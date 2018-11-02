12 отзывов оставили туристы

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Стамбул и его прошлое

Рассмотреть окрестности старого центра и поймать дух времени

5
12 отзывов
Фидан
Фидан – Гид из Стамбула
Хотите знать, каким был центр Стамбула раньше? Где прямо под вашими ногами проложены подземные ходы и что стояло на тех камнях, по которым вы шагаете? Прогулка 👣 по старому городу откроет вам, как тесно переплетены здесь вехи истории 📖 — римское, византийское и османское в Стамбуле-Константинополе.

Вы глубже поймёте город 🏙️, заметите то, мимо чего проходят другие, и ощутите вибрации прошлого, витающие в воздухе день за днём.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €200 за экскурсию

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Стамбул и его прошлое
Стамбул и его прошлое

Что вас ожидает

Вокруг знакомых достопримечательностей
Знаковые места Стамбула нетрудно обнаружить даже случайному туристу, оказавшемуся здесь впервые. Но что если в знакомых, казалось бы, уголках древнего города скрываются тени прошлого, которые могут так много рассказать? Наш маршрут затронет главные архитектурные памятники Стамбула по касательной, сосредотачиваясь на других вещах. Вы пройдёте через площадь Ипподрома и обнаружите его остатки, спуститесь в бывшую Цистерну, по старым улочкам направитесь к церкви, обратившейся в мечеть, и рассмотрите керамическую плитку, которую тщетно пытаются обычно разглядеть путешественники в Султанахмет. Я покажу вам старые ханы Гранд Базара, один из которых с чудесным видом на Босфор. Вы откроете для себя в Стамбуле великолепные локации для фотосъёмки, вдохновившие не одно поколение профессиональных фотографов.

Тени былых времён
Вы узнаете, как название одной мечети смогло спасти жизнь будущему императору Византии и почему три входа другой расположены на разных уровнях от земли. Я расскажу, как церкви вообще обращались в мечети, какие былые христианские чудеса скрываются за внешними метаморфозами зданий и чем обусловлены странные архитектурные решения: например, почему один из минаретов Сулеймание драгоценный? Кем был один из самых великих визирей Османской империи, где похоронены Сулейман и его жена Роксолана, как в Стамбуле с давних времён используют птичьи яйца не по назначению. Вопросов к городу, если присмотреться к его чертам, может быть великое множество, и я научу вас правильно задавать их, чтобы раз за разом удивляться новым открытиям.

Организационные детали

  • После того, как вы побываете на экскурсии 🧭 по Дворцу Топкапы и музею Айя-София, эта экскурсия ⛳ станет прекрасным дополнением к вашим впечатлениям
  • Очень советую брать с собой зеркальные фотоаппараты (если они не очень тяжелые), так как виды будут стоящие!
Стамбул и его прошлое
Стамбул и его прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Фидан
Фидан
Привет! Я Фидан, лицензированный гид, переводчик русского, турецкого и английского языков. Знание языка даёт мне возможность взглянуть на историю с разных точек зрения. Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно и эксклюзивно. Преемственность культур в фактах, о которых вы не подозревали. От греков до осман, от идолопоклонничества до единобожия — Стамбул вместил все! А я помогу понять и прочувствовать его.
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12 отзывов оставили туристы

2 ноября 2018
Отличная экскурсия, которая даёт представление о городе и его достопримечательностях, обходя толпы туристов и огромные очереди. Незаметные входы ведут в неожиданные места. Спасибо огромное!
31 октября 2018
Отличная экскурсия, интересный маршрут. Нам понравилось.
21 октября 2018
Спасибо Фидан за погружение в историю, культуру и современность Стамбула! Узнали очень много нового, интересного и даже в чем-то неожиданного. Прошли по тем местам, куда сами никогда бы не попали. Фидан смогла настолько увлечь, что на следующий день отправились с ней в еще одну не менее увлекательную экскурсию по Стамбулу. Великолепные знания истории, плюс эмоциональность рассказов проводят весь маршрут на одном дыхании. Даже по крутым подъёмам и спускам усталости не ощущаешь! Отдельное спасибо за открытие османского кофе!
12 октября 2018
Мы с мужем приехали в Стамбул на несколько дней, планировали изучать город как самостоятельные путешественники. Но за несколько дней до отъезда узнали о сайте Трипстер и выбрали экскурсию Фидан. И не пожалели! Сами бы мы никогда не нашли эти замечательные уголки исторического центра Стамбула, просто, по незнанию, прошли бы мимо, пропустив много интересного, хоть и готовились к этой поездке. Мы заранее связались с Фидан, оговорили наши пожелания. Фидан учла все детали и сделала во время экскурсии акцент на все интересующие нас моменты. Тот, кто выберет эту экскурсию, приготовьтесь! Вам придется интенсивно передвигаться и усвоить много информации. Но это было совсем несложно, ведь мы узнали и увидели столько интересного, а экскурсия построена так, что у вас будет время и немного отдохнуть, и насладиться прекрасными видами города, и выпить чашечку турецкого кофе. Фидан - очень приветливый человек, легкий в общении и, что очень важно, увлеченный своим делом. Она с радостью делилась с нами своими знаниями, обстоятельно отвечала на вопросы и дала нам много полезных советов по дальнейшему пребыванию в городе. А времени на экскурсию она потратила больше, чем это было запланировано. Большое спасибо Фидан за этот прекрасный день в Стамбуле!
4 октября 2018
Была в Стамбуле несколько раз, а эта экскурсия позволила увидеть город с новых ракурсов. Спасибо!
7 августа 2018
Спасибо большое за интересную экскурсию. Время пролетело, мы даже не заметили. Нам очень повезло с гидом. Фидан - отличный гид, приятный человек, прекрасный рассказчик и замечательно владеет информацией. Экскурсией остались очень довольны!
3 августа 2018
Фидан - отличная гид по настоящему влюблённая в своё дело. Экскурсия, как Фидан и предупреждала, требует достаточно сил. Мы были с ребёнком 7 лет, для него было сложновато. Нам очень понравилось, что Фидан с пониманием отнеслась к этому и в конце экскурсии она уже была другом нашего сына. Уверенно рекомендую эту экскурсию всем, кто любит историю и завораживающие виды города.
13 мая 2018
Прекрасный русский, глубокие знания, интересный маршрут. Было интересно.
23 апреля 2018
Фидан - кладезь информации! Человек, для которого найти или открыть что-то новое - это источник бесконечной радости и желания поделиться этими находками с нами, гостями Стамбула! Во время экскурсии мы посетили не только известные места, но и малопосещаемые мечети, зашли в такие интереснейшие уголки Гранд Базара, что эти впечатления стали одними из самых ярких в визите в Стамбул! Крыши Стамбула - то место, куда обязательно нужно попасть! Самостоятельно мы бы однозначно не увидели столько интересных мест! Экскурсию настоятельно рекомендую, а Фидан - большое спасибо!
Сергей
21 апреля 2018
Рекомендую
Ирина
25 марта 2018
Спасибо большое Фидан! Нам все очень понравилось! Послушали историю османской империи и побывали в мечетях, Фидан показала нам красивые просто потрясающие смотровые площадки на Босфор. Фидан интересный расказчик и очень приятная в общении. Спасибо мы довольны ))))
21 марта 2018
Спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Фидан очень хороший рассказчик. Она профессионально, живо и доступно излагает сложную и многогранную историю Стамбула. Грамотная речь, хорошо составленный маршрут, где каждый объект или упоминаемое событие соединены единой нитью и гармонично дополняют друг друга. Спасибо!

Фидан проводит ещё 3 экскурсии

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