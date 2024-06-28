Турецкая кухня — это не только кебаб! Готовы узнать о ней больше? Прогуляемся по малоизведанной части города и отправимся знакомиться с популярными вкусами Стамбула.
Будем заходить в небольшие заведения, которые так любят местные, и попробуем лахмаджун, ичли кёфте, кофе по-турецки и многое другое.
Будем заходить в небольшие заведения, которые так любят местные, и попробуем лахмаджун, ичли кёфте, кофе по-турецки и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Встретимся у паромного причала и отправимся на прогулку по гастрономическому Стамбулу! Гид расскажет об особенностях турецкой кухни, отличиях от средиземноморской. И конечно, заглянем в несколько заведений, где едят местные жители.
Вы попробуете:
- один из супов, которые в Турции часто едят в начале дня
- сочный хрустящий лахмаджун — или турецкую пиццу (а к нему рекомендуем айран)
- два вида котлет ичли кёфте, в которых практически нет мяса
- йогурт с натуральным мёдом, без которого местные не представляют себе жизнь
- конечно же, кофе по-турецки и десерт. Например, халву из манки — звучит необычно, но будет очень вкусно
Организационные детали
- Проезд на пароме, еда и напитки оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Эминону
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 19496 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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