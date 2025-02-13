6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в 550-летнюю историю
- 🛁 Уникальный опыт турецкой бани
- 👥 Отдельные секции для мужчин и женщин
- 🌟 Величественный потолок 16 метров
- 🧼 Традиционное отшелушивание кесе
- 🍹 Напитки и угощения для гостей
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гранд-базар
Описание экскурсии
Уникальный опыт в Gedikpasa Hamami
Gedikpasa Hamami предлагает вам погрузиться в атмосферу турецкой бани, которая имеет богатую историю, насчитывающую 550 лет. Эта великолепная баня была построена в 1457 году по приказу Гедика Ахмета Паши и занимает площадь 2350 квадратных метров в старой части Стамбула. Высота потолка достигает 16 метров, создавая впечатляющую атмосферу.
Местоположение и атмосфера
Расположенная прямо напротив знаменитого Гранд-базара, Gedikpasa Hamami является не просто местом для очищения, но и настоящим путешествием в сердце турецкой традиции. Услуги предоставляются в отдельных секциях для мужчин и женщин, с терапевтами одного пола, что обеспечивает комфорт и приватность.
Ритуал в хаммаме
При входе вас встречает тепло мраморных полов и успокаивающее эхо воды. Ритуал начинается с расслабляющей паровой бани, которая подготавливает вашу кожу к полному отшелушиванию. Опытный персонал использует традиционную кесе — рукавицу для мытья, чтобы удалить омертвевшую кожу, оставляя вас свежими и обновленными.
Важная информация для гостей
- Не подходит для: беременных женщин
- Рекомендуется взять с собой: сменную одежду
- Запрещено: курение, алкоголь и наркотики, появление в обнаженном виде
Услуги и правила
- Мужская и женская секции разделены, услуги предоставляются терапевтами одного пола.
- Всем гостям предоставляются полотенца, одноразовые кесе, нижнее белье, тапочки и косметика.
- Опция DIY (сделай сам) включает вход в хаммам и использование оборудования без услуг сопровождающего, с короткой демонстрацией от сотрудника.
- Сеансы для детей в возрасте от 6 до 10 лет проводятся с более мягким скрабом и ориентированы на веселье.
- Дети до 6 лет не допускаются в хаммам. Гости до 14 лет могут посещать хаммам только в сопровождении взрослого.
- Напитки и угощения подаются всем гостям.
Погрузитесь в традиции и атмосферу Gedikpasa Hamami, и откройте для себя уникальный опыт, который останется в вашей памяти надолго!
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Турецкий банный ритуал в 550-летнем хаммаме
- Отдых на горячем мраморном камне
- Отдельная раздевалка
- Полотенца, одноразовые тапочки и нижнее белье
- Турецкий кофе, чай, шербет и вода
- Рахат-лукум, орехи и фрукты
- Косметика: мыло, шампунь, лосьон для тела и крем для волос
Что не входит в цену
- Встреча и высадка в отеле