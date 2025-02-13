Лучшее время для посещения хаммама - с мая по сентябрь, когда погода в Стамбуле тёплая и приятная. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками по городу после расслабляющего визита в баню. В октябре и апреле также комфортно, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, посещение хаммама остаётся отличным выбором благодаря уютной атмосфере внутри, несмотря на холод снаружи.

Gedikpasa Hamami - это историческая турецкая баня, построенная в 1457 году по приказу Гедика Ахмета Паши. Находится в старой части Стамбула, напротив Гранд-базара. Площадь бани составляет 2350 квадратных метров, а

высота потолка достигает 16 метров. Здесь вас ждет уникальный ритуал очищения, включающий паровую баню и традиционное отшелушивание с использованием кесе. Посетители могут насладиться атмосферой, где традиции и история переплетаются с современным комфортом. Хаммам предлагает отдельные секции для мужчин и женщин, а также напитки и угощения для всех гостей

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Описание экскурсии

Уникальный опыт в Gedikpasa Hamami

Gedikpasa Hamami предлагает вам погрузиться в атмосферу турецкой бани, которая имеет богатую историю, насчитывающую 550 лет. Эта великолепная баня была построена в 1457 году по приказу Гедика Ахмета Паши и занимает площадь 2350 квадратных метров в старой части Стамбула. Высота потолка достигает 16 метров, создавая впечатляющую атмосферу.

Местоположение и атмосфера

Расположенная прямо напротив знаменитого Гранд-базара, Gedikpasa Hamami является не просто местом для очищения, но и настоящим путешествием в сердце турецкой традиции. Услуги предоставляются в отдельных секциях для мужчин и женщин, с терапевтами одного пола, что обеспечивает комфорт и приватность.

Ритуал в хаммаме

При входе вас встречает тепло мраморных полов и успокаивающее эхо воды. Ритуал начинается с расслабляющей паровой бани, которая подготавливает вашу кожу к полному отшелушиванию. Опытный персонал использует традиционную кесе — рукавицу для мытья, чтобы удалить омертвевшую кожу, оставляя вас свежими и обновленными.

Важная информация для гостей

Не подходит для: беременных женщин

беременных женщин Рекомендуется взять с собой: сменную одежду

сменную одежду Запрещено: курение, алкоголь и наркотики, появление в обнаженном виде

Услуги и правила

Мужская и женская секции разделены, услуги предоставляются терапевтами одного пола.

Всем гостям предоставляются полотенца, одноразовые кесе, нижнее белье, тапочки и косметика.

Опция DIY (сделай сам) включает вход в хаммам и использование оборудования без услуг сопровождающего, с короткой демонстрацией от сотрудника.

Сеансы для детей в возрасте от 6 до 10 лет проводятся с более мягким скрабом и ориентированы на веселье.

Дети до 6 лет не допускаются в хаммам. Гости до 14 лет могут посещать хаммам только в сопровождении взрослого.

Напитки и угощения подаются всем гостям.

Погрузитесь в традиции и атмосферу Gedikpasa Hamami, и откройте для себя уникальный опыт, который останется в вашей памяти надолго!