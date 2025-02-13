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Исторический хаммам Гедикпаша

Погрузитесь в атмосферу турецкой традиции в историческом хаммаме Гедикпаша, наслаждаясь 550-летней историей и уникальными ритуалами
Gedikpasa Hamami - это историческая турецкая баня, построенная в 1457 году по приказу Гедика Ахмета Паши. Находится в старой части Стамбула, напротив Гранд-базара. Площадь бани составляет 2350 квадратных метров, а
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высота потолка достигает 16 метров.

Здесь вас ждет уникальный ритуал очищения, включающий паровую баню и традиционное отшелушивание с использованием кесе.

Посетители могут насладиться атмосферой, где традиции и история переплетаются с современным комфортом. Хаммам предлагает отдельные секции для мужчин и женщин, а также напитки и угощения для всех гостей

4.9
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в 550-летнюю историю
  • 🛁 Уникальный опыт турецкой бани
  • 👥 Отдельные секции для мужчин и женщин
  • 🌟 Величественный потолок 16 метров
  • 🧼 Традиционное отшелушивание кесе
  • 🍹 Напитки и угощения для гостей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения хаммама - с мая по сентябрь, когда погода в Стамбуле тёплая и приятная. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками по городу после расслабляющего визита в баню. В октябре и апреле также комфортно, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, посещение хаммама остаётся отличным выбором благодаря уютной атмосфере внутри, несмотря на холод снаружи.
Сейчас июль — это идеальное время.
Исторический хаммам Гедикпаша
Исторический хаммам Гедикпаша
Исторический хаммам Гедикпаша
Ближайшие даты:
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июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Гранд-базар

Описание экскурсии

Уникальный опыт в Gedikpasa Hamami

Gedikpasa Hamami предлагает вам погрузиться в атмосферу турецкой бани, которая имеет богатую историю, насчитывающую 550 лет. Эта великолепная баня была построена в 1457 году по приказу Гедика Ахмета Паши и занимает площадь 2350 квадратных метров в старой части Стамбула. Высота потолка достигает 16 метров, создавая впечатляющую атмосферу.

Местоположение и атмосфера

Расположенная прямо напротив знаменитого Гранд-базара, Gedikpasa Hamami является не просто местом для очищения, но и настоящим путешествием в сердце турецкой традиции. Услуги предоставляются в отдельных секциях для мужчин и женщин, с терапевтами одного пола, что обеспечивает комфорт и приватность.

Ритуал в хаммаме

При входе вас встречает тепло мраморных полов и успокаивающее эхо воды. Ритуал начинается с расслабляющей паровой бани, которая подготавливает вашу кожу к полному отшелушиванию. Опытный персонал использует традиционную кесе — рукавицу для мытья, чтобы удалить омертвевшую кожу, оставляя вас свежими и обновленными.

Важная информация для гостей

  • Не подходит для: беременных женщин
  • Рекомендуется взять с собой: сменную одежду
  • Запрещено: курение, алкоголь и наркотики, появление в обнаженном виде

Услуги и правила

  • Мужская и женская секции разделены, услуги предоставляются терапевтами одного пола.
  • Всем гостям предоставляются полотенца, одноразовые кесе, нижнее белье, тапочки и косметика.
  • Опция DIY (сделай сам) включает вход в хаммам и использование оборудования без услуг сопровождающего, с короткой демонстрацией от сотрудника.
  • Сеансы для детей в возрасте от 6 до 10 лет проводятся с более мягким скрабом и ориентированы на веселье.
  • Дети до 6 лет не допускаются в хаммам. Гости до 14 лет могут посещать хаммам только в сопровождении взрослого.
  • Напитки и угощения подаются всем гостям.

Погрузитесь в традиции и атмосферу Gedikpasa Hamami, и откройте для себя уникальный опыт, который останется в вашей памяти надолго!

ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Турецкий банный ритуал в 550-летнем хаммаме
  • Отдых на горячем мраморном камне
  • Отдельная раздевалка
  • Полотенца, одноразовые тапочки и нижнее белье
  • Турецкий кофе, чай, шербет и вода
  • Рахат-лукум, орехи и фрукты
  • Косметика: мыло, шампунь, лосьон для тела и крем для волос
Что не входит в цену
  • Встреча и высадка в отеле
Место начала и завершения?
Mimar Hayrettin, Emin Sinan Caddesi No:61
Когда начало
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
E
13 фев 2025
В целом все понравилось, из +:красивое место, все очень доброжелательные, чистые полотенца, тапочки, все блестит и сияет, потрясающая чайная церемония в конце, с фруктами, орехами, турецкими сладостями, так же дали
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не большой презент (набор для спа)
Из -: очень жесткий массаж, было не всегда приятно, шея болела долго, на процедуру ходила с ребёнком, ему массаж не сделали, мочалочкой не проскрабили, была только пенная сауна и голову помыли… В целом нам понравилось, пришли бы ещё, но массажиста брали бы другого

Е
28 янв 2025
Прекрасное место. Ощущали себя императрицами. Очень чисто. Побывать в таком месте рекомендую обязательно- история, культура, и замечательное обслуживание.
А
26 дек 2024
Туркан и Айзу были восхитительны, мне очень понравилось их обслуживание
И
21 дек 2024
Это было очень расслабляюще. Айзу была мила и проделала фантастическую работу.
О
15 дек 2024
У меня был опыт посещения хаммама у терапевта Мурата, и это было потрясающе. Мурат — профессионал, дружелюбный и очень знающи. Он заставил меня чувствовать себя комфортно и провел тщательное скрабирование и пенный массаж, который невероятно расслаблял
С
13 дек 2024
Что нам больше всего понравилось, так это пенная ванна и массаж, рекомендуется на 100%
Т
9 дек 2024
Очень понравилось! Я была одна во всей ванной, и, поскольку я забронировала вариант «сделай сам», мне предоставили мыло и все остальное необходимое
В
8 дек 2024
Это был лучший опыт в моей жизни!!!! Я забронировала хамам для себя и своего парня, и мы так хорошо отдохнули!
В
7 дек 2024
От спокойной атмосферы до безупречного обслуживания, каждая деталь превзошла мои ожидания. Огромное спасибо невероятно талантливым массажисткам Нил, Нур и Дениз, которые сделали этот опыт необыкновенным
Т
1 дек 2024
Очень дружелюбный и услужливый персонал. Чистота и осмотрительность. Отлично, рекомендуется!
А
26 ноя 2024
Это был потрясающий опыт, от массажа до обслуживания.
И
25 ноя 2024
Место красивое и очень хорошо организованное. Мне нравится, что хаммам находится в уединении, не во многих местах есть такая возможность. Хамам и сам массаж были потрясающими, Айсун была очень дружелюбна и отлично справилась
Д
22 ноя 2024
Полностью стоит времени и денег. Все необходимые удобства предоставлены. После сауны, пилинга и пенного массажа вы можете расслабиться в гостиной, а завершить свой визит вы сможете чаем и закусками. Не забудьте дать чаевые массажисту. Они не включены.

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