Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре. Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках трехчасового круиза по Босфору в Стамбуле. Полюбуйтесь достопримечательностями Византийской и Османской империй и посмотрите программу развлечений с народными танцами и танцем живота.

Описание водной прогулки

Ночная прогулка по Босфору

Погрузитесь в атмосферу вечернего Стамбула, отправившись на незабываемую прогулку по Босфорскому проливу на теплоходе. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны, наслаждаясь его великолепием в ночное время.

Два континента в одном путешествии

Во время вашей поездки вы будете плыть между двумя континентами – Европой и Азией. Это захватывающее ощущение, когда два мира пересекаются на ваших глазах. Взгляните на огни города, которые отражаются в воде, и позвольте себе насладиться этой магией.

Ночные виды Стамбула

Ночной Стамбул поражает своей красотой. Вы сможете полюбоваться на знаменитые достопримечательности, которые в вечернее время выглядят особенно завораживающе. Не упустите шанс сделать фотографии, которые будут напоминать вам об этом волшебном вечере.

Загадать желание под Босфорским мостом

Когда вы проплывете под Босфорским мостом, воспользуйтесь моментом и загадайте желание. Эта традиция придаст вашему путешествию особый смысл и создаст атмосферу надежды и вдохновения.

Ночная прогулка по Босфору – это не просто экскурсия, это возможность насладиться уникальными моментами и создать незабываемые воспоминания. Не упустите шанс открыть для себя вечерний Стамбул!