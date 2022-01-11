Обзорная экскурсия по Стамбулу

Автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Подъем по канатной дороге.

Поездка на историческом фуникулере «Tunel».

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу

Что вас ожидает 🤩

  • Парк-музей «Миниатюрк»
  • Район Балат
  • Канатная дорога
  • Холм Пьер Лоти
  • Районы Таксим и Бейоглу
  • Галатская башня
  • Исторический фуникулер «Tunel»
  • Галатский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Колоритный и удивительный Стамбул — город, который можно изучать вечно и так не увидеть всего, что заслуживает внимание. Наша обзорная экскурсия — это возможность познакомиться с основными достопримечательностями Стамбула в сопровождении опытного русскоговорящего гида.

Мы начнем наше познавательное путешествие с посещения парка-музея Миниатюрк, расположенного на берегу залива Золотой Рог. Тут на площади около 60 тысяч квадратных метров вы полюбуетесь 134 миниатюрными достопримечательностями Турции и других стран. Кстати, большинство из них интерактивные, с возможностью полюбоваться движением фигурок и прослушать аудиосправку на десяти основных языках мира.

Следующая наша остановка — Холм Пьера Лоти, на который мы поднимемся по канатной дороге. Там вы сможете попить традиционный турецкий чай или кофе в историческом кафе Пьер Лоти, названном в честь псевдонима Жульена Вио, написавшего свой роман «Азиадзе» о любви турчанки и англичанина именно тут и наслаждаться видами со смотровой площадки с панорамными видами на бухту Золотой Рог.

После вы получите уникальную возможность увидеть маленькую Европу — район Бейоглу, где традиционно селились иностранцы. В отеле Пера Палас останавливалась сама Агата Кристи, а ее комната теперь превращена в музей.

Мы увидим старинный красный трамвайчик, поднимающийся от площади Таксим к церкви святого Антония, полюбуемся Французской улочкой, напоминающей парижские переулки и Цветочным пассажем, где после Октябрьской революции торговали цветами русские дворянки.

Затем мы направимся к Галатской башне. Первая башня появилась на холме Галата в пятом веке до нашей эры, а современная чуть моложе — ее построили в середине четырнадцатого века. В семнадцатом веке местный смельчак попытался спрыгнуть с нее на самодельных крыльях, чтобы перелететь Босфор. Подробности эксперимента расскажет гид, пока мы будем стоять под сводами башни.

Мы прокатимся на историческом фуникулере «Tunel», который ходит на земле и под землей, а затем направимся к Галатскому мосту, обновленному в 1987 году. Мост состоит из двух этажей — на первом можно прогуляться и отдохнуть в ресторанчике, а по второму идет транспорт, а у его перил всегда стоят рыбаки — за один раз можно вытащить до пяти рыб! Кстати, при желании вы сможете поудить сами, а у подножия моста из улова вам приготовят на гриле традиционное турецкое блюдо «балык экмек».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты посещения
Что не входит
  • Традиционное турецкое блюдо «балык экмек»
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья. в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно, кроме воскресенья. в 08:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
11 янв 2022
Это была наша первая экскурсия по Стамбулу. Считаю, что правильно сделали, что начали с нее. Сориентировались на местности и смогли задать гиду вопросы по ресторанам. Галатская башня произвела впечатление. Все понравилось, поэтому докупили еще Древний Стамбул. Спасибо

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