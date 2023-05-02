Сегодня человеку доступно увидеть раскинувшиеся красоты многих городов с неба благодаря захватывающим поездкам на вертолете. Одну из таких Вы можете осуществить по чудесному городу Стамбул — важному историческому и культурному центру Турции. Вам покажут все значимые достопримечательности, которые не оставляют равнодушными миллионы туристов, а также продемонстрируют шикарный вид на пролив Босфор.

Описание

Взгляните на Стамбул с высоты птичьего полета Вы сможете насладиться видами Стамбула и открыть для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. Перед Вами предстанут очаровательные пейзажи города, старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности, а также отличный вид на пролив Босфор, историческую и набережную части города. Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, подарив себе невероятно красивое небо 20-миллионного мегаполиса. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь в потрясающее путешествие! Что важно знать: Хотя экскурсии не вертолете проводятся в Стамбуле каждый день, разрешение на полет выдается в зависимости от погодных условий. Поэтому важно, чтобы в день прогулки погода была ясная.