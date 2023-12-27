Комфортабельный автомобиль Mercedes Vito заберет вас прямо у вашего отеля и доставит к потрясающему ресторанчику на высоте 218 метров.
Там вам будут ожидать: полноценный ужин, фрукты и сладости, панорамный вид на море и город с высоты птичьего полета, поистине сказочная атмосфера и возможность сделать множество удивительных фотографии со смотровой площадки! Когда вы насытитесь ужином и впечатлениями, тот же vip-трансфер отвезет вас назад к отелю.
Там вам будут ожидать: полноценный ужин, фрукты и сладости, панорамный вид на море и город с высоты птичьего полета, поистине сказочная атмосфера и возможность сделать множество удивительных фотографии со смотровой площадки! Когда вы насытитесь ужином и впечатлениями, тот же vip-трансфер отвезет вас назад к отелю.
Ближайшие даты:
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Описание
Свидание на высоте
Специально для вас мы предлагаем незабываемый опыт, который сочетает в себе роскошь, удобство и потрясающие впечатления. Наши комфортабельные автомобили Mercedes Vito готовы забрать вас непосредственно у вашего отеля, чтобы начать невероятное приключение. Позвольте себе насладиться вечером в роскошном ресторане, расположенном на высоте 218 метров. Вас ждет не только изысканный ужин, но и разнообразие свежих фруктов, изысканных сладостей, а также завораживающий панорамный вид на море и город. Почувствуйте себя на вершине мира, наслаждаясь атмосферой сказочного вечера. Помимо этого, вы получите уникальную возможность запечатлеть эти моменты, находясь на высоте птичьего полета, сделав множество удивительных фотографий со смотровой площадки. После того как вы насладитесь великолепным ужином и впечатлениями, наш vip-трансфер вновь будет ждать вас, чтобы вы смогли с комфортом вернуться к вашему отелю. Не упустите возможность окунуться в этот волшебный момент роскоши и удовольствия. Мы гарантируем вам незабываемый вечер, наполненный великолепием и удовольствием. Важная инфрмация:• Предложение рассчитано на двух человек и 2.5 часа, но мы готовы обсудить и организовать с учетом ваших пожеланий.
Вы можете отправиться втроем или вчетвером, а также заранее корректировать время пребывания — остаться дольше или вернуться пораньше. Ваши пожелания — наш приоритет!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля в ресторан и обратно
- Полноценный ужин, фрукты и сладости в ресторане
- Панорамный вид на море и город с высоты птичьего полета
- Поистине сказочная атмосфера и возможность сделать множество удивительных фотографии со смотровой площадки
- Что не входит
- Заказ дополнительных блюд и напитков в ресторане или по пути
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи - ваш отельЗавершение: После ресторана вас привезут обратно к отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Предложение рассчитано на двух человек и по времени ориентировано на 2.5 часа. Но поскольку все наши услуги предполагают индивидуальный подход
- Вы можете отправиться и втроем
- И вчетвером. И заранее скорректировать время пребывания - остаться подольше
- Либо вернуться обратно пораньше. Все возможно обсудить и организовать с учетом ваших пожеланий!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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