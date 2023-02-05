Популярные воздушные гавани Стамбула — Новый аэропорт и Сабиха Гёкчен — расположены в 45 км от центра. Самый удобный и комфортный способ добраться оттуда — это индивидуальный трансфер. На выходе из терминала вас встретит водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит к отелю. Дорога пройдёт быстро и легко, ведь вы поедете на комфортабельном минивэне, где хватит места для всех пассажиров и вещей.
После трансфера я или другой гид из нашей команды будем ждать вас на обзорной экскурсии по Старому городу. День и время встречи выбираете вы — необязательно сразу по прибытии.
Сердце города ждёт! Отправляемся в путешествие по главным достопримечательностям: за 1,5-2 часа вы составите представление об истории города и его жителей сквозь столетия. Изучите шедевры мусульманской и христианской культур. Ощутите себя на перепутье эпох и религий. В программе: