Кулинарный мастер-класс «Готовим с турецкой мамой в Стамбуле»

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы придете в гости к настоящей турецкой маме и после чая и душевных бесед начнете готовить вместе с ней. Во время мастер-класса вы узнаете о различных блюдах и кулинарных традициях Турции.



Потом поужинаете с турецкой семьей, продолжая делиться интересными историями и глубже погружаться в местную культуру.