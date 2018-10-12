12 отзывов оставили туристы

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не пожалели! Сами бы мы никогда не нашли эти замечательные уголки исторического центра Стамбула, просто, по незнанию, прошли бы мимо, пропустив много интересного, хоть и готовились к этой поездке. Мы заранее связались, оговорили наши пожелания. Фидан учла все детали и сделала во время экскурсии акцент на все интересующие нас моменты.

Тот, кто выберет эту экскурсию, приготовьтесь! Вам придется интенсивно передвигаться и усвоить много информации. Но это было совсем несложно, ведь мы узнали и увидели столько интересного, а экскурсия построена так, что у вас будет время и немного отдохнуть, и насладиться прекрасными видами города, и выпить чашечку турецкого кофе.

Фидан - очень приветливый человек, легкий в общении и, что очень важно, увлеченный своим делом. Она с радостью делилась с нами своими знаниями, обстоятельно отвечала на вопросы и дала нам много полезных советов по дальнейшему пребыванию в городе. А времени на экскурсию она потратила больше, чем это было запланировано.

Большое спасибо за этот прекрасный день в Стамбуле!