Стамбул в тарелке: авторский гастротур

Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне

Есть множество способов познать Стамбул — и мы выберем самый вкусный из них.

За один день вы оцените турецкий завтрак, разложенный на десятке тарелочек, пройдете по Египетскому базару, выбирая пряности, варенья и сладости.

Выпьете чашечку кофе на набережной Ускюдара и подкрепитесь лучшим балык-экмеком в районе улицы Истикляль.

Пальчики оближешь!
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Стамбул в тарелке: авторский гастротур

Что вас ожидает

🥗 1000 и одна тарелка — завтрак по-стамбульски.
Наше приключение начнется, конечно, с завтрака. На террасе с видом на бухту Золотой Рог: перед вами разложат в отдельных пиалах сочные овощи и оливки, свежую выпечку и сладкую сдобу, ломтики сыра, колбаски и ветчины, мед, джем и фрукты — глаза разбегутся! А дополнит всё это разноцветие чай в традиционном стаканчике-тюльпане.

🍓 Египетский базар для гурманов
После завтрака мы направимся на древнейший восточный базар Стамбула — Египетский. Вы оцените множество варений — из вишни, клубники, инжира, абрикосов и айвы, а также лукум и другие сладости. Я покажу, где продается самый вкусный турецкий кофе, помогу вам выбрать пряности. А если захотите, мы даже погадаем на кофейной гуще.

Из Европы в Азию: кофе в Ускюдаре
По водам Босфора мы переправимся в Азиатскую часть Стамбула, а по пути полюбуемся с воды городом и его османской архитектурой. Оказавшись в районе Ускюдар, прогуляемся по узким улочкам среди ярких домов, белоснежных минаретов и антикварных лавок. На набережной Саладжак насладимся чашечкой кофе с видом на Девичью башню.

🌯 Секретные гастро-точки Стамбула
Теперь держим курс в район Каракёй, где вы отведаете балык-экмек — здесь он вкуснее даже, чем у супер-Марио! После пройдем по площади Таксим и улице Истикляль, где царит дух свободы: рестораны тут соседствуют с дешевыми забегаловками, а храмы всех конфессий — с ночными клубами. А финишируем у Галатской башни, возле которой можно попробовать жареные каштаны и кунжутные бублики симиты.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются расходы на транспорт и еду (приблизительно 45 евро за двоих)
  • Вариант программы в описании — ориентировочный. Я могу составить для вас индивидуальный тур по вашим интересам и пожеланиям.
  • Также я могу посоветовать вам места для самостоятельных прогулок, дать явки и пароли мест, где можно дешево купить одежду/обувь/аксессуары известных брендов

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Алтын
Алтын
Hoş geldiniz! Добро пожаловать, дорогие друзья! Меня зовут Алтын, мне 53 года. Живу в Стамбуле более 25 лет. Узнав все «лазейки» города, изучив его тайны, вдохновившись культурой и традициями, решила посвятить себя новому, интересному и любимому делу. Закончила Стамбульский университет по специальности «гид-экскурсовод». О себе привыкла говорить коротко: русская душа с восточными нотками. Для меня Стамбул — это огромный древний мегаполис. Вечный город. Живой и бурлящий. Город без показного лоска. Чтобы нырнуть в Стамбул, нужно знать, куда и как. Я покажу вам город таким, в который вы непременно влюбитесь. Хотите окунуться в счастье на Босфоре? Буду рада показать город каждому из вас, поделиться невероятными эмоциями и знаниями.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🍤Гастрономические#Площадь Таксим🗽Достопримечательности#Египетский базар#Азиатская часть#Переулки и улицы#Истикляль#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
125
113
за 1-3 чел.
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Прогуляться по лучшим гастро-точкам Стамбула, пробуя традиционные и необычные местные блюда
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Индивидуальная экскурсия
4.8
121
3ч 30м
135
115
за 1-3 чел.
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
4
140
за 1-2 чел.
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Индивидуальная экскурсия
5
126
10ч
250
за 1-2 чел.
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Побывать в 6 районах, увидеть множество «лиц» Стамбула, понять его жителей и стать с городом на «ты»
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Индивидуальная экскурсия
4
1
150
за 1-4 чел.
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Познакомиться с турецкой кухней, посетить местные рынки и насладиться видами города с высоты
Стамбул в вашем ритме: обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
125
за 1-4 чел.
Стамбул в вашем ритме: обзорная экскурсия по городу
Стамбул - многомилионный мегаполис, разный и загадочный
Ежедневно с 10:00
Контрасты Стамбула
Индивидуальная экскурсия
5
2
200
за 1-4 чел.
Контрасты Стамбула
Стамбул называют городом контрастов
Такой разный Стамбул
Индивидуальная экскурсия
4.9
27
140
за 1-2 чел.
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Индивидуальный тур
4.7
44
125
за 1-4 чел.
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Старый Стамбул и его древности
4.3
22
4ч 30м
50
за 1 чел.
Старый Стамбул и его древности
За одну экскурсию вы увидите самые разные достопримечательности Стамбула
вторник, пятница и воскресенье в 08:30
Вечерний Стамбул
Индивидуальная экскурсия
5
1
140
за 1-5 чел.
Вечерний Стамбул
Большая индивидуальная прогулка по Стамбулу, на которой вы познакомитесь с различными районами города,...
По договоренности
Контрастный Стамбул
4.8
4
50
за 1 чел.
Контрастный Стамбул
Стамбул по праву называют городом контрастов
Вторник, пятница, воскресенье в 8:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
🇹🇷