Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Стамбул — сердце и душа Турции

Посетить Айя-Софию, дворец Топкапы, Ипподром и другие знаковые места города с профессиональным гидом

Дурсун
Дурсун – представитель из Стамбула
Вы пройдете по историческому центру Стамбула, шаг за шагом раскрывая его богатое прошлое, традиции и культуру.

Мы расскажем, как возводился город 🏙️, как он был столицей ⭐️ империй, переживал времена упадка и возрождался заново.

Покажем его «визитные карточки», поделимся местными легендами и сделаем все, чтобы прогулка 👣 запомнилась вам надолго.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Стамбул — сердце и душа Турции
Стамбул — сердце и душа Турции

Что вас ожидает

Собор Святой Софии
Мы осмотрим изнутри грандиозный собор Святой Софии — символ «золотого века» Византии. Вы услышите, сколько лет его строили, какие исторические эпохи он пережил и почему недавно снова стал мечетью. Полюбуетесь великолепными мозаиками, оцените утонченную арабскую вязь и расшифруете христианские символы. А также раскроете, что создает иллюзию парения всей конструкции в воздухе.

Дворец Топкапы и площадь Ипподром
Во дворце султанов Топкапы вы погрузитесь в атмосферу сериала Великолепный век, посетите знаменитый на весь мир гарем и погуляете по роскошным комнатам, где жили завоеватели-османы. В завершение перенесетесь в древнейшие времена: услышите историю 📖 площади Ипподром, рассмотрите Египетскую колонну и узнаете, почему Стамбул называют Вторым Римом.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты 🎫 во дворец Топкапы не включены в стоимость — 100 лир с человека
  • Во все достопримечательности 🏛️ мы пройдем без очередей
Начало и место завершения
🚩 у собора Святой Софии
Стамбул — сердце и душа Турции
Стамбул — сердце и душа Турции
Стамбул — сердце и душа Турции
Стамбул — сердце и душа Турции
Стамбул — сердце и душа Турции
Стамбул — сердце и душа Турции
Стамбул — сердце и душа Турции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дурсун
Дурсун
Меня зовут Дурсун, я представляю команду лицензированных гидов. Мы относимся к путешественником как к любимым друзьям, проводим экскурсии весело и с юмором. С радостью познакомим вас с удивительным Стамбулом!
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