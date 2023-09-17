Исторический Хаммам в сердце Стамбула

Индивидуальная пешая экскурсия в Стамбуле: посетите исторический Хаммам

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приехав в Стамбул, нельзя обойти вниманием турецкие хамамы, о красоте и целебности которых ходят легенды по всему миру.

Сегодня в Турции сохранились необычные бани, которые посещали еще сам падишах Сулейман Великолепный и его возлюбленная Роксолана (Хюррем Султан).
Исторический Хаммам в сердце Стамбула
Исторический Хаммам в сердце Стамбула
Исторический Хаммам в сердце Стамбула
Исторический Хаммам в сердце Стамбула
Исторический Хаммам в сердце Стамбула
Исторический Хаммам в сердце Стамбула
Ближайшие даты:
17
сен
18
сен
19
сен
20
сен
21
сен
22
сен
23
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Большая часть хамамов, возведенных еще во времена Османской империи, подверглась реставрации и теперь с положенным турецким гостеприимством открывает двери перед всеми желающими.

Что вас ожидает:

  • Сауна.
  • Пиллинг.
  • Массаж.
  • Бассейн.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сауна
  • Пиллинг
  • Массаж
  • Бассейн
  • Одноразовое нижнее белье/тапочки
  • Полотенце
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
В нашем Офисе Istanbul, Ebusud cd 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Спасибо за покупку
  • В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
SPA

Похожие туры из Стамбула

Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
385 отзывов
Стамбул: коротко о главном
Прикоснуться к истории Айя-Софии, Голубой мечети, дворца Топкапы и площади Ипподром в сердце города
недалеко от площади Султанахмет
19 сен
20 сен
21 сен
23 сен
18 за человека
Ключ к сердцу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
напротив Собора Св. Софии
Завтра
19 сен
21 сен
22 сен
150 за всё до 4 чел.
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
по договоренности
Сегодня
Завтра
19 сен
20 сен
188170 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