Популярные воздушные гавани Стамбула — Новый аэропорт и Сабиха Гёкчен — расположены в 45 км от центра. Самый удобный и комфортный способ добраться оттуда — это индивидуальный трансфер. На выходе из терминала вас встретит водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит к отелю. Дорога пройдёт быстро и легко, ведь вы поедете на комфортабельном минивэне, где хватит места для всех пассажиров и вещей.
Ваш отдых — наша работа
После трансфера я или другой гид из нашей команды будем ждать вас на обзорной экскурсии по Старому городу. День и время встречи выбираете вы — необязательно сразу по прибытии.
Стамбульская классика
Сердце города ждёт! Отправляемся в путешествие по главным достопримечательностям: за 1,5-2 часа вы составите представление об истории города и его жителей сквозь столетия. Изучите шедевры мусульманской и христианской культур. Ощутите себя на перепутье эпох и религий. В программе:
площадь Ипподром
храм Айя-София
Голубая мечеть
цистерны Базилика
Организационные детали
Трансфер осуществляется на автомобилях Mercedes Vito (до 5 пассажиров) или Mercedes Sprinter (5+ пассажиров)
Экскурсия предполагает внешний осмотр всех зданий. По желанию можно зайти внутрь (в сопровождении гида путешественники проходят без очереди) — в отдельных случаях потребуется доплата за входные билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леон — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 256 туристов
Меня зовут Леон (Бюлент). Более 10 лет работаю в сфере туризма. Прошёл обучение при Министерстве культуры и туризма Республики Турция. В 2012 году получил лицензию гида. Очень люблю свою страну и буду рад познакомить вас с её богатой историей.
Постоянное проживание в Стамбуле, Владею Русским, Турецким, Английским и Болгарским на хорошем уровне, а т. ж. Испанский в Элементарном уровне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Danil
Леон приятный парень и отличный экскурсовод, знает свое дело, отличный организатор. Трансфер на комфортабельном минивене Мерседес. Нам с супругой надо было трансфер из аэропорта и в конце экскурсии опять в читать дальшеуменьшить
аэропорт. На обратном пути дружелюбный водитель предложил проделать часть пути на пароме, это была приятная неожиданность и мы дополнительно насладились видами Стамбула. Также можно отметить знание Леоном мест где можно недорого но вкусно пообедать в приятной обстановке. Я рекомендую этого экскурсовода, вернее эту команду Трипстера! 💪💪💪
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Е
Екатерина
очень понравилась экскурсия с Леоном. Мы были транзитом в Стамбуле, хотелось показать детям -подросткам Стамбул. Леон прекрасно организовал трансфер, экскурсию по центру города. Посоветовал хороший ресторанчик в конце экскурсии. Было интересно и комфортно и взрослым и детям. спасибо!
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Сергей
Было время несколько часов во время пересадки. Решили прогуляться по дождливому весеннему Стамбулу. Нас забрали и потом привезли обратно в аэропорт. Прошлись по главным историческим местам, попили вкусного кофе, пообедали в хорошем кафе. Гид Нури отличный рассказчик
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А
Алина
Профессионализм на высоте! Гид Леон провёл замечательную экскурсию в сжатые сроки(была пересадка между рейсами около 20 часов), а ещё взял на себя организацию трансфера в обе стороны (из аэропорта Сабиха Гекчен и обратно)и просчитал время до перелёта. Всё прошло гладко и без стресса. Успели даже пообедать с красивейшим видом на Босфор. Однозначно рекомендую этого гида!
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Т
Татьяна
Спасибо за оперативный отклик. Была пересадка в Стамбуле. Вечером написали, на следующий день утром нас встретили. Скорректировали маршрут с учётом нашего тайминга и пожеланий. Также за доп оплату организовали трансфер обратно в аэропорт. Гид Елена очень структурировано провела экскурсию. За короткое время получилось многое увидеть и узнать. Спасибо.
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О
Ольга
У нас была остановка на 1 сутки в Стамбуле между авиарейсами. И мы взяли экскурсию по Стамбулу плюс трансфер. Нашим гидом был Джумали. Мы посмотрели мечеть Айя София, Голубую мечеть, читать дальшеуменьшить
Цистерну, узнали об ипподроме, посмотрели оставшиеся его части, побывали у немецкого фонтана, покатались на Стамбульском трамвае, прошлись по турецкому рынку, где насладились сладостями и чаем, и отведали настоящую турецкую кухню. Джумали много и интересно рассказывал об истории Стамбула, о его прошлом и настоящем. Джумали- это экскурсовод, который любит свое дело и делится с удовольствием информацией, которой он владеет. После экскурсии мы вернулись в гостиницу, где нас ожидал трансфер в аэропорт. Мы всем рекомендуем совершить экскурсию по Стамбулу и выбрать в качестве гида Джумали.
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