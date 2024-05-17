Экскурсии с элементами квеста в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты» в Стамбуле, цены от €12. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
100 отзывов
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
«Прогулка-квест начнется на пристани Кадыкёй, откуда открывается чудесный вид на полуостров»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
125 за всё до 3 чел.
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
🚶 Пешая
Квест
3 часа
29 отзывов
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
«Первая часть нашего квест-маршрута пройдет по улочкам и великолепной набережной консервативного Ускюдара»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 3 чел.
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за человека
Стамбул: аудио-квест по главным достопримечательностям
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Стамбул: аудио-квест по главным достопримечательностям
Начало: Вокзал Сиркеджи (Sirkeci İstasyon Caddesi, No:2)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    17 мая 2024
    Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
    Удобно для самостоятельной прогулки, не нужно самому продумывать маршрут. Есть небольшие недочёты. Например, рассказали о возможности погреться салепом, но не
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    сказали, что это только в холодное время. И я долго кружила в поисках ларька, так мне захотелось его попробовать))) В целом мне понравилось, но хотелось бы побольше информации.

  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
    Для нас экскурсию провела Олеся. Перед экскурсией с нами связались и скинули точку встречи. Олеся-очень приятный в общении в гид,
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    который обладает обширными историческими знаниями, а также знаниями о современной жизни Турции и Стамбула в частности. Экскурсия в формате квеста очень понравилась, необычная, интересная и оригинальная идея. Материал преподнесен структурировано, интересно и последовательно. Сами районы, где проходила экскурсия очаровали, как собственно и Олеся. С удовольствием погуляли по районам после экскурсии. Огромное спасибо! С нетерпением ждем новой встречи!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
    Экскурсия супер! Прогулка по красивым историческим местам Стамбула и интересные детали классно сочетались с гастрономическими паузами, попробовали вкуснейшее мороженое, португальские сладости, посетили историческую чайную, хорошо провели время!
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
    Экскурсию проводила Олеся, к тому что она очень много рассказала истории, завлекла нас и погрузила в Османскую Империю, она еще и душевный собеседник! Много дала советов на следующие дни. Олеся как родная, очень приятная! Спасибо! ❤️❤️❤️
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
    Экскурсия была замечательная! Девочкам большое спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
    Все прошло очень интересно! Отличная экскурсия.
  • Т
    Тимофей
    16 апреля 2024
    Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
    Хотим сказать огромное спасибо очаровательной Олесе за увлекательную экскурсию по району Кадыкей. Это не просто прогулка, а прогулка-квест! Супер-креатив, придуманный самой Олесей. Столько интересного узнали, время пролетело очень быстро. Всем рекомендую, это искренне.
  • Д
    Дмитрий
    13 марта 2024
    Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
    Здорово, спасибо, ещё больше легенд и истории хочется, время работы и прочие технические сведения в интернете и так есть, а вот про историю Византии не хватило немного. спасибо огромное, про колонну Константина не рассказали - назвали каменным столбом)))
  • М
    Маяна
    9 марта 2024
    Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
    Мало информации о достопримечательностях, хотелось бы больше) но в целом прогулка понравилась) Идеально для тех, кто впервые здесь и в одиночку)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
  2. Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
  3. Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
  4. Стамбул: аудио-квест по главным достопримечательностям
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Квесты" можно забронировать 4 экскурсии от 12 до 125. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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