Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Собор Святой Софии

Мы осмотрим изнутри грандиозный собор Святой Софии — символ «золотого века» Византии. Вы услышите, сколько лет его строили, какие исторические эпохи он пережил и почему недавно снова стал мечетью. Полюбуетесь великолепными мозаиками, оцените утонченную арабскую вязь и расшифруете христианские символы. А также раскроете, что создает иллюзию парения всей конструкции в воздухе.

Дворец Топкапы и площадь Ипподром

Во дворце султанов Топкапы вы погрузитесь в атмосферу сериала Великолепный век, посетите знаменитый на весь мир гарем и погуляете по роскошным комнатам, где жили завоеватели-османы. В завершение перенесетесь в древнейшие времена: услышите историю 📖 площади Ипподром, рассмотрите Египетскую колонну и узнаете, почему Стамбул называют Вторым Римом.

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