Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком

Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
Вы рассмотрите Стамбул с высоты холмов Пьер Лоти и Чамлыджа и старинной Галатской башни.

А еще увидите древние крепостные стены, погуляете по «местному Арбату» и оцените самую большую мечеть Турции. Я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о городе и его жителях.
4.88
50 отзывов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Стамбул как на ладони

Я покажу самые живописные места города. В программе экскурсии:

  • Холм Пьер Лоти — поднявшись на него в прозрачных кабинках фуникулера, вы насладитесь изумительными видами на Золотой Рог, Босфор, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
  • Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе.
  • Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите связанную с ней легенду и подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на исторический центр.
  • Холм Чамлыджа — вы рассмотрите с высоты птичьего полета дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные крепости. А еще увидите самую большую мечеть в стране и услышите историю ее создания.
  • Стены Феодосия — древние стены Константинополя. Здесь я покажу Золотые ворота, крепость Едикуле и гигантские ядра пушек.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Sprinter комфорт-класса
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится для количества участников, указанного при бронировании. Присоединить к группе других путешественников нет возможности.
  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашим пожеланиям

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Билеты на Галатскую башню (посещение по желанию) не включены в стоимость: 350 лир с человека, дети до 5 лет бесплатно
  • По желанию, мы можем сделать перерыв на турецкий кофе, вкусно приготовленную рыбу или великолепный кальян в историческом центре Стамбула. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Также мы можем начать экскурсию из аэропорта. Встреча дополнительно оплачивается в размере 50€. Эту сумму нужно заранее перевести гиду в качестве предоплаты (в случае отмены трансфера с вашей стороны эти деньги не возвращаются).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Ирек)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Jelena)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Jelena)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Jelena)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Jelena)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Jelena)Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком (Виктория)
О
7 ноя 2023
Стоимость этой экскурсии оправдывает только приличное авто, на котором возят туристов."Самой удивительной видовой площадкой" было место над кладбищем. Шок-это по нашему. Может в Турции отношение к этому несколько другое…
Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Уважаемая Оксана!
Спасибо за отзыв о нашей экскурсии.
Мы стремимся предоставлять гостям лучший сервис по лучшей цене, поэтому стоимость нашей программы ниже,
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чем аналогичных, представленных на Трипстере другими компаниями.
Хотим подчеркнуть, что наша экскурсия является обзорной, и мы стараемся показать туристам как можно больше интересных мест за ограниченное время. Программа экскурсии известна заранее, однако, мы всегда готовы проявить гибкость: даем возможность пройтись или организуем другие формы активности по желанию. Что и произошло во время вашей экскурсии. По нашим сведениям, инициатива спуститься вниз пешком именно в том месте исходила от вашего супруга. Так же хотим напомнить, что кладбища являются неотъемлемой частью истории любого народа и включены в программу множества экскурсий по всему миру.
Мы нацелены на предоставление нашим гостям высококачественного и доступного сервиса, стремимся быть открытыми, готовы ответить на все вопросы и пояснить детали, чтобы гости могли сделать осознанный выбор. Мы гордимся профессионализмом наших гидов и их стремлением предоставить интересные туристические экскурсии, соответствующие самым высоким стандартам.
Мы всегда принимаем к сведению обратную связь от наших гостей и сожалеем, что вы не остались полностью довольны экскурсией. Ваш отзыв будет учтен при оценке и внесении изменений в нашу деятельность.
Еще раз благодарим вас за обращение и готовы сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваши ожидания, если вы обратитесь к нам в будущем.
С наилучшими пожеланиями, Михаил.

Игорь
4 окт 2023
Экскурсия понравилась всей нашей компании - трём супружеским парам разных возрастов. За шесть часов, на удобном микроавтобусе, мы посетили несколько самых известных смотровых площадок Стамбула и, без лишних энциклопедических сведений, с удовольствием послушали нашего экскурсовода Гульнар. Спасибо большое за приятно проведённый день!
Ю
12 сен 2023
Огромное спасибо Михаилу за организацию экскурсии. Мы очень благодарны ему за все. Постоянно был на связи с нами. Экскурсию нам провела замечательная девушка Диана. Все прошло на одном дыхании. Диана
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очень много знает про Турцию и действительно она влюблена в Стамбул. Кроме интересной экскурсионной части, все объяснила и показала, как проехать на трамвае, помогла с проездным билетом, где лучше покушать, где пойти на шопинг и даже погадала на кофейной гуще) Моя дочь, 18 лет, осталась в восторге. Атмосфера была, как будто мы давно знакомы с ней.
Огромное спасибо. Нам очень все понравилось!

Наталья
5 авг 2023
Хотим поблагодарить Михаила за организцию и Гульнару за проведение экскурсии по Стамбулу. Мы обращались к нескольким организаторам, но только Михаил оперативно отозвался и мы смогли договориться на счет экскурсии в
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день обращения. Гульнара с большой любовью рассказывала об истории Османской империи и современной Труции. Много интересных фактов о тех местах, которые мы посещали. Гульнара очень внимательно относилась ко всем нашим просьбам и мы смогли увидеть очень много достопримечательностей Стамбула за одну экскурсию. Отдельное спасибо хотелось бы выразить нашему водителю, который с виртуозностью провозил нас по Стамбульским улочкам, на которых не могут разъехаться две машины. Очень советую эту экскурсию всем, кто не может долго ходить по городу и у кого мало времени. Кроме того после посещения одной достопримечательности по жаре очень приятно охладиться в машине пока добираешься до следующего пункта назначения.

