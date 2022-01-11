Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Колоритный и удивительный Стамбул — город, который можно изучать вечно и так не увидеть всего, что заслуживает внимание. Наша обзорная экскурсия — это возможность познакомиться с основными достопримечательностями Стамбула в сопровождении опытного русскоговорящего гида.

Мы начнем наше познавательное путешествие с посещения парка-музея Миниатюрк, расположенного на берегу залива Золотой Рог. Тут на площади около 60 тысяч квадратных метров вы полюбуетесь 134 миниатюрными достопримечательностями Турции и других стран. Кстати, большинство из них интерактивные, с возможностью полюбоваться движением фигурок и прослушать аудиосправку на десяти основных языках мира.

Следующая наша остановка — Холм Пьера Лоти, на который мы поднимемся по канатной дороге. Там вы сможете попить традиционный турецкий чай или кофе в историческом кафе Пьер Лоти, названном в честь псевдонима Жульена Вио, написавшего свой роман «Азиадзе» о любви турчанки и англичанина именно тут и наслаждаться видами со смотровой площадки с панорамными видами на бухту Золотой Рог.

После вы получите уникальную возможность увидеть маленькую Европу — район Бейоглу, где традиционно селились иностранцы. В отеле Пера Палас останавливалась сама Агата Кристи, а ее комната теперь превращена в музей.

Мы увидим старинный красный трамвайчик, поднимающийся от площади Таксим к церкви святого Антония, полюбуемся Французской улочкой, напоминающей парижские переулки и Цветочным пассажем, где после Октябрьской революции торговали цветами русские дворянки.

Затем мы направимся к Галатской башне. Первая башня появилась на холме Галата в пятом веке до нашей эры, а современная чуть моложе — ее построили в середине четырнадцатого века. В семнадцатом веке местный смельчак попытался спрыгнуть с нее на самодельных крыльях, чтобы перелететь Босфор. Подробности эксперимента расскажет гид, пока мы будем стоять под сводами башни.

Мы прокатимся на историческом фуникулере «Tunel», который ходит на земле и под землей, а затем направимся к Галатскому мосту, обновленному в 1987 году. Мост состоит из двух этажей — на первом можно прогуляться и отдохнуть в ресторанчике, а по второму идет транспорт, а у его перил всегда стоят рыбаки — за один раз можно вытащить до пяти рыб! Кстати, при желании вы сможете поудить сами, а у подножия моста из улова вам приготовят на гриле традиционное турецкое блюдо «балык экмек».