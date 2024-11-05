Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках трехчасового круиза по Босфору в Стамбуле.
Полюбуйтесь достопримечательностями Византийской и Османской империй и посмотрите программу развлечений с народными танцами и танцем живота.
Описание водной прогулки
Ночная прогулка по Босфору
Погрузитесь в атмосферу вечернего Стамбула, отправившись на незабываемую прогулку по Босфорскому проливу на теплоходе. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны, наслаждаясь его великолепием в ночное время.
Два континента в одном путешествии
Во время вашей поездки вы будете плыть между двумя континентами – Европой и Азией. Это захватывающее ощущение, когда два мира пересекаются на ваших глазах. Взгляните на огни города, которые отражаются в воде, и позвольте себе насладиться этой магией.
Ночные виды Стамбула
Ночной Стамбул поражает своей красотой. Вы сможете полюбоваться на знаменитые достопримечательности, которые в вечернее время выглядят особенно завораживающе. Не упустите шанс сделать фотографии, которые будут напоминать вам об этом волшебном вечере.
Загадать желание под Босфорским мостом
Когда вы проплывете под Босфорским мостом, воспользуйтесь моментом и загадайте желание. Эта традиция придаст вашему путешествию особый смысл и создаст атмосферу надежды и вдохновения.
Ночная прогулка по Босфору – это не просто экскурсия, это возможность насладиться уникальными моментами и создать незабываемые воспоминания. Не упустите шанс открыть для себя вечерний Стамбул!
ежедневно в 19:30 и 20.30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (0-2)
|€0
|Взрослый (8+)
|€26.30
|Детский (3-7)
|€15
|Взрослый (10+), без алкоголя
|€37.90
|Взрослый (18+), алкоголь включен
|€49
|Детский (3-9)
|€25
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на теплоход
- Турецкое шоу
- Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай
- Ужин и напитки: закуски (мезе), свежий сезонный салат, горячее на выбор (мясо на гриле, фрикадельки, курица или вегетарианское меню), фрукты или десерт на выбор, неограниченное количество безалкогольных напитков, кофе/чай.
Что не входит в цену
- Алкоголь (за доплату)
- Трансфер из отеля других районов
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обратите внимание: это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида
- Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всё отлично: комфортный трансфер из и до отеля; интересный ужин, включающий закуски, салат, горячее, десерт и безалкогольные напитки; общее поздравление
Хорошее обслуживание, вкусный ужин. Правда, подростку 14 лет практически ничего не понравилось.
Национальные танцы-пляски создали настроение. Жаль, танцоры-парни совершенно несимпатичные.
Большой минус -