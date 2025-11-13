Кулинарный мастер-класс «Готовим с турецкой мамой в Стамбуле»

Вы придете в гости к настоящей турецкой маме и после чая и душевных бесед начнете готовить вместе с ней. Во время мастер-класса вы узнаете о различных блюдах и кулинарных традициях Турции.
Потом поужинаете с турецкой семьей, продолжая делиться интересными историями и глубже погружаться в местную культуру.
Описание мастер-классаТурецкая кухня — это невероятное разнообразие блюд. Моя мама — шеф-повар с многолетним опытом. Она в совершенстве освоила многие турецкие рецепты. В каждое блюдо мама обязательно добавляет секретный ингредиент — щепотку любви. Главные фавориты по версии наших гостей — долма, ичли кёфте, чи кёфте, бёрек, мезе, домашний кумпир и манты. Мама — не только талантливый шеф-повар, но и любимица гостей и друзей, которые имели удовольствие обедать с нами. Мы примем вас в нашем семейном доме, где вы не только будете творить на кухне, но и общаться с местными жителями, ощущая настоящее турецкое гостеприимство. Помимо готовки, вы получите представление о региональных вариациях каждого блюда и культурных историях, стоящих за ними. Присоединяйтесь к нам, учитесь, готовьте и заводите новых друзей в теплой и уютной атмосфере! Важная информация:
- Перед визитом мы просим вас поделиться гастрономическими предпочтениями или ограничениями. Моя мама составит меню с учетом ваших потребностей. Если есть определенное блюдо, которое вы хотели бы приготовить, сообщите нам, мама с радостью вас научит.
- Пожалуйста, сообщите нам, если вам требуется русскоязычный переводчик.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Русскоязычный гид
Место начала и завершения?
Selamlık Caddesi No:21, Beşiktaş
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Перед визитом мы просим вас поделиться гастрономическими предпочтениями или ограничениями. Моя мама составит меню с учетом ваших потребностей. Если есть определенное блюдо, которое вы хотели бы приготовить, сообщите нам, мама с радостью вас научит
- Пожалуйста, сообщите нам, если вам требуется русскоязычный переводчик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
