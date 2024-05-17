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Квест
3.5 часа
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
«Прогулка-квест начнется на пристани Кадыкёй, откуда открывается чудесный вид на полуостров»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
€125 за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
«Первая часть нашего квест-маршрута пройдет по улочкам и великолепной набережной консервативного Ускюдара»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за человека
Квест
2 часа
Стамбул: аудио-квест по главным достопримечательностям
Начало: Вокзал Сиркеджи (Sirkeci İstasyon Caddesi, No:2)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€12 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся17 мая 2024Удобно для самостоятельной прогулки, не нужно самому продумывать маршрут. Есть небольшие недочёты. Например, рассказали о возможности погреться салепом, но не
- ММария15 мая 2024Для нас экскурсию провела Олеся. Перед экскурсией с нами связались и скинули точку встречи. Олеся-очень приятный в общении в гид,
- ООльга13 мая 2024Экскурсия супер! Прогулка по красивым историческим местам Стамбула и интересные детали классно сочетались с гастрономическими паузами, попробовали вкуснейшее мороженое, португальские сладости, посетили историческую чайную, хорошо провели время!
- ИИрина9 мая 2024Экскурсию проводила Олеся, к тому что она очень много рассказала истории, завлекла нас и погрузила в Османскую Империю, она еще и душевный собеседник! Много дала советов на следующие дни. Олеся как родная, очень приятная! Спасибо! ❤️❤️❤️
- ООльга8 мая 2024Экскурсия была замечательная! Девочкам большое спасибо!
- ДДмитрий26 апреля 2024Все прошло очень интересно! Отличная экскурсия.
- ТТимофей16 апреля 2024Хотим сказать огромное спасибо очаровательной Олесе за увлекательную экскурсию по району Кадыкей. Это не просто прогулка, а прогулка-квест! Супер-креатив, придуманный самой Олесей. Столько интересного узнали, время пролетело очень быстро. Всем рекомендую, это искренне.
- ДДмитрий13 марта 2024Здорово, спасибо, ещё больше легенд и истории хочется, время работы и прочие технические сведения в интернете и так есть, а вот про историю Византии не хватило немного. спасибо огромное, про колонну Константина не рассказали - назвали каменным столбом)))
- ММаяна9 марта 2024Мало информации о достопримечательностях, хотелось бы больше) но в целом прогулка понравилась) Идеально для тех, кто впервые здесь и в одиночку)
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Квесты»
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