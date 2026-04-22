Первый раз в Стамбуле? Путешествуете семьёй или большой компанией? Пусть вас не пугает размер города или удалённость аэропортов от центра. На комфортабельном минивэне с опытным водителем вы быстро доберетесь к месту проживания, а затем в удобное для вас время исследуете исторический центр вместе с лицензированным гидом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Без пересадок и лишних хлопот

Популярные воздушные гавани Стамбула — Новый аэропорт и Сабиха Гёкчен — расположены в 45 км от центра. Самый удобный и комфортный способ добраться оттуда — это индивидуальный трансфер. На выходе из терминала вас встретит водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит к отелю. Дорога пройдёт быстро и легко, ведь вы поедете на комфортабельном минивэне, где хватит места для всех пассажиров и вещей.

Ваш отдых — наша работа

После трансфера я или другой гид из нашей команды будем ждать вас на обзорной экскурсии по Старому городу. День и время встречи выбираете вы — необязательно сразу по прибытии.

Стамбульская классика

Сердце города ждёт! Отправляемся в путешествие по главным достопримечательностям: за 1,5-2 часа вы составите представление об истории города и его жителей сквозь столетия. Изучите шедевры мусульманской и христианской культур. Ощутите себя на перепутье эпох и религий. В программе:

площадь Ипподром

храм Айя-София

Голубая мечеть

цистерны Базилика

Организационные детали