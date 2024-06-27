Экскурсии от метро в Стамбуле

Найдено 16 экскурсий в категории «От метро» в Стамбуле, цены от €65, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
200160 за всё до 4 чел.
Стамбул с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
140 за всё до 4 чел.
Стамбул для второго дня
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10791 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
от 150 за всё до 4 чел.
Один день из жизни европейского турка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
125113 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Начало: В районе метро Османбей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Необычный Стамбул
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
265239 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
5 отзывов
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Ускюдар
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: Около метро Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
143129 за всё до 4 чел.
Великолепный век Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие по Стамбулу: архитектура и история Великолепного века
Погружение в Стамбул 16 века: эпоха Сулеймана Великолепного, его любовь к Роксолане и секреты архитектуры. Уникальная индивидуальная экскурсия
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
3 июля в 09:30
5 июля в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на гондолах в Стамбуле, красочные домики и Текфурский Дворец
🛶 На гондоле
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка на гондолах в Стамбуле, красочные домики и Текфурский Дворец
Начало: Станция метро Эдирнекапы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 2 чел.
От центра Стамбула до мечети
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
От центра Стамбула до мечети
Начало: Метро Veciceler
Расписание: Любой день недели.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула
Почувствовать слияние эпох на экскурсии по шумному и динамичному району Бейоглу
Начало: У станции метро «Таксим» (Gezi Parkı)
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
65 за человека
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (с 1 по 30 апреля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (с 1 по 30 апреля)
Начало: Место встречи около станции метро M-2 Yeni Kapı
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
179 за всё до 6 чел.
Светское очарование Нового Стамбула
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Светское очарование Нового Стамбула
Посетить четыре колоритных района, заглянуть в антикварные лавочки и вдохновиться атмосферой мест
Начало: У станции метро Şişhane
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10791 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    27 июня 2024
    Нетуристический Стамбул
    Данная экскурсия понравилась, интересно было посетить разные районы Стамбула, понравился общественный транспорт и метро и кораблик и даже фаникулер! Благодарим за динамичную экскурсию.
  • А
    Алексей
    27 июня 2024
    Нетуристический Стамбул
    Для на экскурсию проводила Дана. Мы посетили очень интересные районы Стамбула (особенно в азиатской части). Очень вкусно поели в порте Галата. Были с двумя детьми (9 и 11 лет). Дети немного устали к концу, но в целом остались очень довольны
  • И
    Илья
    20 июня 2024
    Нетуристический Стамбул
    Спасибо Веронике за приятную прогулку) Отличная, интересная и ненапряжная экскурсия по нетуристическим улицам и маршрутам. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    17 июня 2024
    В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
    Елена великолепно организовала весь процесс экскурсии. Насыщенная историческими фактами и событиями информация была интересна и поражала своей глубиной. Время пролетело незаметно, впечатления от экскурсии потрясающие. Непременно рекомендую Елену как профессионального специалиста
  • Р
    Ринат
    13 июня 2024
    Необычный Стамбул
    Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!
    Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!
  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Были на экскурсии у Аслана с мужем. Нам понравилась прогулка, интересные локации, не избитые места. Спасибо Аслану за содержательный рассказ и рекомендации к дальнейшим самостоятельным прогулкам
  • Д
    Дмитрий
    7 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Прогулка понравилась, интересно составленный маршрут. Рекомендую
  • П
    Петр
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
    читать дальше

    Босфора, узнать много интересного из жизни города и попробовать вкусный стрит-фуд - кумпир, то данная экскурсия- лучшее решение! Благодарим за этот чудесный день!

  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Необычный Стамбул
    Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷
    Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷
  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    Необычный Стамбул
    Спасибо большое Татьяне за интересную, насыщенную и нестандартную прогулку по районам Стамбула! Город предстал для нас с неожиданной стороны.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Нетуристический Стамбул
  2. Стамбул с изнанки
  3. Стамбул для второго дня
  4. Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
  5. Один день из жизни европейского турка
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Дворец Топкапы
  4. Площадь Ипподром
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "От метро" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 65 до 300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «От метро», 199 ⭐ отзывов, цены от €65. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам