Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Собор Святой Софии Мы осмотрим изнутри грандиозный собор Святой Софии — символ «золотого века» Византии. Вы услышите, сколько лет его строили, какие исторические эпохи он пережил и почему недавно снова стал мечетью. Полюбуетесь великолепными мозаиками, оцените утонченную арабскую вязь и расшифруете христианские символы. А также раскроете, что создает иллюзию парения всей конструкции в воздухе.
Дворец Топкапы и площадь Ипподром Во дворце султанов Топкапы вы погрузитесь в атмосферу сериала Великолепный век, посетите знаменитый на весь мир гарем и погуляете по роскошным комнатам, где жили завоеватели-османы. В завершение перенесетесь в древнейшие времена: услышите историю 📖 площади Ипподром, рассмотрите Египетскую колонну и узнаете, почему Стамбул называют Вторым Римом.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входные билеты 🎫 во дворец Топкапы не включены в стоимость — 100 лир с человека
Во все достопримечательности 🏛️ мы пройдем без очередей
Начало и место завершения
🚩 у собора Святой Софии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Дурсун, я представляю команду лицензированных гидов. Мы относимся к путешественником как к любимым друзьям, проводим экскурсии весело и с юмором. С радостью познакомим вас с удивительным Стамбулом!