A
7 июля 2023
Тур был отлично организован. Машину предоставили для тура мерседес Майбах микроавтобус! Приехали за нами без опоздания! Девушка гид провела отличную экскурсию и рассказала много интересных фактов как о городе так
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и из истории страны. Внимательно относилась к нашим пожеланиям, порекомендовала колоритные места для перекуса и провела нас по всем заявленным в туре локациям! Огромное ей спасибо и всей команде за организацию!! Очень всем рекомендую!

Ирек
31 мая 2023
Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула, а до этого учился в Китае. Знает помимо русского турецкий, китайский и естественно узбекский).
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Прекрасно знает историю Древнего Рима и в частности Византии. . Старался изо всех сил чтобы экскурсия прошла на все 100% и чтобы все нам понравилось. . И это ему удалось. Поэтому очень его рекомендую. Но как я понял здесь он работал по временному соглашению. . Сам по себе маршрут экскурсии составлен хорошо и дает возможность за короткое время получить представление о многообразии Стамбула. . Рекомендую

Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула,
Эльмира
23 мая 2023
Экскурсию для нас проводила прекрасная девушка Лиля. Мы все остались в восторге! Мы прекрасно и познавательно провели время! Очень рекомендуем!
Н
22 мая 2023
18го и 20го мая 2023 брали две индивидуальные экскурсии на авто по Стамбулу на двоих. Гид - Дианочка, это - кладезь знаний, харизма, здоровый юмор и полная отдача своей работе!!! дважды по шесть часов пролетели как один миг!!! Спасибо огромное!!!
Е
16 мая 2023
Мы с дочерью заказали экскурсию по Стамбулу. С нами ездила гид Гульнара. Она рассказала нам очень много интересного про Стамбул, историю, современность, культуру, религию. Она показала нам все самые интересные
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места, возила по европейской и азиатской части города, показывала все знаменитые мечети, парки, смотровые площадки. Повела в один из лучших ресторанов на улице Истикляль, где действительно было нереально вкусно; помогла подобрать сувениры и подарки, была очень приветлива и заботлива. У нас осталось самое теплое самое лучшее воспоминание о нашей экскурсии. Спасибо огромное. Очень хочется вернуться в Стамбул ещё раз и ещё раз съездить на экскурсию с таким замес₽тельный гидом.
Елена

А
15 мая 2023
Экскурссия даёт отличное представление о Стамбуле - как визуально, с разных площадок, так и по содержанию: нашим гидом была Дурия, было познавательно и интересно, спасибо!
Jelena
11 мая 2023
Хочу поблагодарить гида в Стамбуле Дарию). Отличная экскурсия по городу! Дария очень приятна в общении. Перед встречей обговорили в Wats App детали. Дария сработала очень профессионально - смогла внести своевременные
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изменения в график по нашей просьбе - т. к. некоторые факторы в свою очередь внесли коррективы в наши планы! Благодаря этому наше экскурсия получилось насыщенной, интересной, позитивной! Мы успели все, что запланировали, побывали с Дариёй в красивейших местах с которым связано немало запоминающихся историй. На все вопросы были получены ответы.
По совету,(сами просили) мы посетили ресторан, в котором нам очень понравилась и кухня и атмосфера! Рекомендую обращаться к Дарие вне зависимости от вашего возраста, интересов и количества туристов в группе - она сможет ответить на все ваши вопросы и так расскажет о городе, что вам захочется возвращаться туда снова и снова! Из большой насыщенной программы за этот weekend в Стамбуле нам больше всего понравилась именно эта экскурсия,т. к. иметь личного гида и машину с шофёром в таком атмосферном городе это просто фантастика!!

Хочу поблагодарить гида в Стамбуле Дарию). Отличная экскурсия по городу! Дария очень приятна в общении. ПередХочу поблагодарить гида в Стамбуле Дарию). Отличная экскурсия по городу! Дария очень приятна в общении. ПередХочу поблагодарить гида в Стамбуле Дарию). Отличная экскурсия по городу! Дария очень приятна в общении. ПередХочу поблагодарить гида в Стамбуле Дарию). Отличная экскурсия по городу! Дария очень приятна в общении. ПередХочу поблагодарить гида в Стамбуле Дарию). Отличная экскурсия по городу! Дария очень приятна в общении. Перед
А
9 мая 2023
На отличном комфортном автомобиле милейший экскурсовод с очаровательнейшей улыбкой и красивым именем Гульнар сопровождала нас по закоулкам истории Империи, да и самого Стамбула. Шесть часов экскурсии пролетели незаметно. Однако, должна
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предупредить. При заказе экскурсий уточняйте маршрут, читайте внимательнее про экскурсию и задавайте интересующие вопросы организатору (реагирует оперативно), чтобы не было потом недопониманий! Не создавайте проблем ни себе, ни другим, как это произошло у нас. К чести Гульнар и организаторов, ситуацию удалось оперативно разрешить, за что им отдельное спасибо! Надеюсь, до новых экскурсий!

Марина
25 фев 2023
Лилия прекрасный организатор (было непросто спланировать авто маршрут за пожилого человека, который может не долго ходить - и Лилия отнеслась с пониманием и справилась блестяще!), знающий много фактов и историю, и умеющий преподнести ее интересно и ярко. С удовольствием вернемся сами и порекомендую Лилию знакомым
Н
24 фев 2023
Все было прекрасно!!! Так держать
А
19 фев 2023
Отличная экскурсия на автомобиле с возможностью побывать за один раз во многих знаковых местах Стамбула. Особенно хочется отметить нашего гида Наргиз. Очень глубокие знания истории как самого города, так и всей Османской империи. Очень приятный человек и увлекательный рассказчик. Наргиз прекрасно сочетает экскурсионную программу с пожеланиями экскурсантов, посоветует и покажет, где можно остановиться и вкусно пообедать. Всем рекомендую!

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