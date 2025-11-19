Отправьтесь в незабываемое путешествие по Босфору — туда, где Европа встречается с Азией.
С борта комфортабельной частной яхты вы увидите Стамбул во всей его красе: минареты, дворцы и мосты, отражающиеся в воде, и почувствуете особую магию города между двух континентов.
Описание водной прогулки
- Мечети Сулеймание, Йени Джамии и Ортакей.
- Дворцы Топкапы, Долмабахче и Бейлербейи.
- Девичья башня и Галатская башня.
- Босфорские мосты и живописные кварталы Белек, Арнавуткёй и Кузгунджук.
- Один час вдоль европейского и один час вдоль азиатского берега Босфора.
Организационные детали
- На борту: чай, кофе и вода.
- Вы сможете включить свою музыку.
- Можно взять с собой еду и напитки (сервисный сбор — 400 лир).
- По запросу можно заказать торт, украсить яхту или организовать романтический сценарий.
- По желанию — экскурсия с гидом (доплата €100 за 2 часа).
- С вами будет опытный капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Haliç
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 3876 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда. Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.
