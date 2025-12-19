Создайте необычный сувенир на память о волшебном Стамбуле! Во время мастер-класса вам откроются секреты древнего искусства и основные техники росписи.
Яркие краски, необычные узоры, теплые эмоции, восточные сладости и чаепитие — все это за один мастер-класс!
Описание мастер-классаРаскройте свой творческий потенциал Приглашаем вас в нашу уютную художественную студию в самом центре города. Наш мастер познакомит вас с историей и техникой росписи витражного стекла. Вы сможете выбрать готовый эскиз или свой дизайн рисунка. Ваш опыт рисования неважен, ведь наш мастер будет помогать вам на каждом этапе. Готовое изделие на подставке вы заберете с собой. Создайте свой необычный и сувенир на память о прекрасном восточном путешествии! После мастер-класса вас ждёт турецкое чаепитие со сладостями в гостеприимной атмосфере! Важная информация:
- В мастер-классе могут принять участие взрослые и дети, а также целые семьи или компании друзей.
- Мастер-класс проходит в художественной студии в центре Стамбула.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Чаепитие с турецкими угощениями
- Все необходимые материалы для росписи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Arada Cafe, Кафе · Бейоглу, улица Люледжи Хендек, 23A
Завершение: Возле кафе Arada Beyrut
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
