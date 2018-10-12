12 отзывов оставили туристы

Я расскажу, каким Стамбул был раньше — где прокладывали подземные ходы и что стояло на камнях Старого города, по которым вы шагаете.
Вы увидите, как тесно переплетены здесь римская, византийская и османская истории, и заметите то, мимо чего обычно проходят другие.
Вы увидите, как тесно переплетены здесь римская, византийская и османская истории, и заметите то, мимо чего обычно проходят другие.
Описание экскурсии
Вы пройдёте через площадь Ипподром и обнаружите его остатки.
Спуститесь в бывшую цистерну.
По старым улочкам направитесь к церкви, обратившейся в мечеть.
Рассмотрите керамическую плитку в Султанахмет, которую не так легко увидеть, и старые ханы Гранд-базара, один из которых — с чудесным видом на Босфор.
И узнаете:
- как церкви обращались в мечети и какие христианские чудеса скрывают здания
- где похоронены Сулейман и его жена Роксолана
- название какой мечети спасло жизнь будущему императору Византии
- как в Стамбуле с давних времён используют птичьи яйца не по назначению
- почему один из минаретов Сулеймание драгоценный
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Я лицензированный гид в Стамбуле. На моих экскурсиях не будет нудных историй — вы не уснёте, это точно! Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно. Путь из варяг в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Мы с мужем приехали в Стамбул на несколько дней, планировали изучать город как самостоятельные путешественники. Но за несколько дней до отъезда узнали о сайте Трипстер и выбрали экскурсию Фидан. И
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Р
Фидан - кладезь информации! Человек, для которого найти или открыть что-то новое - это источник бесконечной радости и желания поделиться этими находками с нами, гостями Стамбула! Во время экскурсии мы
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Т
Спасибо за погружение в историю, культуру и современность Стамбула! Узнали очень много нового, интересного и даже в чем-то неожиданного. Прошли по тем местам, куда сами никогда бы не попали. Фидан
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Е
Экскурсия замечательная. Гид подошел прямо к отелю, что очень понравилось. Узнали много о Стамбуле, византийских древностях и церквях. Посетили и узнали много интересного о мечетях, их индивидуальных особенностях. Посетили видовые площадки, Ипподром и его достопримечательности, гранд-базар, Чемберлиташ, колону Константина, древнюю цистерну под магазином ковров, за это отдельное спасибо гиду и многое другое. Гид много рассказывал, было интересно.
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А
Фидан - отличная гид по настоящему влюблённая в своё дело. Экскурсия, как она и предупреждала, требует достаточно сил. Мы были с ребёнком 7 лет, для него было сложновато. Нам очень понравилось, что Фидан с пониманием отнеслась к этому и в конце экскурсии она уже была другом нашего сына.
Уверенно рекомендую эту экскурсию всем, кто любит историю и завораживающие виды города.
Уверенно рекомендую эту экскурсию всем, кто любит историю и завораживающие виды города.
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Спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Фидан очень хороший рассказчик. Она профессионально, живо и доступно излагает сложную и многогранную историю Стамбула. Грамотная речь, хорошо составленный маршрут, где каждый объект или упоминаемое событие соединены единой нитью и гармонично дополняют друг друга. Спасибо!
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