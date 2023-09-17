Индивидуальная пешая экскурсия в Стамбуле: посетите исторический Хаммам
Приехав в Стамбул, нельзя обойти вниманием турецкие хамамы, о красоте и целебности которых ходят легенды по всему миру.
Сегодня в Турции сохранились необычные бани, которые посещали еще сам падишах Сулейман Великолепный и его возлюбленная Роксолана (Хюррем Султан).
Сегодня в Турции сохранились необычные бани, которые посещали еще сам падишах Сулейман Великолепный и его возлюбленная Роксолана (Хюррем Султан).
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Большая часть хамамов, возведенных еще во времена Османской империи, подверглась реставрации и теперь с положенным турецким гостеприимством открывает двери перед всеми желающими.
Что вас ожидает:
- Сауна.
- Пиллинг.
- Массаж.
- Бассейн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сауна
- Пиллинг
- Массаж
- Бассейн
- Одноразовое нижнее белье/тапочки
- Полотенце
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- В нашем Офисе Istanbul, Ebusud cd 14
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Спасибо за покупку
- В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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