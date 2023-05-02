Сегодня человеку доступно увидеть раскинувшиеся красоты многих городов с неба благодаря захватывающим поездкам на вертолете.
Одну из таких Вы можете осуществить по чудесному городу Стамбул — важному историческому и культурному центру Турции.
Вам покажут все значимые достопримечательности, которые не оставляют равнодушными миллионы туристов, а также продемонстрируют шикарный вид на пролив Босфор.
Одну из таких Вы можете осуществить по чудесному городу Стамбул — важному историческому и культурному центру Турции.
Вам покажут все значимые достопримечательности, которые не оставляют равнодушными миллионы туристов, а также продемонстрируют шикарный вид на пролив Босфор.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Взгляните на Стамбул с высоты птичьего полета Вы сможете насладиться видами Стамбула и открыть для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. Перед Вами предстанут очаровательные пейзажи города, старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности, а также отличный вид на пролив Босфор, историческую и набережную части города. Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, подарив себе невероятно красивое небо 20-миллионного мегаполиса. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь в потрясающее путешествие! Что важно знать: Хотя экскурсии не вертолете проводятся в Стамбуле каждый день, разрешение на полет выдается в зависимости от погодных условий. Поэтому важно, чтобы в день прогулки погода была ясная.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка на вертолете
- Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Лобби Вашего Отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 20 минут 24 секунд
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Все детали полета необходимо согласовать заранее с помощью WhatsApp.
- Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи
- Просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в WhatsApp по номеру +90 544 157 34 33, указав номер заказа на Спутнике
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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