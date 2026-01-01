Познакомьтесь с гастрономическими изысками Стамбула за один день: от традиционного завтрака до кофе на набережной и секретных блюд города
Путешествие по Стамбулу через его кухню - это уникальная возможность оценить местные вкусы и ароматы.
Начните день с турецкого завтрака на террасе с видом на Золотой Рог, посетите Египетский базар, чтобы читать дальшеуменьшить
попробовать лучшие варенья и сладости, насладитесь кофе в Ускюдаре с видом на Девичью башню и завершите день дегустацией балык-экмек в Каракёе. Каждое блюдо и напиток расскажет свою историю о культуре и традициях этого удивительного города
🥗 1000 и одна тарелка — завтрак по-стамбульски! Наше приключение начнется, конечно, с завтрака. На террасе с видом на бухту Золотой Рог: перед вами разложат в отдельных пиалах сочные овощи и оливки, свежую выпечку и сладкую сдобу, ломтики сыра, колбаски и ветчины, мед, джем и фрукты — глаза разбегутся! А дополнит всё это разноцветие чай в традиционном стаканчике-тюльпане.
🍓 Египетский базар для гурманов После завтрака мы направимся на древнейший восточный базар Стамбула — Египетский. Вы оцените множество варений — из вишни, клубники, инжира, абрикосов и айвы, а также лукум и другие сладости. Я покажу, где продается самый вкусный турецкий кофе, помогу вам выбрать пряности. А если захотите, мы даже погадаем на кофейной гуще.
☕ Из Европы в Азию: кофе в Ускюдаре По водам Босфора мы переправимся в Азиатскую часть Стамбула, а по пути полюбуемся с воды городом и его османской архитектурой. Оказавшись в районе Ускюдар, прогуляемся по узким улочкам среди ярких домов, белоснежных минаретов и антикварных лавок. На набережной Саладжак насладимся чашечкой кофе с видом на Девичью башню.
🌯 Секретные гастро-точки Стамбула Теперь держим курс в район Каракёй, где вы отведаете балык-экмек — здесь он вкуснее даже, чем у супер-Марио! После пройдем по площади Таксим и улице Истикляль, где царит дух свободы: рестораны тут соседствуют с дешевыми забегаловками, а храмы всех конфессий — с ночными клубами. А финишируем у Галатской башни, возле которой можно попробовать жареные каштаны и кунжутные бублики симиты.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются расходы на транспорт и еду (приблизительно 45 евро за двоих)
Вариант программы в описании — ориентировочный. Я могу составить для вас индивидуальный тур по вашим интересам и пожеланиям.
Также я могу посоветовать вам места для самостоятельных прогулок, дать явки и пароли мест, где можно дешево купить одежду/обувь/аксессуары известных брендов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алтын — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 80 туристов
Hoş geldiniz! Я живу в Стамбуле с 1995 года. Узнав все «лазейки» города, изучив его тайны, вдохновившись культурой и традициями, решила посвятить себя новому, интересному и любимому делу.
Закончила Стамбульский университет читать дальшеуменьшить
по специальности «гид-экскурсовод». О себе привыкла говорить коротко: русская душа с восточными нотками.
Для меня Стамбул — это огромный древний мегаполис. Вечный город. Живой и бурлящий. Город без показного лоска. Чтобы нырнуть в Стамбул, нужно знать, куда и как. Я покажу вам город таким, в который вы непременно влюбитесь.
Хотите окунуться в счастье на Босфоре? Буду рада показать город каждому из вас, поделиться невероятными эмоциями и знаниями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
1
2
–
1
–
IAROSLAV
Очень хороший гид и прекрасный человек!
Спасибо
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Е
Екатерина
День проведенный с Алтын очень понравился, волновались, что дочке 9 лет будет неинтересно и тяжело столько ходить, но Алтын нашла подход! учитывала пожелания и оказывала внимание всем членам группы, ребенок остался доволен, мч взрослы тоже, много интересной информации, истории, очень увлекательно и насыщенно провели день, много посмотрели, а главное окунулись в местный колорит, гуляя по разным районам и кафешкам ❤️рекомендуем
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А
Алсу
Спасибо большое Алтын за прекрасно проведенный день в Стамбуле🔥❤️ Все супер от встречи до отъезда! Алтын чуткий доброжелательный человек, выстроила экскурсию под наши пожелания и временные возможности. Под большим впечатлением читать дальшеуменьшить
и огромным желанием снова вернуться в Стамбул мы улетали в Анталию на отдых 🥲 день незаметно пролетел как один миг. Одно знаем точно, что при следующей поездке обязательно снова обратимся только к Алтын🔥❤️👌
+2
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Т
Татьяна
Это был незабываемый день! Вместе с Алтын мы побывали в очень интересных и не вполне туристических местах, куда никогда бы не добрались самостоятельно, так как находится многие из них вдали от читать дальшеуменьшить
привычных туристических маршрутов. Алтын очень профессиональна, она смогла найти подход к каждому в нашей маленькой группе - и к бабушке-любительнице турецких сериалов, и к дочке-любительнице котиков и детских площадок. Перемещения по городу очень гармонично перемежаются с возможностями посидеть отдохнуть и послушать очереждную увлекательную историю, поэтому мы не валились с ног от усталости к вечеру. Мы побывали и в Европе, и в Азии, на Гранд Базаре и на базаре Специй, прокатились на кораблике, попробовали очень необычную еду, и даже погадали на кофейной гуще! В конце экскурсии по нашей просьбе Алтын показала нам магазин с самой вкусной пахлавой. Гастрономическая экскурсия с Алтын - обязательна к посещению!
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Александр
Вау! В восторге от экскурсии. Опыт гида сразу заметен и после проведения мероприятия, не остаётся вопросов к цене. Алтын, спасибо большое. Очень насыщенный как эмоциями так и едой день, для близкого знакомства с Турцией и со Стамбулом в частности отличная экскурсия.
+1
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Е
Екатерина
Мне кажется, этот маршрут - обязательный для всех гостей города. Мы успели прочувствовать все три части Стамбула через архитектуру и еду (глазами, животом и ногами) и при этом совсем не устали. Смотрели на город сверху, с воды, проехались внутри. Ели вкусняшки и ходили, чтобы поесть ещё))
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