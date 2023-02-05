Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру

Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Первый раз в Стамбуле? Путешествуете семьёй или большой компанией? Пусть вас не пугает размер города или удалённость аэропортов от центра.

На комфортабельном минивэне с опытным водителем вы быстро доберетесь к месту проживания, а затем в удобное для вас время исследуете исторический центр вместе с лицензированным гидом.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Без пересадок и лишних хлопот

Популярные воздушные гавани Стамбула — Новый аэропорт и Сабиха Гёкчен — расположены в 45 км от центра. Самый удобный и комфортный способ добраться оттуда — это индивидуальный трансфер. На выходе из терминала вас встретит водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит к отелю. Дорога пройдёт быстро и легко, ведь вы поедете на комфортабельном минивэне, где хватит места для всех пассажиров и вещей.

Ваш отдых — наша работа

После трансфера я или другой гид из нашей команды будем ждать вас на обзорной экскурсии по Старому городу. День и время встречи выбираете вы — необязательно сразу по прибытии.

Стамбульская классика

Сердце города ждёт! Отправляемся в путешествие по главным достопримечательностям: за 1,5-2 часа вы составите представление об истории города и его жителей сквозь столетия. Изучите шедевры мусульманской и христианской культур. Ощутите себя на перепутье эпох и религий. В программе:

  • площадь Ипподром
  • храм Айя-София
  • Голубая мечеть
  • цистерны Базилика и Шерефие

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на автомобилях Mercedes Vito (до 5 пассажиров) или Mercedes Sprinter (5+ пассажиров)
  • Экскурсия предполагает внешний осмотр всех зданий. По желанию можно зайти внутрь (в сопровождении гида путешественники проходят без очереди) — в отдельных случаях потребуется доплата за входные билеты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 фев 2023
Спасибо большое. Все очень понравилось. Экскурсия отличная. Всем рекомендуем. Эрен отличный экскурсовод!!! 🤝

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