По популярности

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города Начало: В районе метро Osmanbey 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 65 отзывов Стамбул с изнанки Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города Начало: Шишане метро € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 15% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Стамбул для второго дня Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами Начало: У метро Левент 107 € 91 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 2 отзыва Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки Начало: В районе метро Халич от € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi 125 € 113 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни Начало: В районе метро Османбей € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие Начало: У метро Ускюдар 265 € 239 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5.5 часов 5 отзывов Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии Начало: У метро Ускюдар € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю Начало: Около метро Султанахмет 143 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 44 отзыва Путешествие по Стамбулу: архитектура и история Великолепного века Погружение в Стамбул 16 века: эпоха Сулеймана Великолепного, его любовь к Роксолане и секреты архитектуры. Уникальная индивидуальная экскурсия Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci... € 280 за всё до 4 чел.

🛶 На гондоле Фотопрогулка 3 часа Фотопрогулка на гондолах в Стамбуле, красочные домики и Текфурский Дворец Начало: Станция метро Эдирнекапы Расписание: По договоренности € 150 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа От центра Стамбула до мечети Начало: Метро Veciceler Расписание: Любой день недели. € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула Почувствовать слияние эпох на экскурсии по шумному и динамичному району Бейоглу Начало: У станции метро «Таксим» (Gezi Parkı) € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (с 1 по 30 апреля) Начало: Место встречи около станции метро M-2 Yeni Kapı € 179 за всё до 6 чел.