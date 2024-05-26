1 чел.
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Билеты
1 час
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€39 за билет
Билеты
1 час
Шоу танцующих дервишей Мевлеви: билет на незабываемое представление
Искусство дервишей оживает в Стамбуле. Наследие ЮНЕСКО и духовное великолепие в каждом движении
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от €25 за билет
Групповая
5 часов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«В зимний период часть аттракционов закрыта»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€69 за человека
Билеты
1 час
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€25 за билет
Фотопрогулка
1 день
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
«Получите доступ к некоторым из главных достопримечательностей города, включая более 100 аттракционов, туров и мероприятий на выбор»
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €120 за человека
Билеты
1 час
Билет на шоу танцующих дервишей
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: Каждый день в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€39 за билет
Групповая
4.5 часа
Расписание: Ежедневно в 09:30, 12:30
€32 за человека
Билеты
1 час
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
€33 за билет
Индивидуальная
5 часов
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Начало: Ваш Отель
«Marina Waterland - это аквапарк под открытым небом в комплексе Viaport Marina»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€115 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения26 мая 2024Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
- ЕЕкатерина15 мая 2024Рекомендую заказывать шоу именно здесь, при входе билеты стоят дороже. Все понравилось, нас проводили до самого зала, все организовали. Спасибо!
- ААнна11 мая 2024Своеобразно, но сходить можно
- ДДарья7 мая 2024Вас действительно посадят на лучшие места - в первый ряд. Текст программы - только турецкий или английский. Аутентичное представление -
- EEvgeniy30 апреля 2024Спасибо за грамотную и гибкую организацию! Само шоу тоже интересное.
- SSergey15 апреля 2024Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)Организатор прекрасно отработал, все сделал как договаривались, был гибок в работе! Спасибо Эффе!
- РРаушан5 апреля 2024Добрый вечер! Шоу очень понравилось. Танец дервишей завораживает!
- ИИрина17 марта 2024Наш гид Ильке Нур Бичер был великолепен! Нам было очень весело во дворцах Топкапы и Гареме. Она рассказывала историю с таким энтузиазмом, что можно почувствовать себя живущим в это время. Надеемся встретиться с ней снова в других турах! Спасибо!
- ЕЕвгения12 марта 2024Было очень интересно поучаствовать в древнем обычае. Перед шоу нас угостили чаем.
- ММарк21 февраля 2024Мы приобрели пятидневный пакет, что позволило нам значительно сэкономить, учитывая цену достопримечательностей при индивидуальной покупке. Обученные и увлеченные гиды. Отличная помощь по WhatsApp, всегда готовы разрешить любые неудобства и сомнения. Определенно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Развлечения»
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