Вы рассмотрите Стамбул с высоты холмов Пьер Лоти и Чамлыджа и старинной Галатской башни.
А еще увидите древние крепостные стены, погуляете по «местному Арбату» и оцените самую большую мечеть Турции. Я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о городе и его жителях.
А еще увидите древние крепостные стены, погуляете по «местному Арбату» и оцените самую большую мечеть Турции. Я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о городе и его жителях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Стамбул как на ладони
Я покажу самые живописные места города. В программе экскурсии:
- Холм Пьер Лоти — поднявшись на него в прозрачных кабинках фуникулера, вы насладитесь изумительными видами на Золотой Рог, Босфор, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
- Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе.
- Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите связанную с ней легенду и подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на исторический центр.
- Холм Чамлыджа — вы рассмотрите с высоты птичьего полета дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные крепости. А еще увидите самую большую мечеть в стране и услышите историю ее создания.
- Стены Феодосия — древние стены Константинополя. Здесь я покажу Золотые ворота, крепость Едикуле и гигантские ядра пушек.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Sprinter комфорт-класса
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проводится для количества участников, указанного при бронировании. Присоединить к группе других путешественников нет возможности.
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Что входит в стоимость, а что — нет
- Билеты на Галатскую башню (посещение по желанию) не включены в стоимость: 350 лир с человека, дети до 5 лет бесплатно
- По желанию, мы можем сделать перерыв на турецкий кофе, вкусно приготовленную рыбу или великолепный кальян в историческом центре Стамбула. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Также мы можем начать экскурсию из аэропорта. Встреча дополнительно оплачивается в размере 50€. Эту сумму нужно заранее перевести гиду в качестве предоплаты (в случае отмены трансфера с вашей стороны эти деньги не возвращаются).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 6444 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают всё, чтобы Стамбул действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 50 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оксана
7 ноя 2023
Стоимость этой экскурсии оправдывает только приличное авто, на котором возят туристов."Самой удивительной видовой площадкой" было место над кладбищем. Шок-это по нашему. Может в Турции отношение к этому несколько другое…
Михаил
Ответ организатора:
Уважаемая Оксана!
Спасибо за отзыв о нашей экскурсии.
Мы стремимся предоставлять гостям лучший сервис по лучшей цене, поэтому стоимость нашей программы ниже,
Спасибо за отзыв о нашей экскурсии.
Мы стремимся предоставлять гостям лучший сервис по лучшей цене, поэтому стоимость нашей программы ниже,
Игорь
4 окт 2023
Экскурсия понравилась всей нашей компании - трём супружеским парам разных возрастов. За шесть часов, на удобном микроавтобусе, мы посетили несколько самых известных смотровых площадок Стамбула и, без лишних энциклопедических сведений, с удовольствием послушали нашего экскурсовода Гульнар. Спасибо большое за приятно проведённый день!
Ю
Юлия
12 сен 2023
Огромное спасибо Михаилу за организацию экскурсии. Мы очень благодарны ему за все. Постоянно был на связи с нами. Экскурсию нам провела замечательная девушка Диана. Все прошло на одном дыхании. Диана
Наталья
5 авг 2023
Хотим поблагодарить Михаила за организцию и Гульнару за проведение экскурсии по Стамбулу. Мы обращались к нескольким организаторам, но только Михаил оперативно отозвался и мы смогли договориться на счет экскурсии в
A
Andrey
7 июля 2023
Тур был отлично организован. Машину предоставили для тура мерседес Майбах микроавтобус! Приехали за нами без опоздания! Девушка гид провела отличную экскурсию и рассказала много интересных фактов как о городе так
Ирек
31 мая 2023
Экскурсию проводил Саид Ахмед молодой человек родом из Узбекистана. Он учится в одном из Университетов Стамбула, а до этого учился в Китае. Знает помимо русского турецкий, китайский и естественно узбекский).
Эльмира
23 мая 2023
Экскурсию для нас проводила прекрасная девушка Лиля. Мы все остались в восторге! Мы прекрасно и познавательно провели время! Очень рекомендуем!
Н
Наталья
22 мая 2023
18го и 20го мая 2023 брали две индивидуальные экскурсии на авто по Стамбулу на двоих. Гид - Дианочка, это - кладезь знаний, харизма, здоровый юмор и полная отдача своей работе!!! дважды по шесть часов пролетели как один миг!!! Спасибо огромное!!!
Е
Елена
16 мая 2023
Мы с дочерью заказали экскурсию по Стамбулу. С нами ездила гид Гульнара. Она рассказала нам очень много интересного про Стамбул, историю, современность, культуру, религию. Она показала нам все самые интересные
А
Андрей
15 мая 2023
Экскурссия даёт отличное представление о Стамбуле - как визуально, с разных площадок, так и по содержанию: нашим гидом была Дурия, было познавательно и интересно, спасибо!
Jelena
11 мая 2023
Хочу поблагодарить гида в Стамбуле Дарию). Отличная экскурсия по городу! Дария очень приятна в общении. Перед встречей обговорили в Wats App детали. Дария сработала очень профессионально - смогла внести своевременные
А
Анна
9 мая 2023
На отличном комфортном автомобиле милейший экскурсовод с очаровательнейшей улыбкой и красивым именем Гульнар сопровождала нас по закоулкам истории Империи, да и самого Стамбула. Шесть часов экскурсии пролетели незаметно. Однако, должна
Марина
25 фев 2023
Лилия прекрасный организатор (было непросто спланировать авто маршрут за пожилого человека, который может не долго ходить - и Лилия отнеслась с пониманием и справилась блестяще!), знающий много фактов и историю, и умеющий преподнести ее интересно и ярко. С удовольствием вернемся сами и порекомендую Лилию знакомым
Н
Наталия
24 фев 2023
Все было прекрасно!!! Так держать
А
Андрей
19 фев 2023
Отличная экскурсия на автомобиле с возможностью побывать за один раз во многих знаковых местах Стамбула. Особенно хочется отметить нашего гида Наргиз. Очень глубокие знания истории как самого города, так и всей Османской империи. Очень приятный человек и увлекательный рассказчик. Наргиз прекрасно сочетает экскурсионную программу с пожеланиями экскурсантов, посоветует и покажет, где можно остановиться и вкусно пообедать. Всем рекомендую!
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