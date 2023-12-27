Свидание на высоте

Специально для вас мы предлагаем незабываемый опыт, который сочетает в себе роскошь, удобство и потрясающие впечатления. Наши комфортабельные автомобили Mercedes Vito готовы забрать вас непосредственно у вашего отеля, чтобы начать невероятное приключение. Позвольте себе насладиться вечером в роскошном ресторане, расположенном на высоте 218 метров. Вас ждет не только изысканный ужин, но и разнообразие свежих фруктов, изысканных сладостей, а также завораживающий панорамный вид на море и город. Почувствуйте себя на вершине мира, наслаждаясь атмосферой сказочного вечера. Помимо этого, вы получите уникальную возможность запечатлеть эти моменты, находясь на высоте птичьего полета, сделав множество удивительных фотографий со смотровой площадки. После того как вы насладитесь великолепным ужином и впечатлениями, наш vip-трансфер вновь будет ждать вас, чтобы вы смогли с комфортом вернуться к вашему отелю. Не упустите возможность окунуться в этот волшебный момент роскоши и удовольствия. Мы гарантируем вам незабываемый вечер, наполненный великолепием и удовольствием. Важная инфрмация:• Предложение рассчитано на двух человек и 2.5 часа, но мы готовы обсудить и организовать с учетом ваших пожеланий.

Вы можете отправиться втроем или вчетвером, а также заранее корректировать время пребывания — остаться дольше или вернуться пораньше. Ваши пожелания — наш приоритет!