|€95
|Хаммам с 30-минутным массажем всего тела в женской/мужской секции (6-99): турецкий хаммам выполняется терапевтом и включает 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга, 20 минут пенного массажа, 30-минутным массажем всего тела.
|€121
Ответы на вопросы
Что включено
- Отдых на горячем мраморном камне/n
- 10 минут скраба и 20 минут пенного массажа (для всех вариантов, кроме Вариант «Сделай сам») /n
- Классический массаж маслом или кремом в приватной комнате (если выбран этот вариант) /n
- Массаж стоп (если выбран этот вариант) /n
- Приватная раздевалка/n
- Купание в халвете (частной зоне, если выбрано как дополнение) /n
- Полотенца, одноразовые тапочки и нижнее белье/n
- Турецкий кофе, чай, шербет и вода/n
- Турецкие сладости, орехи и фрукты/n
- Косметика: мыло, шампунь, лосьон для тела и крем для волос/n
- Маска для лица (если выбрана эта опция) /n
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно/n
- Чаевые
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Что взять с собой
- Сменная одежда
- Запрещено
- Курение
- Алкоголь и наркотики
- Нагота