Мои заказы

Свидание с Босфором: прогулка по проливу на яхте

Чтобы увидеть Стамбул с самой красивой стороны
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Босфору — туда, где Европа встречается с Азией.

С борта комфортабельной частной яхты вы увидите Стамбул во всей его красе: минареты, дворцы и мосты, отражающиеся в воде, и почувствуете особую магию города между двух континентов.
Свидание с Босфором: прогулка по проливу на яхте© Серкан
Свидание с Босфором: прогулка по проливу на яхте© Серкан
Свидание с Босфором: прогулка по проливу на яхте© Серкан

Описание водной прогулки

  • Мечети Сулеймание, Йени Джамии и Ортакей.
  • Дворцы Топкапы, Долмабахче и Бейлербейи.
  • Девичья башня и Галатская башня.
  • Босфорские мосты и живописные кварталы Белек, Арнавуткёй и Кузгунджук.
  • Один час вдоль европейского и один час вдоль азиатского берега Босфора.

Организационные детали

  • На борту: чай, кофе и вода.
  • Вы сможете включить свою музыку.
  • Можно взять с собой еду и напитки (сервисный сбор — 400 лир).
  • По запросу можно заказать торт, украсить яхту или организовать романтический сценарий.
  • По желанию — экскурсия с гидом (доплата €100 за 2 часа).
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Haliç
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 3876 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда. Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
-
35%
184 отзыва
Водная прогулка
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору
Погрузитесь в атмосферу романтики на двухэтажной яхте по Босфору. Уникальная возможность увидеть Стамбул с воды и услышать его захватывающие истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€325€499 за всё до 8 чел.
На яхте по волнам Босфора
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
320 отзывов
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора: индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
21 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
€280 за всё до 12 чел.
Босфор на яхте
На яхте
На яхте по Босфору
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
Босфор на яхте
Интересные истории, живописные виды и главные достопримечательности Стамбула с воды
Начало: Около станции метро Haliç
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€210 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле