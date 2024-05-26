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И Ирина Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу Наш гид Ильке Нур Бичер был великолепен! Нам было очень весело во дворцах Топкапы и Гареме. Она рассказывала историю с таким энтузиазмом, что можно почувствовать себя живущим в это время. Надеемся встретиться с ней снова в других турах! Спасибо!

Е Евгения Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле Было очень интересно поучаствовать в древнем обычае. Перед шоу нас угостили чаем.