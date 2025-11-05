Включите режим исследователя и откройте другой Стамбул! Это квест-прогулка с заданиями, где вы раскрываете тайны города и находите ответы на его загадки. Вы посетите как знаковые точки, так и менее очевидные места. Позвольте этому городу рассказать вам свою настоящую историю!
Описание квестаСтамбул, который от вас прячут Айя-София? Видели. Галатская башня? Сфоткали. Топкапы? Отстояли очередь. Отлично. Теперь можно показать вам настоящий Стамбул. Тот, где болельщики с ипподрома чуть не свергли императора. Тот, где из щитов убитых персов отлили колонну — и она до сих пор стоит. Тот, где на люстрах в мечети висят страусиные яйца, и нет, это не декор. Тот, где погоду узнают по башне, а не по смартфону. Формат - Квест с чат-ботом Это больше чем экскурсия - это ваша личная миссия: увидеть то, что скрыто на самом видном месте. Мы предоставим доступ к чат-боту, который будет вести вас по маршруту. Он станет вашим проводником и будет предлагать задания, где вам предстоит всматриваться, думать и замечать. И наградой за вашу внимательность станет тот самый «другой» Стамбул, о котором вам не расскажут на стандартной экскурсии. Это ваш шанс перестать быть туристом и на пару часов стать исследователем. Увидеть не то, что вам хотят показать, а то, что нужно увидеть, чтобы по-настоящему понять этот город. Как это работает?
- Вы бронируете квест и получаете ссылку на Telegram-бота.
- В любой удобный день и время приходите к точке старта (Мечеть Лалели).
- Запускаете бота и начинаете ваше приключение!
- Бот будет присылать вам задания, рассказывать об истории места и вести по маршруту.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Лалели
- Гранд-Базар
- Малая Айя-София и другие (не будем спойлерить, это же всё-таки квест)
Что включено
- Задания с подсказками
- Карта с геолокацией
- Аудио озвучка
- Иллюстрации к точкам маршрута
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мечеть Лалели, метро Везнеджилер
Завершение: Мечеть малая Айя-София
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
5 ноя 2025
Отличная экскурсия, спасибо! Немного устали, но впечатлений масса. Очень много интересной информации, все понятно и без гида
В
Валерия
25 сен 2025
Прикольный формат, гуляли с братом вдвоем, нам обоим понравилось. Есть аудио-озвучка кстати, тут не указано. По времени правда больше прохождение заняло, но Павлу определенно респект - узнали много интересного
