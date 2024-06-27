1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
200€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
€140 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
107€91 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
от €150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
125€113 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Начало: В районе метро Османбей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
265€239 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Ускюдар
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: Около метро Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
143€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Стамбулу: архитектура и история Великолепного века
Погружение в Стамбул 16 века: эпоха Сулеймана Великолепного, его любовь к Роксолане и секреты архитектуры. Уникальная индивидуальная экскурсия
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
3 июля в 09:30
5 июля в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка на гондолах в Стамбуле, красочные домики и Текфурский Дворец
Начало: Станция метро Эдирнекапы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
От центра Стамбула до мечети
Начало: Метро Veciceler
Расписание: Любой день недели.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула
Почувствовать слияние эпох на экскурсии по шумному и динамичному району Бейоглу
Начало: У станции метро «Таксим» (Gezi Parkı)
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (с 1 по 30 апреля)
Начало: Место встречи около станции метро M-2 Yeni Kapı
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€179 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Светское очарование Нового Стамбула
Посетить четыре колоритных района, заглянуть в антикварные лавочки и вдохновиться атмосферой мест
Начало: У станции метро Şişhane
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
107€91 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана27 июня 2024Данная экскурсия понравилась, интересно было посетить разные районы Стамбула, понравился общественный транспорт и метро и кораблик и даже фаникулер! Благодарим за динамичную экскурсию.
- ААлексей27 июня 2024Для на экскурсию проводила Дана. Мы посетили очень интересные районы Стамбула (особенно в азиатской части). Очень вкусно поели в порте Галата. Были с двумя детьми (9 и 11 лет). Дети немного устали к концу, но в целом остались очень довольны
- ИИлья20 июня 2024Спасибо Веронике за приятную прогулку) Отличная, интересная и ненапряжная экскурсия по нетуристическим улицам и маршрутам. Рекомендуем!
- ИИрина17 июня 2024Елена великолепно организовала весь процесс экскурсии. Насыщенная историческими фактами и событиями информация была интересна и поражала своей глубиной. Время пролетело незаметно, впечатления от экскурсии потрясающие. Непременно рекомендую Елену как профессионального специалиста
- РРинат13 июня 2024Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!
- ААлександра7 июня 2024Были на экскурсии у Аслана с мужем. Нам понравилась прогулка, интересные локации, не избитые места. Спасибо Аслану за содержательный рассказ и рекомендации к дальнейшим самостоятельным прогулкам
- ДДмитрий7 июня 2024Прогулка понравилась, интересно составленный маршрут. Рекомендую
- ППетр5 июня 2024Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
- ЛЛилия9 мая 2024Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷
- ННаталия2 мая 2024Спасибо большое Татьяне за интересную, насыщенную и нестандартную прогулку по районам Стамбула! Город предстал для нас с неожиданной стороны.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «От метро»
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