Развлечения в Стамбуле

Найдено 10 экскурсий в категории «Развлечения» в Стамбуле, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Билеты
1 час
41 отзыв
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
39 за билет
Билет на шоу танцующих дервишей
Билеты
1 час
64 отзыва
Шоу танцующих дервишей Мевлеви: билет на незабываемое представление
Искусство дервишей оживает в Стамбуле. Наследие ЮНЕСКО и духовное великолепие в каждом движении
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 25 за билет
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
6 отзывов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«В зимний период часть аттракционов закрыта»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
69 за человека
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Билеты
1 час
19 отзывов
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
25 за билет
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
Фотопрогулка
1 день
10 отзывов
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
«Получите доступ к некоторым из главных достопримечательностей города, включая более 100 аттракционов, туров и мероприятий на выбор»
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 120 за человека
Билет на шоу танцующих дервишей
Билеты
1 час
15 отзывов
Билет на шоу танцующих дервишей
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: Каждый день в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
39 за билет
Океанариум «Аквариум»
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Океанариум «Аквариум»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 12:30
32 за человека
Шоу вращающихся дервишей
Билеты
1 час
Шоу вращающихся дервишей
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
33 за билет
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Начало: Ваш Отель
«Marina Waterland - это аквапарк под открытым небом в комплексе Viaport Marina»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
115 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Рекомендую заказывать шоу именно здесь, при входе билеты стоят дороже. Все понравилось, нас проводили до самого зала, все организовали. Спасибо!
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Билет на шоу танцующих дервишей
    Своеобразно, но сходить можно
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Вас действительно посадят на лучшие места - в первый ряд. Текст программы - только турецкий или английский. Аутентичное представление -
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    для тех, кто понимает куда пришёл и зачем. Остальным может быть скучно. Доплату перед мероприятием вас попросят сделать строго наличными (никакие карты не принимают - иностранные, российские - без разницы. Только нал)

  • E
    Evgeniy
    30 апреля 2024
    Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
    Спасибо за грамотную и гибкую организацию! Само шоу тоже интересное.
    Спасибо за грамотную и гибкую организацию! Само шоу тоже интересное
  • S
    Sergey
    15 апреля 2024
    Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)
    Организатор прекрасно отработал, все сделал как договаривались, был гибок в работе! Спасибо Эффе!
  • Р
    Раушан
    5 апреля 2024
    Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
    Добрый вечер! Шоу очень понравилось. Танец дервишей завораживает!
    Добрый вечер! Шоу очень понравилось. Танец дервишей завораживает!
  • И
    Ирина
    17 марта 2024
    Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
    Наш гид Ильке Нур Бичер был великолепен! Нам было очень весело во дворцах Топкапы и Гареме. Она рассказывала историю с таким энтузиазмом, что можно почувствовать себя живущим в это время. Надеемся встретиться с ней снова в других турах! Спасибо!
  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
    Было очень интересно поучаствовать в древнем обычае. Перед шоу нас угостили чаем.
  • М
    Марк
    21 февраля 2024
    Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
    Мы приобрели пятидневный пакет, что позволило нам значительно сэкономить, учитывая цену достопримечательностей при индивидуальной покупке. Обученные и увлеченные гиды. Отличная помощь по WhatsApp, всегда готовы разрешить любые неудобства и сомнения. Определенно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Шоу дервишей в зале старинного хамама
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  3. Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
  4. Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
  5. Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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