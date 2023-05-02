Незабываемый полет на вертолете над Стамбулом

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Сегодня человеку доступно увидеть раскинувшиеся красоты многих городов с неба благодаря захватывающим поездкам на вертолете.

Одну из таких Вы можете осуществить по чудесному городу Стамбул — важному историческому и культурному центру Турции.

Вам покажут все значимые достопримечательности, которые не оставляют равнодушными миллионы туристов, а также продемонстрируют шикарный вид на пролив Босфор.
Незабываемый полет на вертолете над Стамбулом
Незабываемый полет на вертолете над Стамбулом
Незабываемый полет на вертолете над Стамбулом
Незабываемый полет на вертолете над Стамбулом
Незабываемый полет на вертолете над Стамбулом
Незабываемый полет на вертолете над Стамбулом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Взгляните на Стамбул с высоты птичьего полета Вы сможете насладиться видами Стамбула и открыть для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. Перед Вами предстанут очаровательные пейзажи города, старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности, а также отличный вид на пролив Босфор, историческую и набережную части города. Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, подарив себе невероятно красивое небо 20-миллионного мегаполиса. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь в потрясающее путешествие! Что важно знать: Хотя экскурсии не вертолете проводятся в Стамбуле каждый день, разрешение на полет выдается в зависимости от погодных условий. Поэтому важно, чтобы в день прогулки погода была ясная.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на вертолете
  • Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Лобби Вашего Отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 20 минут 24 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Все детали полета необходимо согласовать заранее с помощью WhatsApp.
  • Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи
  • Просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в WhatsApp по номеру +90 544 157 34 33, указав номер заказа на Спутнике
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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