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Описание экскурсии

История Gedik Pasa Hamam

Gedik Pasa Hamam — это историческое здание, построенное в 1475 году, которое является самым древним хамамом в городе. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу прошлого и насладиться традиционными процедурами.

Условия посещения

В этом хамаме мужская и женская части расположены отдельно, что обеспечивает комфорт и приватность для всех гостей. Обслуживание осуществляется спа-терапевтами одного пола, что добавляет уверенности в процессе релаксации.

Варианты бронирования

При бронировании доступны 8 различных вариантов с различными опциями. Важно отметить, что:

Всем гостям предоставляются полотенца, одноразовые кесе (варежки), одноразовое белье, тапочки и косметические средства.

Все массажные комнаты являются приватными, за исключением пенного массажа, который проходит во время хамам-ритуала в общих зонах.

Халвет — это приватная зона, полностью закрытая занавеской, которая может быть добавлена к любому из предложенных вариантов.

DIY (Сделай сам)

Опция DIY предоставляет возможность войти в хамам и воспользоваться всем необходимым без услуг спа-терапевта. Вы сможете насладиться процедурами самостоятельно после короткой демонстрации от нашего специалиста по спа-процедурам.

Посещение с детьми

Сеансы для детей от 6 до 10 лет проводятся с более мягким скрабом, ориентированным на создание веселой и пенной атмосферы. Однако стоит учитывать, что:

Детям до 6 лет вход в хамам запрещен.

Гости младше 14 лет могут посещать хамам только в сопровождении взрослого.

Угощения и напитки

Каждый гость может насладиться разнообразными напитками и угощениями, что добавляет еще больше удовольствия к вашему визиту в Gedik Pasa Hamam.