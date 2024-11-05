Сияющий Стамбул: яркое шоу и кулинарные шедевры

Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре.

Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках трехчасового круиза по Босфору в Стамбуле.

Полюбуйтесь достопримечательностями Византийской и Османской империй и посмотрите программу развлечений с народными танцами и танцем живота.
4.7
400 отзывов
Сияющий Стамбул: яркое шоу и кулинарные шедевры
Сияющий Стамбул: яркое шоу и кулинарные шедевры
Сияющий Стамбул: яркое шоу и кулинарные шедевры
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:30

Описание водной прогулки

Ночная прогулка по Босфору

Погрузитесь в атмосферу вечернего Стамбула, отправившись на незабываемую прогулку по Босфорскому проливу на теплоходе. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны, наслаждаясь его великолепием в ночное время.

Два континента в одном путешествии

Во время вашей поездки вы будете плыть между двумя континентами – Европой и Азией. Это захватывающее ощущение, когда два мира пересекаются на ваших глазах. Взгляните на огни города, которые отражаются в воде, и позвольте себе насладиться этой магией.

Ночные виды Стамбула

Ночной Стамбул поражает своей красотой. Вы сможете полюбоваться на знаменитые достопримечательности, которые в вечернее время выглядят особенно завораживающе. Не упустите шанс сделать фотографии, которые будут напоминать вам об этом волшебном вечере.

Загадать желание под Босфорским мостом

Когда вы проплывете под Босфорским мостом, воспользуйтесь моментом и загадайте желание. Эта традиция придаст вашему путешествию особый смысл и создаст атмосферу надежды и вдохновения.

Ночная прогулка по Босфору – это не просто экскурсия, это возможность насладиться уникальными моментами и создать незабываемые воспоминания. Не упустите шанс открыть для себя вечерний Стамбул!

ежедневно в 19:30 и 20.30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Детский (0-2)€0
Взрослый (8+)€26.30
Детский (3-7)€15
Взрослый (10+), без алкоголя€37.90
Взрослый (18+), алкоголь включен€49
Детский (3-9)€25
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билет на теплоход
  • Турецкое шоу
  • Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай
  • Ужин и напитки: закуски (мезе), свежий сезонный салат, горячее на выбор (мясо на гриле, фрикадельки, курица или вегетарианское меню), фрукты или десерт на выбор, неограниченное количество безалкогольных напитков, кофе/чай.
Что не входит в цену
  • Алкоголь (за доплату)
  • Трансфер из отеля других районов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30 и 20.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание: это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида
  • Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 400 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
304
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16
2
1
1
7
А
5 ноя 2024
В свой день рождения - 5 ноября посетила данную развлекательную экскурсию!
Всё отлично: комфортный трансфер из и до отеля; интересный ужин, включающий закуски, салат, горячее, десерт и безалкогольные напитки; общее поздравление
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с моим днем от организаторов и всех присутствующих (особенно приятный знак внимания); танцевальное шоу и дискотека для всех. В этот вечер из России были мы вдвоем, большая часть отдыхающих - итальянцы. Поэтому дискотека получилась зажигательная, веселая и ооооочень атмосферная) мы довольны (если планируете танцевать, надевайте футболку, в теплой кофте было очень жарко).
И конечно же, красивые виды ночного Стамбула с Босфора.
Нам понравилось 🤗

И
26 окт 2024
Брали экскурсию на корабле 23 октября- в день рождения, очень всё понравилось, еда, закуски всё отлично, поздравили с днём рождением, а в подарок подарили коктейль! Спасибо большое!!!!
А
18 окт 2024
К
16 окт 2024
Было красиво, но очень душно. Еда специфическая. По напиткам все хорошо. Шоу программа интересная
А
12 окт 2024
Красивый корабль, музыкальная и танцевальная программа, вкусная кухня, особенно крупная рыба сибас, прекрасно приготовленная!
Н
12 окт 2024
Всем добрый день. Поездка очень понравилась. Босфор поразил своим великолепием. Вкусный ужин, особенно рыбка и вино. С удовольсьвием посмотрели турецкие танцы. Пританцовывали вместе с ними. Обязательно советую. 👍👋👋👋
Е
12 окт 2024
Ю
11 окт 2024
Очень довольны прогулкой на корабле по Босфору, с прекрасным вкусным ужином и шоу программой. Однозначно рекомендую. Трансфер забрал и отвёз обратно в отель, как было указано. Виды и фото шикарные, натанцевались от души. Спасибо!
И
10 окт 2024
Все понравилось, Но долго собирали людей при трансфере и при обратном трансфере не довезли до отеля, пришлось идти 10 минут
И
4 окт 2024
v
30 сен 2024
круиз это не круги в районе причала. вы просто аферисты.
К
28 сен 2024
М
16 сен 2024
Все отлично, рекомендую особенно компанией несколько человек!!!
С
8 авг 2024
Хорошая организация мероприятия, отличная программа. Яркие красивые костюмы. Красивая сервировка стола и вкусные блюда. Все очень понравилось. Спасибо большое за отлично проведённый вечер!!!!
М
6 авг 2024
Не пришлось никуда ехать: автобус подъехал почти к самому отелю.
Хорошее обслуживание, вкусный ужин. Правда, подростку 14 лет практически ничего не понравилось.
Национальные танцы-пляски создали настроение. Жаль, танцоры-парни совершенно несимпатичные.
Большой минус -
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несоответствие реального времени экскурсии тому, что было заявлено. Заявлено было начало мероприятия в 19.30 на 3 часа. На деле теплоход отплыл в 20. 45, прибыл в 23.45. Если это один из вечеров на отдыхе, то без разницы, но у нас возникла сложность с тем, чтобы добраться до аэропорта, т. к. на метро уже не успевали. Потрачены нервы и деньги. Вместо того, чтобы расслабиться и отдыхать, я думала о том, как с ребёнком выехать.
Менеджер подсказала и договорилась с организаторами, чтобы нас подвезли к остановке автобуса на аэропорт, но я сильно психанула.

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