12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Вокруг знакомых достопримечательностей

Знаковые места Стамбула нетрудно обнаружить даже случайному туристу, оказавшемуся здесь впервые. Но что если в знакомых, казалось бы, уголках древнего города скрываются тени прошлого, которые могут так много рассказать? Наш маршрут затронет главные архитектурные памятники Стамбула по касательной, сосредотачиваясь на других вещах. Вы пройдёте через площадь Ипподрома и обнаружите его остатки, спуститесь в бывшую Цистерну, по старым улочкам направитесь к церкви, обратившейся в мечеть, и рассмотрите керамическую плитку, которую тщетно пытаются обычно разглядеть путешественники в Султанахмет. Я покажу вам старые ханы Гранд Базара, один из которых с чудесным видом на Босфор. Вы откроете для себя в Стамбуле великолепные локации для фотосъёмки, вдохновившие не одно поколение профессиональных фотографов.

Тени былых времён

Вы узнаете, как название одной мечети смогло спасти жизнь будущему императору Византии и почему три входа другой расположены на разных уровнях от земли. Я расскажу, как церкви вообще обращались в мечети, какие былые христианские чудеса скрываются за внешними метаморфозами зданий и чем обусловлены странные архитектурные решения: например, почему один из минаретов Сулеймание драгоценный? Кем был один из самых великих визирей Османской империи, где похоронены Сулейман и его жена Роксолана, как в Стамбуле с давних времён используют птичьи яйца не по назначению. Вопросов к городу, если присмотреться к его чертам, может быть великое множество, и я научу вас правильно задавать их, чтобы раз за разом удивляться новым открытиям.

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