Путешествие по Стамбулу через его кухню - это уникальная возможность оценить местные вкусы и ароматы.Начните день с турецкого завтрака на террасе с видом на Золотой Рог, посетите Египетский базар, чтобы

попробовать лучшие варенья и сладости, насладитесь кофе в Ускюдаре с видом на Девичью башню и завершите день дегустацией балык-экмек в Каракёе. Каждое блюдо и напиток расскажет свою историю о культуре и традициях этого удивительного города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🥗 1000 и одна тарелка — завтрак по-стамбульски!

Наше приключение начнется, конечно, с завтрака. На террасе с видом на бухту Золотой Рог: перед вами разложат в отдельных пиалах сочные овощи и оливки, свежую выпечку и сладкую сдобу, ломтики сыра, колбаски и ветчины, мед, джем и фрукты — глаза разбегутся! А дополнит всё это разноцветие чай в традиционном стаканчике-тюльпане.

🍓 Египетский базар для гурманов

После завтрака мы направимся на древнейший восточный базар Стамбула — Египетский. Вы оцените множество варений — из вишни, клубники, инжира, абрикосов и айвы, а также лукум и другие сладости. Я покажу, где продается самый вкусный турецкий кофе, помогу вам выбрать пряности. А если захотите, мы даже погадаем на кофейной гуще.

☕ Из Европы в Азию: кофе в Ускюдаре

По водам Босфора мы переправимся в Азиатскую часть Стамбула, а по пути полюбуемся с воды городом и его османской архитектурой. Оказавшись в районе Ускюдар, прогуляемся по узким улочкам среди ярких домов, белоснежных минаретов и антикварных лавок. На набережной Саладжак насладимся чашечкой кофе с видом на Девичью башню.

🌯 Секретные гастро-точки Стамбула

Теперь держим курс в район Каракёй, где вы отведаете балык-экмек — здесь он вкуснее даже, чем у супер-Марио! После пройдем по площади Таксим и улице Истикляль, где царит дух свободы: рестораны тут соседствуют с дешевыми забегаловками, а храмы всех конфессий — с ночными клубами. А финишируем у Галатской башни, возле которой можно попробовать жареные каштаны и кунжутные бублики симиты.

Организационные детали