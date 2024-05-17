О Олеся Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара читать дальше сказали, что это только в холодное время. И я долго кружила в поисках ларька, так мне захотелось его попробовать))) В целом мне понравилось, но хотелось бы побольше информации. Удобно для самостоятельной прогулки, не нужно самому продумывать маршрут. Есть небольшие недочёты. Например, рассказали о возможности погреться салепом, но не

М Мария Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула читать дальше который обладает обширными историческими знаниями, а также знаниями о современной жизни Турции и Стамбула в частности. Экскурсия в формате квеста очень понравилась, необычная, интересная и оригинальная идея. Материал преподнесен структурировано, интересно и последовательно. Сами районы, где проходила экскурсия очаровали, как собственно и Олеся. С удовольствием погуляли по районам после экскурсии. Огромное спасибо! С нетерпением ждем новой встречи! Для нас экскурсию провела Олеся. Перед экскурсией с нами связались и скинули точку встречи. Олеся-очень приятный в общении в гид,

О Ольга Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю Экскурсия супер! Прогулка по красивым историческим местам Стамбула и интересные детали классно сочетались с гастрономическими паузами, попробовали вкуснейшее мороженое, португальские сладости, посетили историческую чайную, хорошо провели время!

И Ирина Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула Экскурсию проводила Олеся, к тому что она очень много рассказала истории, завлекла нас и погрузила в Османскую Империю, она еще и душевный собеседник! Много дала советов на следующие дни. Олеся как родная, очень приятная! Спасибо! ❤️❤️❤️

О Ольга Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула Экскурсия была замечательная! Девочкам большое спасибо!

Д Дмитрий Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю Все прошло очень интересно! Отличная экскурсия.

Т Тимофей Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю Хотим сказать огромное спасибо очаровательной Олесе за увлекательную экскурсию по району Кадыкей. Это не просто прогулка, а прогулка-квест! Супер-креатив, придуманный самой Олесей. Столько интересного узнали, время пролетело очень быстро. Всем рекомендую, это искренне.

Д Дмитрий Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара Здорово, спасибо, ещё больше легенд и истории хочется, время работы и прочие технические сведения в интернете и так есть, а вот про историю Византии не хватило немного. спасибо огромное, про колонну Константина не рассказали - назвали каменным столбом)))