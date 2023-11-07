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чем аналогичных, представленных на Трипстере другими компаниями.

Хотим подчеркнуть, что наша экскурсия является обзорной, и мы стараемся показать туристам как можно больше интересных мест за ограниченное время. Программа экскурсии известна заранее, однако, мы всегда готовы проявить гибкость: даем возможность пройтись или организуем другие формы активности по желанию. Что и произошло во время вашей экскурсии. По нашим сведениям, инициатива спуститься вниз пешком именно в том месте исходила от вашего супруга. Так же хотим напомнить, что кладбища являются неотъемлемой частью истории любого народа и включены в программу множества экскурсий по всему миру.

Мы нацелены на предоставление нашим гостям высококачественного и доступного сервиса, стремимся быть открытыми, готовы ответить на все вопросы и пояснить детали, чтобы гости могли сделать осознанный выбор. Мы гордимся профессионализмом наших гидов и их стремлением предоставить интересные туристические экскурсии, соответствующие самым высоким стандартам.

Мы всегда принимаем к сведению обратную связь от наших гостей и сожалеем, что вы не остались полностью довольны экскурсией. Ваш отзыв будет учтен при оценке и внесении изменений в нашу деятельность.

Еще раз благодарим вас за обращение и готовы сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваши ожидания, если вы обратитесь к нам в будущем.

С наилучшими пожеланиями, Михаил.